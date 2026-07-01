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Στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
Στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
Οι ημερομηνίες αναμένεται να εγκριθούν επισήμως από το υπουργικό συμβούλιο
Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν τη 18η Απριλίου και τη 2η Μαΐου 2027, δήλωσε χθες Τρίτη πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας Ouest-France.
«Αυτό θα επισημοποιηθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα --την 11η και την 25η Απριλίου--, διευκρίνισε η Ouest-France.
Δυνάμει του Συντάγματος της Γαλλίας, η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας· ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άρχισε τη δεύτερη θητεία του τη 14η Μαΐου 2022.
Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.
«Αυτό θα επισημοποιηθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα --την 11η και την 25η Απριλίου--, διευκρίνισε η Ouest-France.
Δυνάμει του Συντάγματος της Γαλλίας, η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας· ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άρχισε τη δεύτερη θητεία του τη 14η Μαΐου 2022.
Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.
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