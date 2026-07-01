ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων, σηκώθηκαν τρία εναέρια

Στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Εκλογές Εμανουέλ Μακρόν

Στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία

Οι ημερομηνίες αναμένεται να εγκριθούν επισήμως από το υπουργικό συμβούλιο

Στις 18 Απριλίου και στις 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία
Οι προσεχείς προεδρικές εκλογές στη Γαλλία θα διεξαχθούν τη 18η Απριλίου και τη 2η Μαΐου 2027, δήλωσε χθες Τρίτη πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ της εφημερίδας Ouest-France.

«Αυτό θα επισημοποιηθεί αύριο (σ.σ. σήμερα Τετάρτη) στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα --την 11η και την 25η Απριλίου--, διευκρίνισε η Ouest-France.

Δυνάμει του Συντάγματος της Γαλλίας, η ψηφοφορία πρέπει οργανωθεί 20 ως 35 ημέρες πριν από το πέρας της πενταετούς προεδρικής θητείας· ο απερχόμενος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν άρχισε τη δεύτερη θητεία του τη 14η Μαΐου 2022.

Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Thema Insights

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ποια είναι τα 3 επαγγέλματα που προσφέρουν γρήγορη ανέλιξη στον κλάδο του τουρισμού

Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές

Πώς να απολαύσετε ένα δροσερό καλοκαίρι χωρίς να εκτοξευθεί ο λογαριασμός ρεύματος

Οι αυξημένες ανάγκες του καλοκαιριού δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από αβεβαιότητα για το κόστος. Η Protergia προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν δροσιά, σταθερότητα και μεγαλύτερο έλεγχο στον λογαριασμό ρεύματος.

Όταν η προσφορά ξεκινά από τη γειτονιά

Με επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος πραγματοποίησε 150 δράσεις εθελοντισμού σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 ανθρώπων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης