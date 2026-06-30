Σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στον Λαγανά, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και μετρητά
ΕΛΛΑΔΑ
Ζάκυνθος Αστυνομία Διακίνηση ναρκωτικών

Σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στον Λαγανά, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και μετρητά

Τρίτη σύλληψη μέσα σε τέσσερις ημέρες για παρόμοια υπόθεση

Σύλληψη 30χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στον Λαγανά, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και μετρητά
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου προχώρησαν χθες το βράδυ στη σύλληψη 30χρονου Έλληνα στον Λαγανά, με την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για την τρίτη σύλληψη για διακίνηση ναρκωτικών στην ίδια περιοχή μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, γεγονός που ενισχύει τις εντατικές επιχειρησιακές δράσεις στην ευρύτερη τουριστική ζώνη του νησιού.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 30χρονο, ο οποίος βρίσκεται στη Ζάκυνθο για την καλοκαιρινή σεζόν και εργάζεται σε εστιατόριο της περιοχής.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο δωμάτιο όπου διέμενε όσο και στο όχημά του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

* 43,75 γραμμάρια κοκαΐνης
* 38,78 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
* μία ζυγαριά ακριβείας
* νάιλον συσκευασίες
Κλείσιμο
* χρηματικά ποσά ύψους 11.150 ευρώ, 340 λιρών Σκωτίας και 10 λιρών Αγγλίας

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

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