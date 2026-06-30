«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς»: Η κατάρρευση μεσοτοιχίας σε ταβέρνα στο Παγκράτι, οι ομοιότητες με τα Πετράλωνα και ο Λιβανέζος εργολάβος που παραμένει άφαντος