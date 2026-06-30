«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς»: Η κατάρρευση μεσοτοιχίας σε ταβέρνα στο Παγκράτι, οι ομοιότητες με τα Πετράλωνα και ο Λιβανέζος εργολάβος που παραμένει άφαντος
«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς»: Η κατάρρευση μεσοτοιχίας σε ταβέρνα στο Παγκράτι, οι ομοιότητες με τα Πετράλωνα και ο Λιβανέζος εργολάβος που παραμένει άφαντος
Το περιστατικό έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στην οδό Ηρώνδα 6, όταν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε υπό ανέγερση οικοδομή κατέρρευσε τμήμα μεσοτοιχίας με αποτέλεσμα να προκαλέσουν καταστροφές στο εσωτερικό γειτονικής επιχείρησης εστίασης
Η εικόνα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν πως το κτίριο «έπεσε σαν χαρτόκουτο», επανέφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο ένα ερώτημα που αφορά πλέον ολόκληρη την Αθήνα. Πόσο ασφαλείς είναι οι βαριές οικοδομικές εργασίες όταν πραγματοποιούνται δίπλα σε παλιά κτίρια, μέσα σε πυκνοκατοικημένες γειτονιές;
Και ενώ οι έρευνες για το περιστατικό στα Πετράλωνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το protothema.gr αποκαλύπτει μία υπόθεση που είχε σημειωθεί 6 μήνες πριν στο Παγκράτι και η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Μια υπόθεση που δεν έφτασε στην τραγωδία μόνο και μόνο επειδή η τύχη στάθηκε με το μέρος όσων εργάζονταν και κινούνταν στο σημείο.
Πρόκειται για περιστατικό που καταγράφηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στην οδό Ηρώνδα 6 στο Παγκράτι, όταν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε υπό ανέγερση οικοδομή κατέρρευσε τμήμα μεσοτοιχίας και τεράστιοι όγκοι μπάζων, πέτρας και οικοδομικών υλικών εισέβαλαν στο εσωτερικό γειτονικής επιχείρησης εστίασης, προκαλώντας σοβαρότατες καταστροφές.
Οι εικόνες που εξασφάλισε το protothema.gr αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το μπαρ της επιχείρησης έχει διαλυθεί. Μεγάλες πέτρες έχουν σπάσει τους υαλοπίνακες, έχουν πέσει πάνω σε ψυγεία, πάγκους εργασίας και επαγγελματικό εξοπλισμό, ενώ ολόκληρος ο χώρος έχει γεμίσει χώματα, συντρίμμια και οικοδομικά υλικά. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, ολόκληρο τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας έχει περάσει μέσα από το άνοιγμα του καταστήματος, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Οι εικόνες της καταστροφής μέσα στην επιχείρηση αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα περιγράφει ο υπεύθυνος του καταστήματος.
«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς», δηλώνει στο protothema.gr. Μια φράση που αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου, αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ο χώρος όπου καθημερινά κινούνται εργαζόμενοι, σερβιτόροι, μάγειρες και πελάτες.
Ακόμα πιο σοβαρή είναι η καταγγελία που ακολουθεί. «Από τις 26 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την τύχη της επιχείρησης εστίασης που στεγαζόταν στο σημείο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας και ο εργολάβος είναι προς εμάς άφαντοι», αναφέρει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη καταγγελία προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς πέρα από τη στατική επικινδυνότητα και τις ποινικές ευθύνες, ανοίγει πλέον και το ζήτημα των οικονομικών ζημιών αλλά και της εγκατάλειψης της επιχείρησης που επλήγη.Και εδώ αρχίζουν τα πιο σοβαρά.
Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής και κοινώς επικίνδυνη βλάβη, μετά από έγκληση που κατατέθηκε την ημέρα του περιστατικού. Στη δικογραφία κατονομάζονται ο ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας, ο υπεύθυνος της στατικής μελέτης αλλά και ο εργολάβος του έργου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εργολάβος είναι Λιβανέζικης καταγωγής, με προσωρινή διαμονή στην Αθήνα.
Και ενώ οι έρευνες για το περιστατικό στα Πετράλωνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, το protothema.gr αποκαλύπτει μία υπόθεση που είχε σημειωθεί 6 μήνες πριν στο Παγκράτι και η οποία παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Μια υπόθεση που δεν έφτασε στην τραγωδία μόνο και μόνο επειδή η τύχη στάθηκε με το μέρος όσων εργάζονταν και κινούνταν στο σημείο.
Πρόκειται για περιστατικό που καταγράφηκε στις 26 Δεκεμβρίου 2025 στην οδό Ηρώνδα 6 στο Παγκράτι, όταν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών σε υπό ανέγερση οικοδομή κατέρρευσε τμήμα μεσοτοιχίας και τεράστιοι όγκοι μπάζων, πέτρας και οικοδομικών υλικών εισέβαλαν στο εσωτερικό γειτονικής επιχείρησης εστίασης, προκαλώντας σοβαρότατες καταστροφές.
Οι εικόνες που εξασφάλισε το protothema.gr αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Το μπαρ της επιχείρησης έχει διαλυθεί. Μεγάλες πέτρες έχουν σπάσει τους υαλοπίνακες, έχουν πέσει πάνω σε ψυγεία, πάγκους εργασίας και επαγγελματικό εξοπλισμό, ενώ ολόκληρος ο χώρος έχει γεμίσει χώματα, συντρίμμια και οικοδομικά υλικά. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία, ολόκληρο τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας έχει περάσει μέσα από το άνοιγμα του καταστήματος, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Οι εικόνες της καταστροφής μέσα στην επιχείρηση αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο όσα περιγράφει ο υπεύθυνος του καταστήματος.
«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς»
«Αν γινόταν σε ώρα λειτουργίας, θα είχαμε νεκρούς», δηλώνει στο protothema.gr. Μια φράση που αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου, αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι ο χώρος όπου καθημερινά κινούνται εργαζόμενοι, σερβιτόροι, μάγειρες και πελάτες.
Ακόμα πιο σοβαρή είναι η καταγγελία που ακολουθεί. «Από τις 26 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για την τύχη της επιχείρησης εστίασης που στεγαζόταν στο σημείο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας και ο εργολάβος είναι προς εμάς άφαντοι», αναφέρει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη καταγγελία προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς πέρα από τη στατική επικινδυνότητα και τις ποινικές ευθύνες, ανοίγει πλέον και το ζήτημα των οικονομικών ζημιών αλλά και της εγκατάλειψης της επιχείρησης που επλήγη.Και εδώ αρχίζουν τα πιο σοβαρά.
«Οι υπεύθυνοι της εταιρείας και ο εργολάβος είναι άφαντοι»
Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Παγκρατίου, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής και κοινώς επικίνδυνη βλάβη, μετά από έγκληση που κατατέθηκε την ημέρα του περιστατικού. Στη δικογραφία κατονομάζονται ο ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας, ο υπεύθυνος της στατικής μελέτης αλλά και ο εργολάβος του έργου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο εργολάβος είναι Λιβανέζικης καταγωγής, με προσωρινή διαμονή στην Αθήνα.
Η έκθεση της ΠολεοδομίαςΤο ακόμα πιο σοβαρό, όμως, έρχεται από την Πολεοδομία Αθηνών. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε μετά το περιστατικό αποτυπώνει ένα εξαιρετικά ανησυχητικό σκηνικό. Σύμφωνα με την αυτοψία, το οικόπεδο όπου γίνονταν οι εργασίες φιλοξενούσε παλιότερα κτίσμα που κατεδαφίστηκε για την ανέγερση νέας πολυώροφης οικοδομής. Μεταξύ του υπό ανέγερση ακινήτου και του διπλανού κτιρίου υπήρχε δομική και λειτουργική σύνδεση. Όμως, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκσκαφής και κατά τη διάρκεια της κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης, σημειώθηκε υποχώρηση του εδάφους. Η υποχώρηση αυτή οδήγησε στην κατάρρευση του εναπομείναντος τοίχου, ο οποίος μετακινήθηκε προς το σκάμμα εκσκαφής, συμπαρασύροντας τμήματα της γειτονικής κατασκευής.
Από την αυτοψία προέκυψαν:
- σοβαρές βλάβες στη φέρουσα τοιχοποιία του ισογείου
- εκτεταμένες ρωγμές
- καταστροφή κουφωμάτων
- απώλεια στήριξης μεταλλικής κατασκευής
- απόκλιση καμινάδας
- έλλειψη αντιστήριξης πρανών
- πλήρης απουσία μέτρων προστασίας εργαζομένων
Το συμπέρασμα της Πολεοδομίας είναι καταπέλτης. Η υπηρεσία χαρακτηρίζει το κτίριο επικίνδυνο από στατική και δομική άποψη, ζητώντας άμεση αποκατάσταση των βλαβών, μελέτη φέρουσας ικανότητας και λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας. Η χρονική συγκυρία με τα Πετράλωνα κάνει την υπόθεση ακόμα πιο επίκαιρη.Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν εκσκαφές δίπλα σε παλιά κτίρια. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφεται στατική επιβάρυνση. Και στις δύο περιπτώσεις γεννώνται σοβαρά ερωτήματα για το αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
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