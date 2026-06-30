Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Σφραγίστηκε ο χώρος, απεγνωσμένοι ένοικοι καθώς δεν εντοπίστηκε το σκυλί τους, δείτε βίντεο
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Σφραγίστηκε ο χώρος, απεγνωσμένοι ένοικοι καθώς δεν εντοπίστηκε το σκυλί τους, δείτε βίντεο
Συνεργεία του δήμου Αθηναίων σφράγισαν τον χώρο, ο οποίος θα φυλάσσεται κατά τη διάρκεια της νύχτας από αστυνομικούς του ΑΤ Ακροπόλεως
Σφραγίστηκε ο χώρος γύρω από την πολυκατοικία στην οδό Αλκμήνης στα Πετράλωνα, που κατέρρευσε την Τρίτη, λόγω εργασιών σε διπλανό κτίριο.
Συνεργεία του δήμου Αθηναίων σφράγισαν τον χώρο, ο οποίος θα φυλάσσεται κατά τη διάρκεια της νύχτας από αστυνομικούς του ΑΤ Ακροπόλεως.
Την ίδια ώρα, ένοικοι της πολυκατοικίας αναζητούν το σκυλάκι τους στα συντρίμμια του κτιρίου. Όπως ανέφεραν στο Orange Press Agency, παρά τις εκκλήσεις τους οι έρευνες των διασωστών σταμάτησαν, με το επιχείρημα ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη ζωής.
Δείτε βίντεο:
Συνεργεία του δήμου Αθηναίων σφράγισαν τον χώρο, ο οποίος θα φυλάσσεται κατά τη διάρκεια της νύχτας από αστυνομικούς του ΑΤ Ακροπόλεως.
Την ίδια ώρα, ένοικοι της πολυκατοικίας αναζητούν το σκυλάκι τους στα συντρίμμια του κτιρίου. Όπως ανέφεραν στο Orange Press Agency, παρά τις εκκλήσεις τους οι έρευνες των διασωστών σταμάτησαν, με το επιχείρημα ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη ζωής.
Δείτε βίντεο:
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