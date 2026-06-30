Το «ευχαριστώ» του Σωκράτη Αλαφούζου στη Βάσω Γουλιελμάκη: Στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου σαν πραγματική κόρη
Το «ευχαριστώ» του Σωκράτη Αλαφούζου στη Βάσω Γουλιελμάκη: Στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου σαν πραγματική κόρη
Της έδωσε πέρα από την αναγκαία φροντίδα, την τόσο αναγκαία στοργή και καλοσύνη, τόνισε ο ηθοποιός για την πρώην σύζυγό του
Την πρώην σύζυγό του, Βάσω Γουλιελμάκη, θέλησε να ευχαριστήσει και δημόσια ο Σωκράτης Αλαφούζος για τη στήριξή της στη μητέρα του. Μέσα από μία ανάρτηση στο Instagram ο ηθοποιός τόνισε ότι η άλλοτε γυναίκα του και συνάδελφός του στάθηκε στο πλευρό της σαν να ήταν πραγματική της κόρη.
Η μητέρα του Σωκράτη Αλαφούζου έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, με τον ίδιο να σημειώνει τώρα πως η Βάσω Γουλιελμάκη τη φρόντισε και της έδειξε στοργή και καλοσύνη. Είχε κάνει και εκείνη μάλιστα μία συγκινητική ανάρτηση για να την αποχαιρετήσει.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν τη μητέρα μου το τελευταίο διάστημα της ζωής της. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την πρώην σύζυγο μου, Βάσω Γουλιελμάκη, που στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου σαν “πραγματική κόρη,” όπως η ίδια η μητέρα μου μου είπε, και της έδωσε πέρα από την αναγκαία φροντίδα, την τόσο αναγκαία στοργή και καλοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σώκρατης Αλαφούζος, λέγοντας το δικό του «ευχαριστώ» στην ηθοποιό.
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία αναφέροντας ότι: «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις νοσηλεύτριες και το προσωπικό της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία. Η μανούλα μου είχε εκεί την εξειδικευμένη φροντίδα, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια για να φύγει με ηρεμία. Παρόλο που όπως μου είπαν δεν ήθελε να ταλαιπωρεί κανένα και προσπαθούσε να κάνει μόνη της ότι μπορούσε, από αυτά που μοιράστηκε μαζί μου ένιωσα ότι ίσως για πρώτη φορά εκεί είχε την ανάλογη φροντίδα που θα ευχόταν να είχε ως παιδί».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η μητέρα του Σωκράτη Αλαφούζου έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, με τον ίδιο να σημειώνει τώρα πως η Βάσω Γουλιελμάκη τη φρόντισε και της έδειξε στοργή και καλοσύνη. Είχε κάνει και εκείνη μάλιστα μία συγκινητική ανάρτηση για να την αποχαιρετήσει.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν τη μητέρα μου το τελευταίο διάστημα της ζωής της. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την πρώην σύζυγο μου, Βάσω Γουλιελμάκη, που στάθηκε δίπλα στη μητέρα μου σαν “πραγματική κόρη,” όπως η ίδια η μητέρα μου μου είπε, και της έδωσε πέρα από την αναγκαία φροντίδα, την τόσο αναγκαία στοργή και καλοσύνη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σώκρατης Αλαφούζος, λέγοντας το δικό του «ευχαριστώ» στην ηθοποιό.
Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός ευχαρίστησε το προσωπικό της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία αναφέροντας ότι: «Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τις νοσηλεύτριες και το προσωπικό της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία. Η μανούλα μου είχε εκεί την εξειδικευμένη φροντίδα, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια για να φύγει με ηρεμία. Παρόλο που όπως μου είπαν δεν ήθελε να ταλαιπωρεί κανένα και προσπαθούσε να κάνει μόνη της ότι μπορούσε, από αυτά που μοιράστηκε μαζί μου ένιωσα ότι ίσως για πρώτη φορά εκεί είχε την ανάλογη φροντίδα που θα ευχόταν να είχε ως παιδί».
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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