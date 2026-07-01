Με καθυστέρηση μηνών οι πολυήμερες τελετές για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε Ιράν και Ιράκ
Με καθυστέρηση μηνών οι πολυήμερες τελετές για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε Ιράν και Ιράκ
Η ταφή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ, γενέτειρα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν
Οι ιρανικές αρχές σχεδιάζουν πολυήμερες τελετές για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ με το Ιράν. Η καθυστέρηση των τελετών έχει προκαλέσει ερωτήματα για την κατάσταση του γιου και διαδόχου του, αλλά και επικρίσεις από αντιπάλους του καθεστώτος.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου, με σταθμούς την Τεχεράνη, την Κομ και τη Μασχάντ στο Ιράν, καθώς και τη Νατζάφ και την Καρμπάλα στο Ιράκ.
Η Βαγδάτη επιβεβαίωσε ότι νεκρικές πομπές για τον Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθούν στις δύο σιιτικές ιερές πόλεις νότια της ιρακινής πρωτεύουσας. Οι Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ κάλεσαν τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης να δηλώσουν συμμετοχή για διαπίστευση στην κάλυψη των εκδηλώσεων.
Οι δημόσιες τελετές αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Ιουλίου στο Imam Khomeini Mosalla της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ για τις 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η νεκρική πομπή στην Τεχεράνη.
Θα ακολουθήσουν τελετές στις 7 Ιουλίου στην Κομ, στις 8 Ιουλίου στη Νατζάφ και την Καρμπάλα και στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ.
Εκεί αναμένεται να ταφεί στο Ιερό του Ιμάμη Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του σιιτικού Ισλάμ και προορισμό εκατομμυρίων πιστών.
Η απόφαση των ιρανικών αρχών να οργανώσουν την κηδεία μήνες μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ έχει προκαλέσει ερωτήματα για την κατάσταση του γιου και διαδόχου του.
Την ίδια ώρα, επικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να μετατρέψει την κηδεία σε μεγάλο εθνικό και περιφερειακό γεγονός, ώστε να εμφανίσει αυξημένη συμμετοχή στις τελετές.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, οι τελετές θα πραγματοποιηθούν από τις 4 έως τις 9 Ιουλίου, με σταθμούς την Τεχεράνη, την Κομ και τη Μασχάντ στο Ιράν, καθώς και τη Νατζάφ και την Καρμπάλα στο Ιράκ.
Η Βαγδάτη επιβεβαίωσε ότι νεκρικές πομπές για τον Χαμενεΐ θα πραγματοποιηθούν στις δύο σιιτικές ιερές πόλεις νότια της ιρακινής πρωτεύουσας. Οι Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης του Ιράκ κάλεσαν τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης να δηλώσουν συμμετοχή για διαπίστευση στην κάλυψη των εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα των τελετώνΣτις 3 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί στην Τεχεράνη τελετή προς τιμήν του Χαμενεΐ, με τη συμμετοχή ξένων ηγετών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
Οι δημόσιες τελετές αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθούν στις 4 και 5 Ιουλίου στο Imam Khomeini Mosalla της ιρανικής πρωτεύουσας, ενώ για τις 6 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η νεκρική πομπή στην Τεχεράνη.
Θα ακολουθήσουν τελετές στις 7 Ιουλίου στην Κομ, στις 8 Ιουλίου στη Νατζάφ και την Καρμπάλα και στις 9 Ιουλίου στη Μασχάντ.
Η ταφή στη γενέτειρά τουΗ Μασχάντ, στη βορειοανατολική Ιράν, θεωρείται η πνευματική πρωτεύουσα των σιιτών στη χώρα και είναι η γενέτειρα του Χαμενεΐ.
Εκεί αναμένεται να ταφεί στο Ιερό του Ιμάμη Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του σιιτικού Ισλάμ και προορισμό εκατομμυρίων πιστών.
Η απόφαση των ιρανικών αρχών να οργανώσουν την κηδεία μήνες μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ έχει προκαλέσει ερωτήματα για την κατάσταση του γιου και διαδόχου του.
Την ίδια ώρα, επικριτές του καθεστώτος υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να μετατρέψει την κηδεία σε μεγάλο εθνικό και περιφερειακό γεγονός, ώστε να εμφανίσει αυξημένη συμμετοχή στις τελετές.
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