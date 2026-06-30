Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωκίδα

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας

Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας
UPD:
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολατα Φωκίδας

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας


UPD:

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