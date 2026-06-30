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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας
Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
UPD:
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (30/6) σε αγροτοδασική έκταση στη Μαριολατα Φωκίδας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαριολάτα του δήμου Δελφών. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026
UPD:
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