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Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη νίκη της Φουχιμόρι στις εκλογές στο Περού: «Ανυπομονούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας»
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη νίκη της Φουχιμόρι στις εκλογές στο Περού: «Ανυπομονούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας»

Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε με διαφορά περίπου 50.000 ψήφων, επιστρέφοντας τη δυναστεία Φουχιμόρι στην εξουσία.

Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν τη νίκη της Φουχιμόρι στις εκλογές στο Περού: «Ανυπομονούμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας»
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Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαιρέτισε χθες Τρίτη τη «σημαντική» νίκη της Κέικο Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές στο Περού.

«Η κυβέρνηση (σ.σ. του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», αναφέρει λακωνική ανακοίνωση Τύπου η οποία υπογράφεται από τον Μάρκο Ρούμπιο και δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη από τις υπηρεσίες του.

Η υποψήφια της περουβιανής δεξιάς Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε και επίσημα νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη χώρα προχθές Δευτέρα, τρεις εβδομάδες μετά την ψηφοφορία.

Η Φουχιμόρι, 51 ετών, επικράτησε με εντελώς οριακή διαφορά, εξασφαλίζοντας το 50,13% των ψήφων, έναντι 49,86% του αντιπάλου υποψηφίου της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες. Η διαφορά ήταν κάπου 50.000 ψήφοι επί συνόλου 18 και πλέον εκατομμυρίων. Επρόκειτο για μια από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στην πρόσφατη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η επικράτησή της σηματοδοτεί την επιστροφή στην εξουσία της δυναστείας των Φουχιμόρι, δυο δεκαετίες και πλέον μετά το τέλος της μονοκρατορίας του πατέρα της Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000), ο οποίος κυβέρνησε το κράτος της Λατινικής Αμερικής με σιδηρά πυγμή προτού πέσει ατιμασμένος και καταδικαστεί να εκτίσει δεκαετίες κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
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