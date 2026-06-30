Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό την Παρασκευή, λόγω εργασιών για το Flyover
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Flyover

Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό την Παρασκευή, λόγω εργασιών για το Flyover

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική - Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα - Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη

Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Οδό την Παρασκευή, λόγω εργασιών για το Flyover
Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου, από τις 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το Flyover και ειδικότερα για την τοποθέτηση αγωγών δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ7 (Επταπυργίου) και Κ8 (Τριανδρίας).

Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα/Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη.

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