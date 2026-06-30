Καραμπίνα, πιστόλια και μαχαίρια είχε η εγκληματική οργάνωση που έκανε οπαδικές επιθέσεις και διακινούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη, δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 51 άτομα - Αναζητούνται ακόμη τρία βασική μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό

στη δικογραφία περιλαμβάνονται 51 άτομα. Κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ναρκωτικά και οπλοκατοχή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.



Τέσσερις από τους 20 συλληφθέντες φέρεται να συνήργησαν ή να επωφελήθηκαν από την εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθη και μία μητέρα ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα ως βασικό μέλος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τρία βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.





Το πρωί της Δευτέρας (29/6) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.



Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οργανωμένοι κυρίως οπαδοί αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021. Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δραστηριότητας, προέβαιναν σε οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, αναρτούσαν επεξεργασμένο βιντεοληπτικό υλικό των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή και εδραίωση της κυριαρχίας τους, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.





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- Μία επίθεση σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας που σημειώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο, αφού νωρίτερα εντόπισαν δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, το ακολούθησαν και επιχείρησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους αναβάτες του



- Μία βίαιη επίθεση και χρήση σφυριών που έγινε στις 6 Μαρτίου 2026 σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.



- Ένα περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με την τέλεση ανθρωποκτονίας οπαδού αντίπαλης ομάδας το οποίο έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2026.



Καραμπίνα, πιστόλια, μαχαίρια, σφυρί εντόπισε μεταξύ άλλων αντικειμένων η ΕΛ.ΑΣ. μετά από έρευνες στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης , η οποία δραστηριοποιούταν σε περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών εντός αθλητικών εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη . Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, από τα οποία τα 15 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά,. Κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για ναρκωτικά και οπλοκατοχή, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.Τέσσερις από τους 20 συλληφθέντες φέρεται να συνήργησαν ή να επωφελήθηκαν από την εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθη και μία μητέρα ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα ως βασικό μέλος, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί καιΤο πρωί της Δευτέρας (29/6) πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οργανωμένοι κυρίως οπαδοί αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας μεταξύ τους, που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021. Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δραστηριότητας, προέβαιναν σε ο, αναρτούσαν επεξεργασμένο βιντεοληπτικό υλικό των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή και εδραίωση της κυριαρχίας τους, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών.Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τα εξής περιστατικά:- Μίαπου σημειώθηκε στιςστο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο, αφού νωρίτερα εντόπισαν δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, το ακολούθησαν και επιχείρησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους αναβάτες του- Μίαπου έγινε στιςσε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.- Ένα περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με την τέλεση ανθρωποκτονίας οπαδού αντίπαλης ομάδας το οποίο έλαβε χώρα στις

- Μία οργανωμένη επίθεση σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αφορμή εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδέσμου φιλάθλων.



- Περαιτέρω, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε 46 ακόμη περιπτώσεις οπαδικής βίας, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές.



- Επιπλέον, διακριβώθηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια 8 αθλητικών αναμετρήσεων και 88 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.



Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, οχήματα και λοιπούς χώρους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:



- Ένα ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου πιστόλι, με δύο γεμιστήρες,

- Δύο αεροβόλα πιστόλια,

- 48 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

- Μία καραμπίνα,

- 10 σουγιάδες μαχαίρια,

- Έναν ναυτικό πυρσό,

- Κάνναβη, συνολικού βάρους 1.682,39 γραμμαρίων,

- Ηρωίνη, συνολικού βάρους 41,1 γραμμαρίων,

- Κοκαΐνη, συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίων,

- Τρία αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης,

- 8 δισκία ναρκωτικών χαπιών,

- 2 αυτοκίνητα,

- 8.610 ευρώ και

- 6 ζυγαριές ακριβείας.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.