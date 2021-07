Μονοκλωνικά αντισώματα: Πόσο δραστικά είναι έναντι του κορωνοϊού - Τι δείχνουν οι τελευταίες μελέτες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Προσφάτως, οχορήγησε άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA) για την χρήση του ανταγωνιστή του υποδοχέα της(IL-6) (tocilizumab) ως θεραπεία για τηνκαι παιδιά ηλικίας δύο ετών και άνω που ήδη λαμβάνουν συστηματικά κορτικοστεροειδή και χρειάζονται υποστήριξη με συμπληρωματικό οξυγόνο, μη επεμβατικό ή επεμβατικό μηχανικό αερισμό.Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,και(Πρύτανης ΕΚΠΑ), αναφέρουν ότι η έγκριση του FDA βασίστηκε σε δεδομένα από τέσσερις τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες που αξιολόγησαν το tocilizumab ως θεραπεία για τη νόσο COVID-19 σε. Οι μελέτες έδειξαν ότι το Tocilizumab μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της νόσου σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή και που χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο ή αναπνευστική υποστήριξη. Οι παγκόσμιες δοκιμές περιελάμβαναν τις(NCT04372186),(NCT04320615) και τις μελέτες(NCT04409262).Η τυχαιοποιημένη μελέτηήταν η μεγαλύτερη, διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιέλαβε περισσότερους από 4.000 νοσηλευμένους ασθενείς με COVID-19, βελτίωσε την πιθανότητα εξιτηρίου από το νοσοκομείο εντός 28 ημερών από 47% σε 54% και μείωσε σημαντικά την πιθανότητα επεμβατικού μηχανικού αερισμού ή θανάτου από 38% σε 33%. Από τις μελέτες αυτές η RECOVERY και η EMPACTA έδειξαν όφελος από την χορήγηση του tocilizumab αλλά όχι οι μελέτεςή ηΕπιπλέον, ο FDA συνέστησε τη χρήση δύο άλλων θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα που έχουν λάβει άδεια έκτακτης ανάγκης (EUA): ένα «κοκτέιλ» δύο αντισωμάτων τηςκαι τοπρώην VIR-7831), το οποίο αναπτύσσεται από τη(GSK) και την Vir Biotechnology. Η απόφαση στηρίχθηκε σε παρόμοια δεδομένα in vitro ανάλυσης που ήταν διαθέσιμα για το REGEN-COV και το sotrovimab, που έδειξαν ότι είναι πιθανό να διατηρούν τη δραστικότητα τους έναντι των παραλλαγών P.1 ή B.1.351.Ακολουθεί πίνακας με πρόσφατα παγκόσμια δεδομένα σχετικά με την πανδημία που αφορούν σε 30 κράτη με τη μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου COVID-19.Global case count (as of July 5, 09:21 ET): 183,905,995 confirmed cases; 3,979,407 deaths (2.2%). The following are the 30 countries with the highest case counts as of July 5, 09:21 ET.