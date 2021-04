Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

που διακινούνται στο διαδίκτυο σχετικά με τα, τα οποία χρειάζεται να διενεργούν σε εβδομαδιαία βάση οιοικαι τοτων, για την ασφαλή επιστροφή τους στα σχολικά συγκροτήματα.Μάλιστα, εκτός από ταπου αφορούν τα self test και «πληροφορούν» τους πολίτες τι μπορούν να πάθουν τα παιδιά τους αν τα κάνουν, κυκλοφορεί και μία έτοιμη μηνυτήρια αναφορά, την οποία γονείς προτρέπονται να συμπληρώσουν για να στραφούν εναντίον εκπαιδευτικών που απλά εφαρμόζουν τις προβλεπόμενες οδηγίες.Είναι χαρακτηριστικό ότι με την επανέναρξη των μαθημάτων στα Λύκεια υπό το καθεστώς των self test, υπήρξαν περιπτώσεις γονέων τόσο στονόσο στοκαι αλλού, που κινήθηκαν με μηνύσεις εναντίον εκπαιδευτικών, επειδή δεν επέτρεψαν την είσοδο στα παιδιά τους χωρίς τη σχετική βεβαίωση με το αποτέλεσμα του self test.Μάλιστα, χθες, υπήρξεέξω από τοόταν πολίτες συγκεντρώθηκαν για να συμπαρασταθούν σε μητέρα που ζητούσε να επιτραπεί στον γιο της η είσοδος χωρίς να έχει μαζί του την προβλεπόμενη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self-test. Η μητέρα του παιδιού κατέθεσε, σήμερα το σχολείο τελούσε υπό κατάληψη από νωρίς το πρωί, ενώ έξω από αυτό βρίσκονται και γονείς που είναι κατά των self test. Μαθητές μιλώντας στην κάμερα του MEGA δήλωσαν ότι είναι κατά της κατάληψης, ενώ μίλησε και η κ., η μητέρα από την οποία ξεκίνησε το θέμα.«Έχω περάσει και εγώ κορωνοϊό, με όλα τα συμπτώματα, δύσκολα. Είμαι μητέρα ενός παιδιού ανήλικου της Α Λυκείου, 15 ετών. Είναι καλός μαθητής και εδώ και τρεις ημέρες δεν μπορεί να μπει στην τάξη να κάνει μάθημα. Με βάση το νόμο του Συντάγματος Α 120 απαγορεύεται κάθε ιατρική πράξη στο παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα. Η ένστασή μου είναι ότι δεν γνωρίζουμε την αξιοπιστία των self-tests. Δε γνωρίζουμε τι μπορεί να εμπεριέχουν που μπορεί να είναι επιβλαβές για τον οργανισμό των παιδιών μας. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα. Δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει στον οργανισμό αυτό το self-test. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχω τελειώσει και νοσηλευτική. Έχω στην οικογένειά μου γιατρούς και γνωρίζω κάποια πράγματα από μέσα. Και εγώ τους γιατρούς εμπιστεύομαι. Υπάρχουν γιατροί που αντιδρούν. Υπάρχει νόμος που κατοχυρώνει το δικαίωμά μας. Δεν αρνούμαι να κάνει το παιδί μια σωστή μοριακή εξέταση σε ένα εργαστήριο. Εδώ όμως ζητάνε από το σχολείο self-test», είπε η κ.«Υπάρχει διχογνωμία στους γιατρούς και οι γονείς τα ακούμε και ανησυχούμε. Δεν είμαι αρνήτρια, έχω περάσει κορωνοϊό. Εμείς αγωνιζόμαστε για την υγεία των παιδιών μας. Εγώ δεν είμαι αρμόδια να πω αν στηρίζω ή όχι την κατάληψη. Εγώ μιλώ ως γονέας», συνέχισε η ίδια.«Έχω κάνει μήνυση προς τη διοίκηση του σχολείου και κατά παντός υπευθύνου για αυτή την ψυχολογική διαδικασία που βάζουν τα παιδιά μας, για τα ατομικά δικαιώματα της ελευθερίας του ατόμου. Βεβαίως συμβουλεύτηκα δικηγόρο. Δε θέλουμε τα παιδιά μας να μπουν και να απομονωθούν σε δομές αν βγουν θετικά. Ακριβώς έτσι είναι. Τα παιδιά έχουν το σπίτι και το περιβάλλον τους», πρόσθεσε η κ.Σημειώνεται ότικαι οι μαθητές μπήκαν κανονικά στις αίθουσές τους.Τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί μία, η οποία αναφέρει ότιΑυτή η θεωρία συνωμοσίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου από άτομα που προτρέπουν τους γονείς να μην επιτρέψουν στα παιδιά τους να υποβληθούν σε self test.Ακόμη, "δίνουν λύσεις" για την περίπτωση που κάποιος διευθυντής σχολείου απαγορεύσει την είσοδο στα παιδιά τους – κάτι το οποίο θεωρούνπαραθέτοντας μία έτοιμη μηνυτήρια αναφορά την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να στραφούν εναντίον εκπαιδευτικών, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων, το άρθρο 120 του συντάγματος, ευελπιστώντας να παρέμβει εισαγγελέας. Στόχος είναιώστε να σταματήσει η “παρανομία”, όπως χαρακτηριστικά λένε.Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και Διαχείρισης Κρίσεων,, ανακοίνωσεπαροτρύνοντας τους γονείςΜε πληροφορίες απόκαι