Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Μαθητής δεν ήθελε να κάνει self test και η μητέρα του μήνυσε τον διευθυντή του σχολείου

επικράτησε έξω από σχολείο τηςόταν ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε για να συμπαρασταθεί σε μητέρα που ζητούσε να επιτραπεί στον γιο της η είσοδος χωρίς να έχει μαζί του την προβλεπόμενη βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος self test. Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από το 1ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου το μεσημέρι της Τετάρτης.Όπως αναφέρει τοη ένταση ανάμεσα στον διευθυντή και την μητέρα του μαθητή της Α’ Λυκείου ξεκίνησε την Δευτέρα όταν ο ανήλικος πήγε στο σχολείο χωρίς αποτέλεσμα self test. Από την πλευρά του σχολείου τονίζεται ότι εφαρμόστηκε η κείμενη νομοθεσία και ότι δεν μπήκε ούτε ένας μαθητής στο σχολείο χωρίς την υπεύθυνη δήλωση αρνητικού αποτελέσματος από self test.Ακολούθως η μητέρα του μαθητή Σοφία Ρωμαίου,. Ωστόσο με προφορική εντολή εισαγγελέα δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου. Το μεσημέρι της Τετάρτης μια ομάδα περίπου τριάντα ατόμων συγκεντρώθηκε έξω από το σχολείο για να εκφράσει τη συμπαράστασή της στην κυρία Ρωμαίου. Τα μέλη της ομάδας αυτοαποκαλούνται «». Μάλιστα κάποιοι από αυτούς φορούσαν στρατιωτικούς μπερέδες. Όταν είδαν να καταφτάνει έξω από το σχολείο ένα περιπολικό της Αστυνομίας το περικύκλωσαν και ζητούσαν από το πλήρωμά του να συλλάβει τον διευθυντή. Αγνοούσαν ως φαίνεται την προφορική εντολή του εισαγγελέα.«Δεν αποδέχομαι ούτε τοούτε καμία υπεύθυνη δήλωση. Όταν κάνουμε υπεύθυνες δηλώσεις γινόμαστε συνυπεύθυνοι στο ότι συμφωνούμε σε οποιαδήποτε μέτρα θέλει να πάρει η κυβέρνηση. Θέλουμε τα παιδιά μας να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους χωρίς καμία ιατρική πράξη και χωρίς κανένα covid test», δήλωσε στο thestival.gr η Σοφία Ρωμαίου.. Ένας από τους «θεματοφύλακες» οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση. Λίγο αργότερα έξω από το Α.Τ Ευόσμου συγκεντρώθηκαν οι «θεματοφύλακες» μαζί με τη μητέρα του μαθητή. «Δεν είμαστε αρνητές του κορωνοϊού αλλά είμαστε θεματοφύλακες του συντάγματος», φώναζαν προς τους δημοσιογράφους κάποιοι από τους «θεματοφύλακες».Πηγή: