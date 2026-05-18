Έληξε η κατάληψη σε γερανό του μετρό στην Αλεξάνδρας: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ανέβει, δείτε βίντεο
Ο άνδρας που συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (17/5) βρισκόταν πάνω στον γερανό από την Παρασκευή
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η κατάληψη του γερανού του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας με τη Μουστοξύδη.
Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί άτομα από τη συνέλευση των Προσφυγικών, ενώ βρισκόταν ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. Το άτομο που είχε ανέβει από την Παρασκευή στον γερανό κατέβηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς.
Βασικά αιτήματα της κοινότητας είναι η άμεση ακύρωση της σύμβασης που αφορά τα Προσφυγικά από την Περιφέρεια Αττικής, «η παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν και έχουν συνδεθεί κοινωνικά – πολιτισμικά και οργανικά μαζί τους» και να αναλάβει την αποκατάσταση των Προσφυγικών η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κάτοικοι και Φίλοι Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας» με δική της χρηματοδότηση.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
