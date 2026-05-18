Στα πρότυπα του ΝΑΤΟ οι ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, δείτε φωτογραφίες από τις επιχειρήσεις σε Αττική και Βοιωτία
Αξιολογήθηκε το Τμήμα Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων από τη Συμμαχία
Από τη Δευτέρα 11 έως την Πέμπτη 14 Μάϊου 2026, διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας η αξιολόγηση καθώς και η πιστοποίηση του Τμήματος Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Land Task Group – SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε με κριτήρια NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation), από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), στο πλαίσιο της οποίας εκτελέστηκαν αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων (ΕΕ) και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων ημέρα και νύχτα.
Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας και σύνταξης της τελικής αναφοράς το SOLTG αξιολογήθηκε ως «Επιχειρησιακά Ικανό – Mission Capable» όσον αφορά την ικανότητα ανάληψης αποστολών ΕΕ.
Δείτε τις φωτογραφίες:
