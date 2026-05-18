Προσλήψεις στο Λιμενικό: Σταματούν σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις, οι ειδικότητες και τα προσόντα
Μέσα από τον νέο κύκλο προσλήψεων, το Λιμενικό επιχειρεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε επιχειρησιακούς και τεχνικούς τομείς
Ανοιχτή είναι ακόμα η διαδικασία για τις αιτήσεις που αφορούν 39 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό, ωστόσο η προθεσμία λήγει αυτήν την Παρασκευή, 22 Μαΐου.
Ο νέος κύκλος προσλήψεων στο Δημόσιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα προσφέρουν συνολικά 419 νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες σε αποφοίτους Λυκείου και πτυχιούχους Πολυτεχνικών Σχολών. Οι θέσεις εργασίας για το Λιμενικό αφορά προσλήψεις Αξιωματικών, ενισχύοντας νευραλγικές τεχνικές υπηρεσίες, και θα καλυφθούν από διπλωματούχους των κάτωθι Σχολών Πολυτεχνείων και των κάτωθι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
-Μηχανολόγοι Μηχανικοί (6 θέσεις)
-Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (9 θέσεις)
-Πολιτικοί Μηχανικοί (3 θέσεις)
-Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Υπολογιστών (12 θέσεις)
-Χημικοί Μηχανικοί (2 θέσεις)
-Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (7 θέσεις)
-Να είσαι Έλληνας πολίτης
-Να διαθέτεις πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή ισότιμο τίτλο
Ποιες είναι οι ειδικότητες στο Λιμενικό ΣώμαΗ προκήρυξη αφορά συνολικά σε 39 θέσεις Αξιωματικών, με έμφαση σε τεχνικά επαγγέλματα υψηλής ζήτησης. Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες είναι:
Προσόντα υποψηφίων: Τι πρέπει να έχειςΓια να συμμετάσχεις στον διαγωνισμό του Λιμενικού Σώματος, πρέπει να πληροίς συγκεκριμένα βασικά κριτήρια:
-Να είσαι έως 30 ετών
-Να έχεις γνώση ξένης γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
-Να πληροίς τα σωματικά και υγειονομικά κριτήρια
-Να μην έχεις ποινικά κωλύματα
Κριτήρια επιλογής και μοριοδότησηΗ επιλογή δεν γίνεται τυχαία. Αντίθετα, βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης, τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας:
Βασικά μόριαΟ βαθμός πτυχίου × 110 καθορίζει τη βασική βαθμολογία
