Κορωνοϊός: Στα 3.089 τα νέα κρούσματα - 809 οι διασωληνωμένοι, 81 θάνατοι

για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.98 - 63.710 τεστ ανίχνευσης έγιναν το τελευταίο 24ωρο - 1.383 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική - Μεγάλη η διασπορά στη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκαν 475 νέα κρούσματα - Αναλυτικά η γεωγραφική κατανομή - Πάνω από 250.000 self test έγιναν μέχρι τις 11 Απριλίου - 4.201 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο - Eντοπίστηκαν 575 κρούσματα, ενώ εκκρεμούν 144 αποτελέσματα

To 𝑅𝑡

63.710 τεστ ανίχνευσης εκ των οποίων τα 18469 ήταν μοριακά και τα υπόλοιπα 45.241 rapid.





Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμέναπου καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 304.184 (ημερήσια μεταβολή +1.0%), εκ των οποίων 51.3% άνδρες. Το τελευταίο 24ωρο έγινανΜε βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 55 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.410 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. To 𝑅𝑡 για την επικράτεια εκτιμάται σε 0.98 (95%Crl: 0.43 - 1.55)Οιασθενών με COVID-19 είναι, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά. Το 95.5% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταιείναι(62.4% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 83.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις1.912 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 562 (ημερήσια μεταβολή +22.71%).Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 525 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).: Από τις 11 Aπριλίου 2021 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα του Self Testing 254.157 ηλεκτρονικές δηλώσεις αυτοδιαγνωστικού αποτελέσματος. Από τα 4.201 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο έως τις 13 Aπριλίου 2021, έχουν καταγραφεί 575 θετικά, ενώ εκκρεμούν 144 αποτελέσματα.Η γεωγραφική κατανομή των 3.089 κρουσμάτων Covid-19Η γεωγραφική κατανομή των 3.089 κρουσμάτων Covid-19 που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΥ έχει ως εξής:14 κρούσματα στην ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας22 κρούσματα στην ΠΕ Αργολίδας26 κρούσματα στην ΠΕ Αρκαδίας80 κρούσματα στην ΠΕ Αχαΐας39 κρούσματα στην ΠΕ Βοιωτίας6 κρούσματα στην ΠΕ Γρεβενών16 κρούσματα στην ΠΕ Δράμας18 κρούσματα στην ΠΕ Έβρου43 κρούσματα στην ΠΕ Εύβοιας10 κρούσματα στην ΠΕ Ευρυτανίας16 κρούσματα στην ΠΕ Ζακύνθου18 κρούσματα στην ΠΕ Ηλείας12 κρούσματα στην ΠΕ Ημαθίας59 κρούσματα στην ΠΕ Ηρακλείου8 κρούσματα στην ΠΕ Θάσου2 κρούσματα στην ΠΕ Θήρας31 κρούσματα στην ΠΕ Ιωαννίνων41 κρούσματα στην ΠΕ Καβάλας6 κρούσματα στην ΠΕ Καλύμνου9 κρούσματα στην ΠΕ Καρδίτσας14 κρούσματα στην ΠΕ Καστοριάς2 κρούσματα στην ΠΕ Κέας-Κύθνου8 κρούσματα στην ΠΕ Κέρκυρας47 κρούσματα στην ΠΕ Κιλκίς67 κρούσματα στην ΠΕ Κοζάνης54 κρούσματα στην ΠΕ Κορινθίας10 κρούσματα στην ΠΕ Κω6 κρούσματα στην ΠΕ Λακωνίας66 κρούσματα στην ΠΕ Λάρισας4 κρούσματα στην ΠΕ Λασιθίου1 κρούσμα στην ΠΕ Λέσβου54 κρούσματα στην ΠΕ Μαγνησίας13 κρούσματα στην ΠΕ Μεσσηνίας1 κρούσμα στην ΠΕ Μυκόνου2 κρούσματα στην ΠΕ Νάξου21 κρούσματα στην ΠΕ Ξάνθης3 κρούσματα στην ΠΕ Πάρου44 κρούσματα στην ΠΕ Πέλλας20 κρούσματα στην ΠΕ Πιερίας1 κρούσμα στην ΠΕ Πρέβεζας16 κρούσματα στην ΠΕ Ρεθύμνου13 κρούσματα στην ΠΕ Ροδόπης10 κρούσματα στην ΠΕ Ρόδου2 κρούσματα στην ΠΕ Σάμου35 κρούσματα στην ΠΕ Σερρών1 κρούσμα στην ΠΕ Σύρου4 κρούσματα στην ΠΕ Τρικάλων20 κρούσματα στην ΠΕ Φθιώτιδας1 κρούσμα στην ΠΕ Φλώρινας2 κρούσματα στην ΠΕ Φωκίδας29 κρούσματα στην ΠΕ Χαλκιδικής21 κρούσματα στην ΠΕ Χανίων3 κρούσματα στην ΠΕ Χίου148 κρούσματα υπό διερεύνηση