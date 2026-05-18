Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Σχολείο Νηπιαγωγεία

Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια

Οι δράστες έσπασαν παιχνίδια, ανέτρεψαν κατασκευές και προκάλεσαν ζημιές σε ό,τι υπήρχε στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος

Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια
11 ΣΧΟΛΙΑ
Νέο περιστατικό καταστροφών σημειώθηκε στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Αρχανών στην Κρήτη, προκαλώντας οργή και έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς άγνωστοι εισέβαλαν ξανά στον προαύλιο χώρο και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέλη της σχολικής κοινότητας στο Cretalive, οι δράστες έσπασαν παιχνίδια, ανέτρεψαν κατασκευές και προκάλεσαν ζημιές σε ό,τι υπήρχε στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος. Στον χώρο αυτό παίζουν καθημερινά περίπου 65 παιδιά προσχολικής ηλικίας, έως 6 ετών, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με εικόνες βανδαλισμού μέσα στο ίδιο τους το σχολείο.

Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια


Εκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων αλλά και οι μικροί μαθητές δηλώνουν πως «η ανοχή έφτασε στο τέλος της», επισημαίνοντας ότι οι υπεύθυνοι – είτε εξωσχολικοί είτε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών – προκαλούν συστηματικά ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους των δύο νηπιαγωγείων. Όπως καταγγέλλεται, πίσω τους αφήνουν κατεστραμμένα παιχνίδια, σκουπίδια, κουτιά από αναψυκτικά και μπύρες, ενώ στην αυλή έχουν εντοπιστεί ακόμη και προφυλακτικά.

Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια

Μετά και το τελευταίο περιστατικό, στον χώρο του σχολείου κλήθηκε η Αστυνομία, έγινε καταγραφή των ζημιών και υποβλήθηκε μήνυση κατά αγνώστων.

Κλείσιμο
«Η ανοχή τέλειωσε» τονίζει η σχολική κοινότητα του 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Αρχανών, διαμηνύοντας ότι θα προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ώστε να μπει τέλος στα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών.

Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια
Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια
Βανδαλισμοί σε Νηπιαγωγείο στην Κρήτη, άγνωστοι έσπασαν παιχνίδια και γέμισαν την αυλή με σκουπίδια
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης