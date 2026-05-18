Νεκρός εντοπίστηκε 30χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλατά Τροιζηνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλατάς Τροιζηνία

Νεκρός εντοπίστηκε 30χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλατά Τροιζηνίας

Η ανάσυρση της σορού πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού

Νεκρός εντοπίστηκε 30χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Γαλατά Τροιζηνίας
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 30χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή της Τροιζηνίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο συνδρομής στις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά Τροιζηνίας.

Η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού με στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Ακολούθως, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης