Στο νοσοκομείο ανήλικος μετά από κατανάλωση αλκοόλ, δύο συλλήψεις στην Σητεία
Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος του καταστήματος

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στην Σητεία καθώς κατηγορούνται ότι προσέφεραν αλκοόλ σε ανήλικο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναμεταδίδει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης Μαΐου 2026, στην Σητεία της Κρήτης όταν οι δύο ημεδαποί έδωσαν ποσότητα αλκοόλ σε ανήλικο που βρισκόταν στο κατάστημα, με αποτέλεσμα το παιδί να περιέλθει σε κατάσταση μέθης.

Ο ανήλικος μετά την κατανάλωση αλκοόλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 66χρονος ιδιοκτήτης και ο 67χρονος υπεύθυνος του καταστήματος από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας.

Η προανάκριση για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.
