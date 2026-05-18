Κουκουλοφόροι περίμεναν ιδιοκτήτη πρακτορείου στην πολυκατοικία του στην Κατερίνη, τον χτύπησαν και του άρπαξαν 26.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Κατερίνη Καταγγελία Ληστεία

Κουκουλοφόροι περίμεναν ιδιοκτήτη πρακτορείου στην πολυκατοικία του στην Κατερίνη, τον χτύπησαν και του άρπαξαν 26.000 ευρώ

Οι δράστες χτύπησαν τον 43χρονο με ξύλινο αντικείμενο και εξαφανίστηκαν με τις εισπράξεις - Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση

Κουκουλοφόροι περίμεναν ιδιοκτήτη πρακτορείου στην πολυκατοικία του στην Κατερίνη, τον χτύπησαν και του άρπαξαν 26.000 ευρώ
Στράτος Λούβαρης
Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Κυριακής ένας 43χρονος στην Κατερίνη, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Ασφάλεια Κατερίνης, περίπου στις 22:15, ο άνδρας έμπαινε στην πολυκατοικία όπου διαμένει, όταν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκαν στην είσοδο.

Οι δράστες τον χτύπησαν με ξύλινο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, και στη συνέχεια του αφαίρεσαν τις εισπράξεις από κατάστημα ΟΠΑΠ που διατηρεί.

Κατά δήλωσή του, το ποσό που πήραν οι δράστες ανέρχεται σε περίπου 26.000 ευρώ. Το περιστατικό ερευνάται από την Ασφάλεια Κατερίνης.
Στράτος Λούβαρης

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης