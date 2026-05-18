Κουκουλοφόροι περίμεναν ιδιοκτήτη πρακτορείου στην πολυκατοικία του στην Κατερίνη, τον χτύπησαν και του άρπαξαν 26.000 ευρώ
Οι δράστες χτύπησαν τον 43χρονο με ξύλινο αντικείμενο και εξαφανίστηκαν με τις εισπράξεις - Ο άνδρας τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση
Θύμα ληστείας έπεσε το βράδυ της Κυριακής ένας 43χρονος στην Κατερίνη, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του.
Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στην Ασφάλεια Κατερίνης, περίπου στις 22:15, ο άνδρας έμπαινε στην πολυκατοικία όπου διαμένει, όταν δύο άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκαν στην είσοδο.
Οι δράστες τον χτύπησαν με ξύλινο αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον ελαφρά, και στη συνέχεια του αφαίρεσαν τις εισπράξεις από κατάστημα ΟΠΑΠ που διατηρεί.
Κατά δήλωσή του, το ποσό που πήραν οι δράστες ανέρχεται σε περίπου 26.000 ευρώ. Το περιστατικό ερευνάται από την Ασφάλεια Κατερίνης.
