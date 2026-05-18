Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για απάτες με δήθεν κλήσεις της τροχαίας, τα μηνύματα που στέλνουν οι απατεώνες
Την προσοχή των πολιτών για απάτη με δήθεν κλήσεις της τροχαίας εφιστά η Ελληνική Αστυνομία με ανάρτησή της στα social media.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα τα οποία περιέχουν link, κάτι που, όπως επισημαίνεται, δεν προβλέπεται για τα μηνύματα από την Τροχαία.



Με την ανάρτησή της η ΕΛΑΣ τονίζει:

- Μην πατάτε ΠΟΤΕ το σύνδεσμο (link).
- ΠΟΤΕ μη δίνετε κωδικούς e-banking ή στοιχεία κάρτας.
- Το πραγματικό μήνυμα της Τροχαίας ΔΕΝ περιέχει link. Σας προτρέπει να μπείτε οι ίδιοι στη Θυρίδα Πολίτη στο Gov.gr Wallet.

