Self test: Υποχρεωτικά και για μαθητές, εργαζόμενους - Οι 30 εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές

Βάσιμες ελπίδες για, με ασφάλεια και οργάνωση, από τη στενωπό του τρίτου επιδημικού κύματος δημιουργεί η απόφαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και της κυβέρνησης για τη δωρεάν διάθεση στους πολίτες αυτοδιαγνωστικών τεστ (self test) έναντι του κορωνοϊού., μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς θα είναι διαθέσιμη για δύο μήνες η νέα αυτή διαγνωστική μέθοδος αυτοελέγχου για όσους το επιθυμούν αλλά και ως υποχρεωτική για κρίσιμες ομάδες πληθυσμού.Ήδηανταποκρινόμενες στη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για παράδοση 10 εκατομμυρίων self test σε συγκεκριμένο εύρος χρόνου, που έγινε από την Πολιτική Προστασία. Σήμερα αναμένεται να σταλεί ο φάκελος στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου. Αυτού του είδους τα τεστ κυκλοφορούν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρούν τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές με τα ταχέα τεστ (rapid test), που απορρέουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.Εκτιμάται ότι τοη διενέργεια των self test θα λειτουργήσει ως ένα πλέγμα ασφαλείας για την οικονομία και την κοινωνία, περιορίζοντας τη διασπορά του κορωνοϊού στη χώρα, ενώ παράλληλα η εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος θα συμβάλλει στην περαιτέρω θωράκιση του πληθυσμού.Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό που παρουσίασε την περασμένη Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας,, η υποχρεωτικότητα της διενέργειας των self test θα εγγυηθεί την εύρυθμη και ασφαλή επανεκκίνηση της εκπαίδευσης καθώς και ζωτικών κλάδων της οικονομίας. Επιστήμονες και κυβερνητικό επιτελείο θέλουν να διασφαλίσουν τη, θέτοντας όμως ως στόχο «ό,τι ανοίγει να μην ξανακλείσει».«Κάνοντας self test μια φορά την εβδομάδα έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τον ιό, να σταματήσουμε τη διασπορά και μετάδοσή του και να οδηγηθούμε με σχέδιο και ασφάλεια σε επανεκκίνηση δραστηριοτήτων», εξήγησε ο κ. Κοντοζαμάνης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές, εργαζόμενοι στο λιανεμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό, τη ναυτιλία/ακτοπλοΐα, τη μεταποίηση, τα δικαστήρια και τις μεγάλες επιχειρήσεις, αποτελούν τις κρίσιμες ομάδες-στόχους πουθα υποβάλλονται κάθε εβδομάδα σε self test. Εκτιμάται ότι πρόκειται για περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια πολίτες, που αποτελούν τον παραγωγικό ιστό της χώρας.Μάλιστα σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική διενέργεια των self test από εκπαιδευτικούς και μαθητές, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τοόπου τα μαζικά selftest σε δύο δόσεις μείωσαν τον επιπολασμό της λοίμωξης Covid-19 κατά 50% και βοήθησε σημαντικά στην ασφαλή λειτουργία των σχολείων.Δεδομένου ότι σύμφωνα με την εμβολιαστική εκστρατεία έχουν θωρακιστεί το 61% των ηλικιωμένων άνω των 75 χρόνων (την περασμένη Παρασκευή άνοιξεκαι για τους 70-74 χρόνων), η στρατηγική του ελέγχου (testing) πλέον δίνει προτεραιότητα στα νεότερα άτομα, που είναι ενεργά εργασιακά. Έτσι εξετάζεται το ενδεχόμενο κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του self testing, όπως διευκρίνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, να δοθεί προτεραιότητα στα άτομα ηλικίας έως 67 χρόνων.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Υγείας, οι πολίτες με «διαβατήριο» τον ΑΜΚΑ τους θα μπορούν να προμηθεύονται μια φορά την εβδομάδα από το φαρμακείο της γειτονιάςπροκειμένου να αυτοελέγχονται για κορωνοϊό. Οι πολίτες θα παραλαμβάνουν τις συσκευασίες και για τα ανήλικα παιδιά τους δηλώνοντας τους σχετικούς, όπως και για τους ηλικιωμένους γονείς τους.Τα αυτοδιαγνωστικά τεστ απευθύνονται σε ασυμπτωματικούς ή προσυμπτωματικούς φορείς του κορωνοϊού και προϋποθέτουν τη λήψη. Από τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα προκύπτει ότι, περίπου ένα στα τρία άτομα που είναι φορείς του κορωνοϊού, δεν έχουν συμπτώματα και τον μεταδίδουν χωρίς να το γνωρίζουν. Μέσα, λοιπόν, από μια απλή και γρήγορη διαδικασία, που ο καθένας μπορεί να διεκπεραιώσει, θα μπορεί να μάθει αν είναι φορέας του ιού και να το δηλώνει στην πλατφόρμαΣύμφωνα με όσα είναι προς το παρόν γνωστά, η δήλωση θετικού αποτελέσματος στη πλατφόρμα θα συνεπάγεται την έκδοση βεβαίωσης. Με αυτήν ο πολίτης θα μπορεί να προγραμματίσει δωρεάν ραντεβού για, για την επιβεβαίωση του αρχικού αποτελέσματος και ενημέρωση του Μητρώου Ασθενών με λοίμωξη Covid-19.Η βεβαίωση από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απουσία από την εργασία ή το σχολείο. Θα χρειάζεται το θετικό αποτέλεσμα του rapid test. Όπως εξήγησε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας,, «το self test είναι μια διαδικασία συμπληρωματική στις δράσεις στοχευμένου και τυχαιοποιημένου ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση των ασυμπτωματικών φορέων του ιού».