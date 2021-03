Self test: Κόντρες κυβέρνησης-φαρμακοποιών και ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα self test για τον κορωνοϊό θα είναι. Οι φαρμακοποιοί ζητούν μια ελάχιστη συμμετοχή από τους πολίτες και παράλληλα προβάλλουν υγειονομικές ανησυχίες. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,ανακοίνωσε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποίαν, όσοι πολίτες αυτο-διαγιγνώσκονται ως κρούσματα, θα είναι σε θέσηστον ιό.Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ εγκαλεί την κυβέρνηση γιακαι εισηγείταιγια όλους τους Έλληνες. Και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, απαντά ότι, αν εφαρμοζόταν η αντιπρόταση τουγια test PCR, οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονταν με. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Σκέρτσος αναφέρει ότι «ακόμη κι αν υπήρχαν λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν εργαστήρια για να πραγματοποιούν τόσα πολλά pcr test καθημερινά».Εν ολίγοις, η εξαγγελία της κυβέρνησης για παροχή δωρεάν rapid test τα οποία κάθε πολίτης θα μπορεί να χρησιμοποιεί άνευ συνδρομής κάποιου ειδικού, γιατρού ή νοσηλευτή, έχει προκαλέσει μια διπλή αντιπαράθεση: Αφ' ενός με τους φαρμακοποιούς, αφ' ετέρου με την αντιπολίτευση.Εκ μέρους των φαρμακοποιών, δια στόματος του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,, ο οποίος μίλησε στον ΘΕΜΑ 104,6 εκφράζεται η άποψη ότι «όποιος χρησιμοποιεί το φαρμακείο πρέπει να πληρώνει και κάτι. Διότι έρχεται κάποιος να πάρει το test από το φαρμακείο. Εμείς πρέπει να το περάσουμε σε πλατφόρμα, να το ορίσουμε, να γράψουμε τις οδηγίες στον χρήστη, να του πούμε πώς θα γίνει. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να μας δώσει ένα αντίτιμο; Πόσο κάνει το test 2,50-3 ευρώ; Νομίζω ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να παίρνει 30-50 λεπτά ανά test».Στις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ, ο κ. Λουράντος κατ' ουσίαν επαναλαμβάνει το δελτίο τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, το οποίο εξεδόθη στις 20 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την εξαγγελία των δωρεάν self test. Σε αυτό τέθηκαν απορίες όπως «το πώς θα γίνει η διαδικασίαμέσω των φαρμακείων των rapid test. Από πού θα τα προμηθεύονται τα φαρμακεία, μέσω φαρμακαποθηκών ή μέσω του ΙΦΕΤ; Θα συνταγογραφούνται από γιατρούς; Θα αποζημιώνονται από τον; Θα δίνονται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας; Θα χορηγούνται με επίκληση; Τα αποτελέσματα των test που θα γίνονται στο σπίτι πώς θα ελέγχονται;» κ.λπΕπιπλέον ανησυχίες εκφράζουν φαρμακοποιοί επί του πρακτέου, για το πώς θα διασφαλιστείεάν τα test διεξάγονται στα φαρμακεία.Εκ μέρους της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος τύπου,, δήλωσε ότι «η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά στις αρχές Απριλίου σε δωρεάν παροχή self-test σε όλο τον πληθυσμό. Κάθε πολίτης θα μπορεί νααπό το φαρμακείο της γειτονιάς του ένα test ανά εβδομάδα, παρέχοντας τον ΑΜΚΑ στον φαρμακοποιό. Κάθε πολίτης θα έχει έτσι τη δυνατότητα επιτήρησης της υγείας του και σύμπραξης στην ανάσχεση της διασποράς του ιού».Όπως είπε η κα Πελώνη, «τα self test θα προστεθούν στα χιλιάδες test που γίνονται καθημερινά για την επιδημιολογική επιτήρηση από τον ΕΟΔΥ. Θα υπάρξει δυνατότητα για δήλωση σε συγκεκριμένη πλατφόρμα. Οι λεπτομέρειες, ωστόσο, θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Υπογραμμίζω ότι τα 4 self test τον μήνα, που παρέχει η Κυβέρνηση σε κάθε Έλληνα πολίτη,Ο στόχος είναι αυτά τα test να δηλώνονται σε ειδική πλατφόρμα. Να υπάρξει εντοπισμός ασυμπτωματικών ασθενών και καλύτερη ιχνηλάτηση και κατόπιν να ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ για καραντίνα, αυτοπεριορισμό και ό,τι άλλο προβλέπεται.» Τα 4 test το μήνα που θα παρέχονται σε κάθε Έλληνα πολίτη με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, είναι απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αντίτιμο. Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου από την περασμένη εβδομάδα και όλο το Σαββατοκύριακο. Αυτή αφορά και το αν θα υπάρξει κάποιογια τους πολίτες που θέλουν κάποια βοήθεια από το φαρμακείο και δεν επιθυμούν να κάνουν το test στο σπίτι».Σχετικά με την πλατφόρμα στην οποίαν αναφέρθηκε η Αριστοτελία Πελώνη, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,δήλωσε ότι «το σύστημα για να δηλώνονται τα κρούσματα από τους πολίτες που θα κάνουν self test θα αλληλεπιδρά με αυτό της άυλης συνταγογράφησης, στο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι φαρμακοποιοί. Θα πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα, να υπάρχει μια πρώτη καταγραφή και για να έχει μια εικόνα ο ΕΟΔΥ για τους πολίτες που έκαναν το test. Επιπλέον, θα υπάρξει μια πλατφόρμα για να δηλώνονται, εφόσον το επιθυμούν. Δεν θα είναι απολύτως ισοδύναμο με το να πάει ο πολίτης σε ένα διαγνωστικό κέντρο ή να καταγραφεί κεντρικά στο μητρώο Covid, αλλά θα είναι χρήσιμο».Με ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται επί του ζητήματος ως εξής:«Την Παρασκευή ο κ. Σκέρτσος δεν διευκρίνισε εάν τα rapid test που βγαίνουν θετικά θα δηλώνονται για να υπάρχει και η απαραίτητη ιχνηλάτηση. Το Σάββατο στο Libre.gr δήλωσε πως το self testing δεν θα δηλώνεται σε κάποια πλατφόρμα, ρίχνοντάς τα πάλι στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Σήμερα ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε πλατφόρμα για να δηλώνονται τα θετικά rapid test. Η κυβέρνηση όχι απλά δεν έχει σχέδιο, αλλά τα έχει κάνει μπάχαλο ακόμη και με τα test.Μετά από έναν χρόνο ομολογεί πως τόσο καιρό δεν έχουν σαφή επιδημιολογικά δεδομένα, όπως τονίζει από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι επιστήμονες. Και αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα, λέει πλέον πως ακόμα και η διάγνωση εναπόκειται στην ατομική ευθύνη των πολιτών. Προφανώς το self testing δεν είναι λύση γιατί:1. Τα rapid test για self testing έχουν σημαντικάσε σχέση με τα μοριακά.2. Ακόμα και αν δημιουργηθεί πλατφόρμα δήλωσης των αποτελεσμάτων, κάτι που αρχικά απέρριπτε η κυβέρνηση, θα οδηγήσει σε νέο μπάχαλο με τηντων κρουσμάτων ανά περιοχή.3. Οι πολίτες που θα κάνουν και θα βγαίνουν θετικοί, εν συνεχεία θα πρέπει να πληρώνουν για να κάνουν και. Άρα δεν προκύπτει καμία ελάφρυνση για τον πολίτη.4. Θα κάνουν test μόνο όσοι ενδιαφέρονται, με αποτέλεσμα και πάλι να μη γίνονται οι απαραίτητοι στοχευμένοι έλεγχοι σε εστίες υπερμετάδοσης, όπως5. Τίθεται σοβαρότατο θέμα διαφάνειας στην προμήθειά τους και τη χορήγησή τους, με βάση τους χειρισμούς που έχει κάνει εδώ και έναν χρόνο η κυβέρνηση και το όργιο απευθείας αναθέσεων.Με λίγα λόγια, τα δωρεάν rapid test μπορούν να λειτουργήσουν. Μόνη ουσιαστική και αυτονόητη λύση είναι η συνταγογράφηση και αποζημίωση μοριακών και rapid test από τον ΕΟΠΠΥ, που εγκληματικά αρνείται η κυβέρνηση εδώ και έναν χρόνο και οι στοχευμένοι έλεγχοι».Μέσω Facebook ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό αντέκρουσε τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας ότι «η σημερινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τα οικιακά test ανίχνευσης του κορωνοϊού που θα διαθέτει δωρεάν η Πολιτεία σε κάθε πολίτηκαι ανεφάρμοστες προτάσεις με στόχο την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης γύρω από κρίσιμα ζητήματα δημόσιας υγείας. Το έχει κάνει κατ’επανάληψη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το κάνει ξανά σήμερα.Όπως υπονόμευε, για παράδειγμα, εξαρχής την-και διαψεύστηκε από την επιτυχία της- έτσι επιχειρεί και τώρα να προκαλέσει καχυποψία και αμφισβήτηση μεταξύ των πολιτών για μια εμφανώς θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα διαψευστεί για άλλη μια φορά.Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, για να τα καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να σταματήσει να εκτίθεται, τα εξής:1) Τα γρήγορα οικιακά test ανίχνευσης του κορωνοϊού που θα διαθέσει το κράτος στους πολίτες έχουν, διαθέτουν σήμανση CE, δηλαδή είναι σύμφωνα με τα πρότυπα υγείας και ασφάλειας που τίθενται στον ευρωπαϊκό χώρο, και μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των ασυμπτωματικών φορέων κορωνοϊού. Ο μαζικός έλεγχος του πληθυσμού αποτελεί, άλλωστε, εισήγηση της εθνικής επιτροπής δημόσιας υγείας.2) Πριν από την Ελλάδα χώρες, όπως ητα έχουν ενσωματώσει πολύ πρόσφατα στις εθνικές τους στρατηγικές testing, με μια κρίσιμη διαφορά: τα διαθέτουν μόνο εμπορικά, ενώ η Ελλάδα πρωτοπορεί ανοίγοντας τόσο τη δωρεάν διανομή με κρατική δαπάνη σε κάθε πολίτη όσο και την εμπορική τους διάθεση.3) Η αντιπρόταση για συνταγογράφησησε κάθε πολιτη που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για δυο λόγους: α) θα στοίχιζε τουλάχιστοντο μήνα στους φορολογούμενους και β) δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι, ακόμη κι αν υπήρχαν λεφτόδεντρα, δεν υπάρχουν εργαστήρια για να πραγματοποιούν τόσα πολλά PCR test καθημερινά. Αποτελεί δηλαδή ευχολόγιο.4) Όπως έχουμε ήδη πει από το Σάββατο, όταν προκύπτει θετική διάγνωση από το οικιακό test το θετικό κρούσμα θα δηλώνεται(που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή) η οποία θα οδηγεί σε δωρεάν επανέλεγχο σε δημόσια δομή υγείας με rapid test αντιγόνου από επαγγελματία υγείας.5) Όσο για την προμήθεια των test, προφανώς θα γίνει με κατεπείγουσες διαδικασίες, όπως απαιτεί η συγκυρία, αλλά ταυτόχρονα και με απόλυτη διαφάνεια και πάντα με τις προδιαγραφές που θα εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή των ειδικών του Υπουργείου Υγείας.Τελικά, ο πραγματικός λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλεργία στη συγκεκριμένη πρόταση είναι ότι η διάθεση δωρεάν ατομικών test είναιπου ενδυναμώνει τον κάθε πολίτη ξεχωριστά και την κοινωνία συνολικά στη μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας».Προηγουμένως, ο κ. Σκέρτσος είχε αναρτήσεισε σχέση με τα test:Όχι. Μιλάμε για test που πραγματοποιούνται κατ’ οίκον χωρίς την υποστήριξη επαγγελματία υγείας. Θα υπάρξουν βίντεο και φυλλάδια με οδηγίες για τη διενέργεια test από τον κάθε πολίτη ατομικά.Ναι, τα οικιακά ατομικά test έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας και εγκυρότητας που προσεγγίζει το 95-99%.Ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που προβλέπει δήλωση του θετικού κρούσματος (σε ειδική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί) και επανέλεγχο σε δομή υγείας. Η θετική διάγνωση του οικιακού test δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βεβαίωση για άδεια από την εργασία χωρίς επανέλεγχο.Κάθε πολίτης/κάτοχος ΑΜΚΑ δικαιούται τέσσερα test το μήνα που μπορεί να προμηθεύεται από το φαρμακείο της γειτονιάς του.Τα συγκεκριμένα test είναι εύκολα στη χρήση και προορίζονται για κατ’οίκον χρήση. Εφόσον, ωστόσο, υπάρχουν πολίτες που επιθυμούν να έχουν βοήθεια ή καθοδήγηση αυτό μπορεί να γίνεται από τον/την φαρμακοποιό με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση για την υπηρεσία που παρέχει.Όχι, τα test είναι δωρεάν. Παράλληλα με τη δωρεάν διάθεση θα ανοίξει και η δυνατότητα εμπορικής διάθεσης ατομικών test στις τιμές που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς.Τέσσερα test ανά άτομο. Οι γονείς ανηλίκων τέκνων θα μπορούν να προμηθεύονται οι ίδιοι τα test των παιδιών τους. Τα οικιακά test μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς υποστήριξη επαγγελματία υγείας από τις ηλικίες 14 και άνω.Ναι, είναι πιο εύκολα στη χρήση. Συγκεκριμένα είναι test ρινικά και σιέλου και όχι ρινοφαρυγγικά ή στοματοφαρυγγικά.Είναι πρακτικά αδύνατον να ελεγχθεί κεντρικά η τακτική διενέργεια test σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, τα θετικά test θα δηλώνονται με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για να υπάρχει καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση.Ναι, η προμήθεια των test μπορεί να γίνεται για τα συνδεδεμένα ανήλικα μέλη από τους κηδεμόνες τους.