Κορωνοϊός: Συνεχίζεται η μάχη στις ΜΕΘ - Άλλες 21 κλίνες στο «οπλοστάσιο» του ΕΣΥ στην Αττική

Συνεχίζεται η σκληρή μάχη κατά του κορωνοιού μέσα στα νοσοκομεία, με τους ασθενείς να εισάγονται κατά εκατοντάδες καθημερινά για νοσηλεία, αλλά το ίδιο συνεχής και επίμονη είναι η επιχείρηση αναδιάταξης ή/και συγκέντρωσης δυνάμεων στο σύστημα υγείας από τους επικεφαλής του υπουργείου Υγείας.Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκαν άλλες 21 κλίνες ΜΕΘ σε νοσοκομεία της Αττικής για τους ασθενείς Covid-19 οι οποίες θα λειτουργήσουν από αύριο, αποτελώντας πολύτιμη ενίσχυση του μετώπου στο ΕΣΥ την ώρα που οι ιδιωτικές κλινικές έχουν διαθέσει 140 κλίνες ΜΕΘ για τα non covid-19 περιστατικά.Χθες, μέχρι τις 9 το βράδυ, πάνω από 500 νέοι ασθενείς με λοίμωξη covid-19 είχαν εισαχθεί στις απλές κλινικές κορωνοιού, στην επικράτεια, με τους 258 να εισάγονται στα νοσοκομεία της Αττικής. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές ασθενών κάθε ημέρας αποτυπώνουν τις μολύνσεις που καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα, προ 12ημέρου, και συγκεκριμένα όσες μολύνσεις εξελίχθηκαν σε σοβαρή λοίμωξη.Όπως έχουν εξηγήσει οι επιστήμονες, ποσοστό 10%-15% από τις νέες μολύνσεις θα εκδηλώσει σοβαρή νόσο για την οποία θα απαιτηθεί νοσηλεία, και εξ αυτών 5%-7% θα νοσηλευτούν σε ΜΕΘ. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το φορτίο των ασθενών που θα κινηθεί προς τα νοσοκομεία τις επόμενες δύο εβδομάδες θα ειναι υψηλό, με βάση τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων που καταγράφηκε το τελευταίο 48ωρο -πάνω από 6.500 κρούσματα.Η δε σταθερή αρνητική παρουσία της Αττικής στον επιδημιολογικό χάρτη και τα πάνω από 1.400 κρούσματα που καταγράφονται ημερησίως στο λεκανοπέδιο τις τελευταίες ημέρες προδιαγράφουν ακόμη πιο δύσκολες ημέρες για το σύστημα υγείας και τις ανάγκες που θα κληθεί να καλύψει λόγω της επιδημίας.Το περασμένο 24ωρο, και έπειτα από πυρετώδεις προετοιμασίες, στις εφημερίες του ΕΣΥ για τα non COvid-19 περιστατικά προστέθηκαν τα νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ΝΙΜΤΣ και Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας 251.Παράλληλα εφημέρευε και το "Ερρίκος Ντυνάν" για να δέχεται τα non COvid-19 αντί για το Σισμανόγλειο, το οποίο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο αποκλειστικά για περιστατικά κορωνοιού. Το Σισμανόγλειο σηκώνει μεγάλο βάρος την τελευταία εβδομάδα, όπως κάνει και το "Ερυθρός Σταυρός" που εντάχθηκε στα νοσοκομεία αποκλειστικής νοσηλείας περιστατικών κορωνοιού. Ενδεικτικά, στο Σισμανόγλειο νοσηλεύονται 261 ασθενεις και στον "Ερυθρό Σταυρό" 179.Μάλιστα, από το "Ερρίκος Ντυνάν" ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, έστειλε το πιο δυνατό μήνυμα για τη συστράτευση όλων των δυνάμεων κατά του κορωνοιού, τονίζοντας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, το "τριπλό" επίτευγμα να συνεφημερεύουν δημόσια, ιδιωτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία για τις ανάγκες της επιδημίας. Από το "Ντυνάν" ο υπουργός Υγείας έστειλε το μηνυμά του για αυξημένη προσοχή σε όλους τους πολίτες ώστε να μην ανοίγουν κύκλους μετάδοσης, και ευχαρίστησε τους επαγγελματίες υγείας για την αυταπάρνησή τους μέσα στην πανδημία.Χθες το βράδυ οι νοσηλευόμενοι σε όλα τα νοσοκομεία (υπενθυμίζεται ότι ασθενείς με λοίμωξη COvid-19 νοσηλεύονται και σε ιδιωτικά, στο "Λητώ" του Ομίλου HHG, καθώς και στο Ιατρικό Περιστερίου) ανέρχονταν σε 4.972, εχοντας υποχωρήσει ελάχιστα από τους 5.000 και πλέον νοσηλευόμενους της περασμένης Δευτέρας.Ειδικότερα, νοσηλεύονταν 3.804 άνθρωποι σε απλές κλίνες και άλλοι 1.168 σε Μονάδες (ΜΕΘ, ΜΑΦ κ.ά).Στην Αττική επίσης καταγράφηκε οριακή μείωση των νοσηλευομένων, καθώς σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής εγιναν πολλά εξιτήρια. Έτσι, η χθεσινή ημέρα "έκλεισε" με 2.471 νοσηλευόμενους στο λεκανοπέδιο, από τους οποίους οι 2.074 σε απλές κλίνες και οι 394 διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ αλλά κι εκτός αυτών.Οι 3.062 νέες διαγνώσεις του περασμένου 24ωρου, εκτός από τις 1.422 της Αττικής, κατανέμονται σε 66 περιφερειακές ενότητες, δηλαδή σε όλη σχεδόν την επικράτεια, με τους αριθμούς να "καίνε" τη Μακεδονία, ιδίως τη Δυτική και τη Θεσσαλονίκη, την Αχαΐα και τη Θεσσαλία.Στα νοσοκομεία της βόρειας Ελλάδας νοσηλεύονται 983 άνθρωποι, με την πλειονότητα σε αυτά της Θεσσαλονίκης. Χθες έγιναν δεκάδες νέες εισαγωγές στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης αλλα και στο νοσοκομείο Κατερίνης.Άλλοι 835 ασθενείς βρίσκονται στα νοσοκομεία της λοιπής ηπειρωτικής χώρας, με τα νοσοκομεία της Πάτρας, της Λάρισας, της Λαμίας, της Χαλκίδας να κρατούν τα αρνητικά πρωτεία. Τέλος, στα νοσοκομεία της Κρήτης νοσηλεύονται 128 ασθενείς.