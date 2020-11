Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει επιχειρήσεις και εργαζόμενους με δράσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με ένα ευρύτατο πλέγμα μέτρων ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται κυρίως από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων οθα στηρίξει μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, την οικονομία της πόλης.Σε συνεργασία με τους θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης, καταρτίστηκε ένα δυναμικό πρόγραμμα προκειμένου να υποστηριχθεί το εμπόριο, οι επιχειρήσεις του πολιτισμού και του τουρισμού, με στόχο τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και την επόμενη μέρα η οικονομία της πόλης να παραμείνει ζωντανή. Το σχέδιο δράσης του Δήμου Αθηναίων εστιάζει σε τέσσερις παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας της Αθήνας: Επιχειρηματικότητα - Απασχόληση και κοινωνική συνοχή - Πολιτισμός – Τουρισμός και Ψηφιακό Μέλλον – Καινοτομία.Οι τέσσερις αυτοί τομείς περιλαμβάνουν σχεδόν το σύνολο της οικονομίας και της απασχόλησης ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που συνδιαμορφώθηκε με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Σήμερα στην διάρκεια τηλεδιάσκεψης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης συζήτησε για το πρόγραμμα αυτό με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνο Μίχαλο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνώνκαι τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου ΑθηνώνΟιπου θα ξεδιπλωθεί το επόμενο διάστημα είναι:- Αναβάθμιση ψηφιακών εργαλείων παροχής υπηρεσιών των θεσμικών και παραγωγικών φορέων προς τα μέλη τους (Προϋπολογισμός: 1.000.000€)- Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας για τη βελτίωση της εικόνας τους (Προϋπολογισμός: 5.000.000€)- Δημιουργία επενδυτικής ταυτότητας της πόλης (Invest in Athens) και ίδρυση και λειτουργία του Athens Film Office για την προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών στην πόλη (Προϋπολογισμός: 1.000.000€)- Συνεργασία με το ΕΒΕΑ για τη στήριξη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας (Business Angels Network Greece)- Υποστήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω:α) Της διαδικτυακής πλατφόρμας για τη δωρεάν προβολή προσφορών (Athens is Back) και δωρεάν στάθμευσης στα δημοτικά πάρκινγκ για τους καταναλωτέςβ) Της δημιουργίας χάρτη και οδηγού Athens Shopping σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνώνγ) Του σχεδιασμού ενός πρότυπου ανοιχτού κέντρου εμπορίου στην οδό Πατησίων (Open Mall Πατησίων)δ) Της δημιουργίας Συμφώνου Ποιότητας των καταστημάτων της πόλης (Προϋπολογισμός: 3.000.000€)- Διοργάνωση του 1ου Innovation Summit για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας της πόλης (Προϋπολογισμός: 300.000€)- Συντονισμός δημιουργίας θεματικών Clusters σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς επιχειρηματικότητας (Προϋπολογισμός: 600.000€)- Στήριξη της πρωτοβουλίας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Agora Athens» (ανασχεδιασμός ταυτότητας, διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού) - Προϋπολογισμός: 300.000€- Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για άνεργους (Skills on demand) – Προϋπολογισμός 2.400.000€- Δημιουργία ισχυρού δικτύου αλληλεγγύης (Open Social Net) για τη διασύνδεση των κοινωνικών δομών του Δήμου με τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών (Προϋπολογισμός: 1.800.000€)- Ενίσχυση κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Προϋπολογισμός: 2.500.000€)- Ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πολιτιστική δημιουργία και έκφραση (Προϋπολογισμός: 7.700.000€)- Ολοκληρωμένο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης του προορισμού σε B2B & B2C κανάλια (Προϋπολογισμός: 9.500.000€)- Δημιουργία Παρατηρητηρίου Βιώσιμου Τουρισμού (Προϋπολογισμός: 600.000€)- Ενίσχυση της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής (ΕΑΤΑ) με τον ΣΕΤΕ και ιδιωτικούς φορείς (This is Athens & Partners).- Στρατηγικές συνεργασίες με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Συνεδρίων και Εκθέσεων (ICCA), με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διοργανωτών Συναντήσεων (Meetings Professionals International) και με το Global Sustainable Tourism Council.- Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του Athens Digital Lab (Προϋπολογισμός: 120.000€)- Ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους (Προϋπολογισμός: 1.000.000€)- Δημιουργία ηλεκτρονικής «Κάρτας Πόλης» (Προϋπολογισμός: 1.200.000€)Ο Δήμαρχος Αθηναίωναμέσως μετά την συνάντηση του με τους εκπροσώπους των φορέων της αγοράς της Αθήνας δήλωσε τα εξής: «Έχουν ειπωθεί πολλά για το κακό που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η κρίση της πανδημίας .Έφτασε όμως η ώρα της αντίδρασης. Έφτασε η ώρα των πράξεων. Ο Δήμος Αθηναίων ανταποκρίνεται στην μεγάλη πρόκληση των καιρών. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αναπροσαρμόζει την στρατηγική του στην παρούσα συγκυρία και επενδύει άμεσα στην στήριξη και την ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων της πόλης. Το στρατηγικό σχέδιο δράσης μας , ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή τους επόμενους 4 μήνες, για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το ψηφιακό μέλλον. Στηρίζουμε τις οριζόντιες ενισχύσεις του κεντρικού κράτους και της περιφέρειας και προχωράμε ένα βήμα πιο πέρα ,ανταποκρινόμενοι πλήρως στις εξειδικευμένες ανάγκες της πόλης .Γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Βρισκόμαστε σε ανοιχτό διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο. Ξέρουμε ωστόσο ότι όλα όσα χάθηκαν δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια για να βρεθούμε εκεί που ήμασταν πριν την πανδημία . Πρέπει όμως να κρατηθεί το τρένο στις ράγες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις».Ακολουθούν οι δηλώσεις των προέδρων του ΕΒΕΑ, του ΣΕΤΕ, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών:«Σήμερα, σε μια περίοδο όπου η Αθήνα βιώνει ξανά τις επιπτώσεις μιας σοβαρής κρίσης, η συνεργασία μεταξύ της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της αγοράς είναι απόλυτα επιβεβλημένη. Είναι απαραίτητη προκειμένου να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και την απασχόληση στη δύσκολη αυτή συγκυρία, αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις ταχύτερης ανάκαμψης την επόμενη μέρα. Θέλουμε να δούμε την πόλη να αποκτά ξανά ζωή, μέσα από τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μέσα από την αξιοποίηση του σπουδαίου ανθρώπινου δυναμικού της. Σε αυτή την προσπάθεια ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον Δήμο Αθηναίων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο το ΕΒΕΑ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σημαντικές δράσεις, υποδομές και υπηρεσίες, έχει συσσωρεύσει ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, εμπειρίας και δικτύωσης. Η Αθήνα μπορεί να τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Μπορεί να αποκτήσει ξανά τον παλμό, τη ζωντάνια και την ελκυστικότητα μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες και προσθέτει αξία στην ελληνική οικονομία. Αξίζει να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια, επενδύοντας στις δημιουργικές δυνάμεις, που αυτή η πόλη δεν έπαψε ποτέ να διαθέτει».«Οι προκλήσεις που φέρνει η επόμενη μέρα είναι πολλές και απαιτούνται επενδύσεις, συνέργειες και συνεργασίες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την ψηφιακή αναβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη στρατηγική προβολή του προορισμού. Είναι σημαντικό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτές τις όχι συνηθισμένες συνθήκες για να αναβαθμιστεί η πόλη της Αθήνας, μέσα από ένα πολύπλευρο πρόγραμμα που εκτείνεται σε πολλούς και εξίσου σημαντικούς άξονες. H εξέλιξη της πανδημίας μας δίνει απαραίτητο χρόνο να αξιοποιήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, μέσα από συνεχή διάλογο και συν-διαμόρφωση στοχευμένων ενεργειών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας».«Η κατάσταση στην αγορά, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι δραματική. Κάθε πρόγραμμα, κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, οποιαδήποτε θετική ρύθμιση, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει να σταθούν όρθιες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Κατά την τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Κώστα Μπακογιάννη, ανακοινώθηκαν κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Θεωρώ επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας Δήμου και Ε.Ε.Α. για να προλάβουμε τα χειρότερα και να διασώσουμε όσες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας είναι εφικτό».«Η επιχειρηματική κοινότητα της Αθήνας διανύει ίσως την κρισιμότερη περίοδο στη μεταπολεμική της ιστορία. Ο κίνδυνος αφανισμού μέχρι χθες υγιών οικονομικών οργανισμών είναι ορατός περισσότερο από ποτέ και γι’ αυτό πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή από τον Δήμαρχο της πόλης, αποτελούν το μοναδικό φάρμακο που μπορεί να αναζωογονήσει την αγορά της Αθήνας την επόμενη ημέρα της υγειονομικής κρίσης, όταν η καταναλωτική κίνηση και ο τουρισμός επανέλθουν στην κανονικότητα. Για τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών η δραστική παρέμβαση του Δήμου είναι κρίσιμη. Είμαστε χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι γιατί βλέπουμε μία σειρά δικών μας αιτημάτων, σχεδίων και παρεμβάσεων να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πλάνο. Η πρωτοβουλία “Athens is Back” που συνδυάζεται με ενέργειες και δράσεις ώστε να προσελκύσουν επισκέπτες στην πόλη, η ανάπτυξη του “Athens Shopping” που θα δημιουργήσει ένα ελκυστικό προϊόν για τον κάτοικο αλλά και τον επισκέπτη, το “Open Mall Πατησίων” ένα όραμά μας για τον ιστορικό και μοναδικό δρόμο της πόλης που σχεδιάζουμε να επιστρέψει στην αίγλη του παρελθόντος αλλά και το “Agora Athens” που αφορά μια επιχειρηματική ομάδα από τα σπλάχνα του Συλλόγου μας, είναι σχέδια που ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών γέννησε και τώρα βλέπει να παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης. Πεδίον δόξης λαμπρό να τα κάνουμε τώρα πράξη γιατί οι συμπολίτες μας, οι συνάδελφοί μου παρακολουθούν και αναμένουν πολλά από το Δήμο τους. Άλλωστε εκεί σωστά κάνουν όλα τους τα παράπονα».Την προετοιμασία αλλά και τον επιχειρησιακό συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων, η οποία μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Αθήνας διαχειρίζεται και παρακολουθεί το σύνολο του αναπτυξιακού προγράμματος της πόλης που χρηματοδοτείται από τοO προϋπολογισμός των δράσεων αυτών είναι δυναμικός και αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπτωση, ανάλογα με την ανταπόκριση των επιχειρήσεων, ξεπερνώντας τα 40 εκ ευρώ.Όλες οι πληροφορίες για τους τρόπους και τις διαδικασίες απορρόφησης των πόρων θα δημοσιοποιούνται με την εκκίνηση της κάθε δράσης ώστε να είναι στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.