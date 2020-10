Ξαφνική κλιμάκωση από Άγκυρα - Ξαναβγάζει το «Όρουτς Ρέις» δίπλα στο Καστελόριζο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ξαφνική κλιμάκωση απο την. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ το βράδυ της Κυριακής, βγαίνει ξανά στηντο ερευνητικό πλοίο «. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε περιοχή νότια του, έως τις 22 Οκτωβρίου. Ηβγήκε 23:50 και είναι 7,5 μίλια απο το Καστελόριζο ., με τις δύο άκρες του να βρίσκονται ανάμεσα στη Ρω και στη Στρογγύλη, τις δύο νησίδες που συμπληρώνουν το σύμπλεγμα.Η κίνηση αυτή συνιστά βήμα σημαντικής κλιμάκωσης εκ μέρους της Άγκυρας, μόλις λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε υποσχεθεί στο Νίκο Δένδια ότι η Τουρκία θα προτείνει ημερομηνία διερευνητικών. Το «Όρουτς Ρέις» είχε αποσυρθεί στην Αττάλεια στις 13 Σεπτεμβρίου.H νέα NAVTEX από την Αγκυρα δημιουργεί νέο προβληματισμό, καθώς δείχνει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, όπου ζητούσε από την χώρα να απέχει από ενέργειες που θα δυναμιτίσουν το κλίμαTURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)TURNHOS N/W : 1262/20MEDITERRANEAN SEA1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;35 34.82 N - 028 00.13 E35 34.83 N - 028 28.78 E35 36.77 N - 028 28.77 E35 59.87 N - 029 22.85 E35 59.87 N - 029 34.20 E35 59.92 N - 029 59.75 E35 42.52 N - 030 04.35 E34 49.53 N - 028 00.07 E35 09.32 N - 028 00.05 E6 NM BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.