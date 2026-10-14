Ο άνθρωπος που έφτιαξε το Βand-Aid επειδή η γυναίκα του κοβόταν στην κουζίνα με το μαχαίρι

Όταν κάποιος διαβάζει τη λέξη «εφεύρεση», το μυαλό του ταξιδεύει σε εξειδικευμένα εργαστήρια, ιατρικές κλινικές με σύγχρονα μηχανήματα, ακόμα και αίθουσες διοικητικού συμβουλίου των μεγάλων εταιρειών. Όχι σε κουζίνες γεμάτες με λάχανα, κρεμμύδια και καρότα. Κι όμως, η ιδέα μιας από τις πιο πολυχρησιμοποιημένες εφευρέσεις που άλλαξε τη ζωή μας άστραψε ανάμεσα σε λαχανικά, κουζινομάχαιρα και μια… απρόσεκτη σύζυγο.Ο Ερλ Ντίκσον, που εργαζόταν στην αμερικανική εταιρεία Johnson & Johnson, έβλεπε ότι η σύζυγός του συχνά πάθαινε μικροατυχήματα στην κουζίνα προσπαθώντας να κόψει λαχανικά και φρούτα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, η αντιμετώπιση μιας μικρής πληγής στο σπίτι δεν ήταν τόσο απλή υπόθεση όσο σήμερα. Η γάζα και η αυτοκόλλητη ταινία υπήρχαν ήδη, αλλά η εφαρμογή τους απαιτούσε συνήθως δύο ξεχωριστά υλικά και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη βοήθεια ενός δεύτερου ανθρώπου. Για κάποιον που είχε κοπεί στο δάχτυλο ενώ μαγείρευε, η διαδικασία μπορούσε να είναι άβολη, ιδιαίτερα όταν έπρεπε να συνεχίσει τις δουλειές του.Διαβάστε περισσότερα: