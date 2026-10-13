Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φοιτητές κατασκηνώνουν στη πλατεία Συντάγματος, ανάρτησαν πανό και άναψαν καπνογόνα: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φοιτητές κατασκηνώνουν στη πλατεία Συντάγματος, ανάρτησαν πανό και άναψαν καπνογόνα: Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή, τόσο στην κινητοποίηση όσο και στις εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν
Παρά τις καιρικές συνθήκες δεκάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν και έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος το απόγευμα της Τρίτης (13/10). Με το βλέμμα στραμμένο στις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γαλλία, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας οργανώνουν τη δική τους παρέμβαση, διεκδικώντας μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία εύρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης.
Μέλη των Φοιτητικών Συλλόγων κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα, με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Αργά το απόγευμα της Τρίτης (13/10), οι φοιτητές θέλησαν να ανοίξουν πανό μπροστά από τη Βουλή. Διμοιρίες ΥΜΕΤ έτρεξαν στο σημείο και μπλόκαραν τους φοιτητές στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Οι φοιτητές επέμειναν, ζήτησαν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση που βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεων η ΕΛ.ΑΣ. τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή.
Όταν έφτασαν μπροστά από το ύψος του κοινοβουλίου άνοιξαν το πανό που έγραφε «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;», ανάβοντας καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα.
Με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη» οι φοιτητές επιδιώκουν να στείλουν μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής διεκδίκησης, συνδέοντας τα αιτήματά τους με τις κινητοποιήσεις νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της καθημερινότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλούς νέους. Οι φοιτητές δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν λύσεις, μεταφέροντας τη φωνή τους από τις σχολές στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Μέλη των Φοιτητικών Συλλόγων κατασκήνωσαν στο Σύνταγμα, με βασικό αίτημα τη λήψη μέτρων που θα ανακουφίσουν τους φοιτητές από τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις. Αργά το απόγευμα της Τρίτης (13/10), οι φοιτητές θέλησαν να ανοίξουν πανό μπροστά από τη Βουλή. Διμοιρίες ΥΜΕΤ έτρεξαν στο σημείο και μπλόκαραν τους φοιτητές στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία. Οι φοιτητές επέμειναν, ζήτησαν να ανοίξουν το πανό, ενώ περιέγραψαν την κατάσταση που βιώνουν και κατόπιν διαβουλεύσεων η ΕΛ.ΑΣ. τους επέτρεψε να κινηθούν προς τη Βουλή.
Όταν έφτασαν μπροστά από το ύψος του κοινοβουλίου άνοιξαν το πανό που έγραφε «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε;», ανάβοντας καπνογόνα και φωνάζοντας συνθήματα.
Με κεντρικό σύνθημα «Ενώνουμε τη φωνή μας με τους μαθητές και τους φοιτητές που αγωνίζονται σε όλη την Ευρώπη» οι φοιτητές επιδιώκουν να στείλουν μήνυμα αλληλεγγύης και κοινής διεκδίκησης, συνδέοντας τα αιτήματά τους με τις κινητοποιήσεις νέων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και σπουδών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος της καθημερινότητας αποτελεί σημαντική πρόκληση για πολλούς νέους. Οι φοιτητές δηλώνουν έτοιμοι να διεκδικήσουν λύσεις, μεταφέροντας τη φωνή τους από τις σχολές στο κέντρο της Αθήνας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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