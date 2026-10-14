Απατεώνες από δήθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονη στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με €220.000 σε λίρες και μετρητά, την γκρέμισαν με βαριοπούλα
Απατεώνες από δήθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονη στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με €220.000 σε λίρες και μετρητά, την γκρέμισαν με βαριοπούλα
Μετά το διπλό χτύπημα στο Ψυχικό με τους δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, οι απατεώνες ξαναχτύπησαν στο Μαρούσι
Αλωνίζουν στα Βόρεια Προάστια (και όχι μόνο) οι απατεώνες, οι οποίοι σε τρία περιστατικά μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο έχουν αρπάξει περισσότερα από 600.000 ευρώ σε λίρες, κοσμήματα και μετρητά, με το τελευταίο χτύπημα να καταγράφεται στο Μαρούσι.
Μετά το διπλό χτύπημα στο Ψυχικό όπου δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δύο γυναίκες, στο Μαρούσι το θύμα ήταν μια ηλικιωμένη 89 ετών.
Αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, την έπεισαν να τους δείξει την κρυψώνα σε τοίχο δωματίου στο σπίτι της στην οποία είχε κρύψει λίρες, πεντόλιρα και χρήματα.
Αυτό που δεν περίμεναν ήταν ότι θα έβρισκαν 40 πεντόλιρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.
Σημειώνεται ότι η αξία του κάθε πεντόλιρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ, άρα η συνολική τους αξία φτάνει τις 200.000 ευρώ.
Μετά το διπλό χτύπημα στο Ψυχικό όπου δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δύο γυναίκες, στο Μαρούσι το θύμα ήταν μια ηλικιωμένη 89 ετών.
«Από την εταιρεία κοινοχρήστων είμαστε»Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι απατεώνες χτύπησαν το κουδούνι του σπιτιού μιας 89χρονης ακολουθώντας την τακτική των δήθεν υπαλλήλων εταιρείας κοινοχρήστων.
Αφού κέρδισαν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης, την έπεισαν να τους δείξει την κρυψώνα σε τοίχο δωματίου στο σπίτι της στην οποία είχε κρύψει λίρες, πεντόλιρα και χρήματα.
Γκρέμισαν τον τοίχο με βαριοπούλαΣτη συνέχεια, οι δράστες δεν δίστασαν να γκρεμίσουν τον τοίχο με βαριοπούλα προκειμένου να βρουν τη λεία τους.
Αυτό που δεν περίμεναν ήταν ότι θα έβρισκαν 40 πεντόλιρα, 10 λίρες και 20.000 ευρώ σε μετρητά.
Σημειώνεται ότι η αξία του κάθε πεντόλιρου υπολογίζεται στις 5.000 ευρώ, άρα η συνολική τους αξία φτάνει τις 200.000 ευρώ.
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