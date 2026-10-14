Γιάννης Νιάρρος για τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Πολύ ωραίος είναι ο έγγαμος βίος, δεν έχει καμία διαφορά, αφού είμαστε μαζί 15 χρόνια
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Γιάννης Νιάρρος Χαρά Μάτα Γιαννάτου Γάμος

Γιάννης Νιάρρος για τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Πολύ ωραίος είναι ο έγγαμος βίος, δεν έχει καμία διαφορά, αφού είμαστε μαζί 15 χρόνια

Είχαμε ήδη συζήσει, ήμασταν μαζί πολλά χρόνια, είπε ο ηθοποιός

Γιάννης Νιάρρος για τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου: Πολύ ωραίος είναι ο έγγαμος βίος, δεν έχει καμία διαφορά, αφού είμαστε μαζί 15 χρόνια
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Καμία δεν έφερε ο γάμος στη σχέση του Γιάννη Νιάρρου με τη Χαρά Μάτα Γιαννάτου, όπως είπε ο ίδιος. Ο ηθοποιός τόνισε ότι από τη στιγμή που είναι ζευγάρι εδώ και 15 χρόνια, η επισημοποίηση της σχέσης του δεν θα άλλαζε τα πράγματα ανάμεσά τους. Ο λόγος άλλωστε, εξήγησε, πως αποφάσισαν να παντρευτούν, ήταν για να βιώσουν τη χαρά της τελετής.

Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, ο Γιάννης Νιάρρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», και ρωτήθηκε για το πώς εξελίσσεται η σχέση του με την ηθοποιό και σύζυγό του μετά τον γάμο τους.

Όπως είπε εκείνος: «Είμαι δυο χρόνια παντρεμένος και 15 χρόνια σε σχέση. Πολύ ωραίος είναι ο έγγαμος βίος αυτά τα δυο χρόνια, τα ίδια είναι. Δεν έχει καμία διαφορά αφού είμαστε μαζί 15 χρόνια. Διαφορές μπορεί να υπάρχουν όταν οι άνθρωποι παντρεύονται, πάνε να συζήσουν και εκεί καταλαβαίνουν “που έμπλεξαν”. Εμείς όμως είχαμε ήδη συζήσει, ήμασταν μαζί πολλά χρόνια, οπότε όντως έγινε απλώς για την τελετή και για την χαρά του πάρτι».

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Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Γιάννης Νιάρρος είχε τονίσει και πάλι ότι αντιμετώπισαν τον γάμο τους σαν ένα πάρτι. Πιο αναλυτικά, τον περασμένο Φεβρουάριο, είχε πει στην εκπομπή Buongiorno: «Ήμουν πολύ πιο επιρρεπής και δεν θα πήγαινε καλά αυτό. Επίσης, ο γάμος έγινε πάρα πολύ συνειδητά, έτσι; Έγινε μετά από 12 χρόνια που είμαστε σε σχέση και είπαμε να το κάνουμε έτσι σαν πάρτι τώρα για να γελάσουμε. Ήρθε η γιαγιά, πήγαμε στο χωριό και τα λοιπά. Πρώτη φορά είδα τη γιαγιά μου να δακρύζει, έτσι; Σοβαρή κατάσταση…».

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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