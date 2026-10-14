Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Νικήτας Τσακίρογλου: Η Χρυσούλα Διαβάτη πάει καλά λόγω πίστης και επιστήμης, πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν
Νικήτας Τσακίρογλου: Η Χρυσούλα Διαβάτη πάει καλά λόγω πίστης και επιστήμης, πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν
«Δεν ξέρω αν υπάρχει Παράδεισος, όταν πάω, θα επιστρέψω και θα σας πω αν ήταν παραδείσια ή κολασμένα» είπε ο Νικήτας Τσακίρογλου
Για την περιπέτεια με την υγεία της που περνάει η σύζυγός του Χρυσούλα Διαβάτη μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Νικήτας Τσακίρογλου, λέγοντας ότι «πάει καλά, πιστεύω ότι θα επανέλθει σε αυτό που ήταν».
«Φοβάμαι για τους συνανθρώπους όπως για το θέμα της Χρυσούλας, μιας προικισμένης ηθοποιού. Δεν γίνεται να μην αγαπάς κάποιον που έχει ταλέντο χορεύει, τραγουδάει, παίζει σε μιούζικαλ, σε επιθεωρήσεις είναι χύμα στο κύμα» είπε αρχικά στο Action24 το βράδυ της Τρίτης.
Πρόσθεσε, δε, για την περιπέτεια με το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί «εγώ πιστεύω και ελπίζω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο και την είχε λατρέψει. Υπάρχει ένα στάδιο που πάμε καλά και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο».
«Πάει καλά γιατί η πίστη και η επιστήμη που προχωράει και μακάρι να προχωρούσε περισσότερο... Είναι μια δύσκολη στιγμή που δεν είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο και σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει. Όλα αυτά ήρθαν από κάποια άλλη θέληση» πρόσθεσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Ο ηθοποιός τον οποίο η Αθηναΐδα Νέγκα χαρακτήρισε «καλό Χριστιανό» είπε ακόμα «προσπαθούμε να είμαστε όχι απέναντι στον συνάνθρωπο, να μην αδικούμε, να μην χρειάζεται να μας αδικούν».
Στην ερώτηση, τέλος, αν πιστεύει στον Παράδεισο, ο Νικήτας Τσακίρογλου απάντησε «δεν πιστεύω ότι έρχεται κάτι καλό μετά, Η ζωή τελειώνει γιατί αυτό μας το έχει καθορίσει μια άλλη δύναμη στην οποία δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει Παράδεισος, όταν πάω, θα επιστρέψω και θα σας πω αν ήταν καλά ή όχι, αν ήταν παραδείσια ή κολασμένα».
«Φοβάμαι για τους συνανθρώπους όπως για το θέμα της Χρυσούλας, μιας προικισμένης ηθοποιού. Δεν γίνεται να μην αγαπάς κάποιον που έχει ταλέντο χορεύει, τραγουδάει, παίζει σε μιούζικαλ, σε επιθεωρήσεις είναι χύμα στο κύμα» είπε αρχικά στο Action24 το βράδυ της Τρίτης.
Πρόσθεσε, δε, για την περιπέτεια με το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί «εγώ πιστεύω και ελπίζω ότι η Χρυσούλα θα γίνει καλά, θα επανέλθει σε αυτό που ήταν, σε αυτό που είχε κερδίσει τον κόσμο και την είχε λατρέψει. Υπάρχει ένα στάδιο που πάμε καλά και αυτό με κάνει να αισιοδοξώ περισσότερο».
«Πάει καλά γιατί η πίστη και η επιστήμη που προχωράει και μακάρι να προχωρούσε περισσότερο... Είναι μια δύσκολη στιγμή που δεν είχα διαβάσει σε κανένα βιβλίο και σε κανένα σενάριο που μου είχαν δώσει. Όλα αυτά ήρθαν από κάποια άλλη θέληση» πρόσθεσε ο Νικήτας Τσακίρογλου.
Ο ηθοποιός τον οποίο η Αθηναΐδα Νέγκα χαρακτήρισε «καλό Χριστιανό» είπε ακόμα «προσπαθούμε να είμαστε όχι απέναντι στον συνάνθρωπο, να μην αδικούμε, να μην χρειάζεται να μας αδικούν».
Στην ερώτηση, τέλος, αν πιστεύει στον Παράδεισο, ο Νικήτας Τσακίρογλου απάντησε «δεν πιστεύω ότι έρχεται κάτι καλό μετά, Η ζωή τελειώνει γιατί αυτό μας το έχει καθορίσει μια άλλη δύναμη στην οποία δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει Παράδεισος, όταν πάω, θα επιστρέψω και θα σας πω αν ήταν καλά ή όχι, αν ήταν παραδείσια ή κολασμένα».
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