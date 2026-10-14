Mega deal για Goody's και Everest: Στα χέρια του Πρεμ Γουάτσα ο όμιλος Evergood, υπεγράφη η συμφωνία Vivartia – Recipe Unlimited
Mega deal για Goody's και Everest: Στα χέρια του Πρεμ Γουάτσα ο όμιλος Evergood, υπεγράφη η συμφωνία Vivartia – Recipe Unlimited
Συμφωνία για τη μεταβίβαση των Goody’s και Everest στην καναδική εταιρεία εστίασης - Το 100% των μετοχών, το τίμημα των 300 εκατ. ευρώ που διεκδικούσε το CVC και τα σχέδια διεθνούς ανάπτυξης του νέου επενδυτή
Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση του 100% των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation ανακοίνωσε σήμερα η Vivartia, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των πολύμηνων διαπραγματεύσεων για τη μεταβίβαση του κλάδου εστίασης του ομίλου.
Η συμφωνία αφορά την Evergood, στην οποία περιλαμβάνονται τα γνωστά σήματα Goody’s και Everest, και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική αποεπένδυσης του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners από τη Vivartia, μετά τις προηγούμενες πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθη και της Δωδώνης.
Το τίμημα της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες της αγοράς, οι απαιτήσεις του CVC για την πώληση του κλάδου εστίασης κινούνταν στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το τελικό συμφωνηθέν ποσό προσεγγίζει αυτό το επίπεδο.
Ο όμιλος λειτουργεί περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά, ενώ διαθέτει διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα στους τομείς της εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της λιανικής, μεταξύ των οποίων τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.
Η εξαγορά της Evergood εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της καναδικής εταιρείας, η οποία βλέπει στον ελληνικό όμιλο μία πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη εντός και εκτός Ελλάδας.
«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι.
«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», πρόσθεσε.
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Η συμφωνία αφορά την Evergood, στην οποία περιλαμβάνονται τα γνωστά σήματα Goody’s και Everest, και σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη στρατηγική αποεπένδυσης του αμερικανικού επενδυτικού κεφαλαίου CVC Capital Partners από τη Vivartia, μετά τις προηγούμενες πωλήσεις της Μπάρμπα Στάθη και της Δωδώνης.
Το τίμημα της συναλλαγής δεν ανακοινώθηκε. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με προηγούμενες πληροφορίες της αγοράς, οι απαιτήσεις του CVC για την πώληση του κλάδου εστίασης κινούνταν στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστό εάν το τελικό συμφωνηθέν ποσό προσεγγίζει αυτό το επίπεδο.
Ο καναδικός όμιλοςΗ Recipe Unlimited, η οποία συνδέεται με τον επενδυτικό όμιλο Fairfax του Πρεμ Γουάτσα, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης στον Καναδά, με ιστορία άνω των 100 ετών.
Ο όμιλος λειτουργεί περισσότερα από 1.100 εστιατόρια σε ολόκληρο τον Καναδά, ενώ διαθέτει διεθνή παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή. Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει 18 εμπορικά σήματα στους τομείς της εστίασης πλήρους εξυπηρέτησης, της γρήγορης εξυπηρέτησης και της λιανικής, μεταξύ των οποίων τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana’s BBQ & Bar, Harvey’s Burgers, New York Fries και The Burger’s Priest.
Η εξαγορά της Evergood εντάσσεται στη στρατηγική διεθνούς επέκτασης της καναδικής εταιρείας, η οποία βλέπει στον ελληνικό όμιλο μία πλατφόρμα για περαιτέρω ανάπτυξη εντός και εκτός Ελλάδας.
«Η Evergood κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και διαθέτει μια εξαιρετική διοικητική ομάδα με μεγάλη εμπειρία, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη συνεργασία ιδανική για την επιτάχυνση της διεθνούς μας ανάπτυξης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Recipe Unlimited, Φρανκ Χένεσι.
«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη διοικητική ομάδα της εταιρείας, αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική πλατφόρμα για να δημιουργήσουμε σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα και διεθνώς», πρόσθεσε.
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