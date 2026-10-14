Mega deal για Goody's και Everest: Στα χέρια του Πρεμ Γουάτσα ο όμιλος Evergood, υπεγράφη η συμφωνία Vivartia – Recipe Unlimited

Συμφωνία για τη μεταβίβαση των Goody’s και Everest στην καναδική εταιρεία εστίασης - Το 100% των μετοχών, το τίμημα των 300 εκατ. ευρώ που διεκδικούσε το CVC και τα σχέδια διεθνούς ανάπτυξης του νέου επενδυτή