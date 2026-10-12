ΔΕΗ 3x3 Street Basketball: Η ενέργεια του 3x3 ταξίδεψε για τέταρτη συνεχή χρονιά σε όλη την Ελλάδα

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Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, το τουρνουά ταξίδεψε φέτος σε Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Ξάνθη, Κιάτο, Ρόδο και Αθήνα συγκεντρώνοντας πλήθος συμμετοχών και ενθουσιώδες κοινό. Σε 334 αγώνες, 218 ομάδες διαγωνίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες, U14 Men, U16 Men, U18 Men, +18 Men, +18 Women, αποδεικνύοντας ότι το 3x3 είναι μια αυθεντική μπασκετική εμπειρία για όλους.Η ΔΕΗ στηρίζει σταθερά την ανάπτυξη του 3x3 στην Ελλάδα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξωστρέφεια του αθλήματος και τη διάδοσή του σε όλη τη χώρα. Με κεντρικό μήνυμα ΔΕΗ Power Up the Game, η ΔΕΗ ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την άθληση, την ένταξη της νέας γενιάς στον αθλητισμό και την επαφή με το σύγχρονο, δυναμικό πρόσωπο του μπάσκετ.Η ΔΕΗ επενδύει στην ανάπτυξη του ελληνικού 3x3 μέσα από τη στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3x3 ανδρών και γυναικών U21, U23 και Open (23+). Οι ελληνικές ομάδες συμμετείχαν σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι Εθνικές Ομάδες U21 συμμετείχαν στο FIBA 3x3 Youth Nations League, με την Εθνική Ανδρών να ολοκληρώνει την παρουσία της στην 5η θέση της γενικής κατάταξης, έχοντας σημειώσει σημαντικές νίκες απέναντι σε ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες, ενώ η Εθνική Ανδρών 3x3 U23 κατέκτησε την 3η θέση στη συνολική κατάταξη, σημειώνοντας τη σημαντικότερη αγωνιστική επιτυχία της χρονιάς.Οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών Open (23+) συμμετείχαν στα FIBA 3x3 Europe Cup Qualifiers, εξασφαλίζοντας και οι δύο την πρόκρισή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι Εθνικές Ομάδες Ανδρών και Γυναικών U23 συμμετείχαν στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο Τάραντο της Ιταλίας, φτάνοντας μέχρι την προημιτελική φάση.Παράλληλα, η ΔΕΗ στηρίζει και την ΔΕΗ Team Athina, την επαγγελματική ομάδα 3x3 ανδρών και γυναικών που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά φέτος, με σκοπό να αποτελέσει τη βάση της Εθνικής Ομάδας 3x3. Η ΔΕΗ Team Athina ανακοινώθηκε επίσημα στην έναρξη του φετινού ΔΕΗ 3x3 Street Basketball στη Θεσσαλονίκη, όπου και πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της ανδρικής ομάδας της ΔΕΗ Team Athina στο FIBA 3x3 Challenger της Αθήνας, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου αγωνίστηκε απέναντι σε κορυφαίες ομάδες της διεθνούς σκηνής και κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης, κατακτώντας την 6η θέση. Παράλληλα, η γυναικεία ομάδα της ΔΕΗ Team Athina κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία +18 στο ΔΕΗ 3x3 Street Basketball που πραγματοποιήθηκε στο Κιάτο.Μέσα από την στήριξη των Εθνικών Ομάδων 3x3 και της ΔΕΗ Team Athina, η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ελληνικού 3x3, στην ενίσχυση νέων αθλητών και αθλητριών και στην περαιτέρω καθιέρωση της χώρας στη διεθνή σκηνή του αθλήματος.Πέρα από το ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, η ΔΕΗ και η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) συνεχίζουν για τέταρτη συνεχή χρονιά την πρωτοβουλία 3x3 Schools powered by ΔΕΗ, συστήνοντας το συναρπαστικό Ολυμπιακό άθλημα του 3x3 σε χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.Στο πλαίσιο τη δράσης, η ΔΕΗ με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ταξιδεύουν για το 2026 σε είκοσι πόλεις της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου να γνωρίσουν το μπάσκετ, να αναπτύξουν το πνεύμα του υγιούς αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και να αποκομίσουν πολύτιμα οφέλη για τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους διάπλαση. Η δεύτερη φάση του ΔΕΗ 3x3 Schools powered by ΔΕΗ για το 2026 ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο από τους Γόννους και συνεχίζεται τους επόμενους μήνες σε Νεάπολη-Συκιές, Λαμία, Παλλήνη, Παλαμά, Μέγαρα και Ναύπλιο, μετατρέποντας τα σχολικά προαύλια σε χώρους άθλησης, συμμετοχής και παιχνιδιού.