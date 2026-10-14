Wall Street Journal: Το παρασκήνιο της αποπομπής Γκιλφόιλ - Τα τηλεφωνήματα για να σωθεί, τα μηνύματα που απέδωσε σε AI και η οργή Τραμπ
Δημοσίευμα της Wall Street Journal για τις τελευταίες ημέρες της Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Οι προσπάθειες να εξασφαλίσει στήριξη από τον Λευκό Οίκο και η απόφαση Τραμπ να ζητήσει την παραίτησή της χωρίς να της μιλήσει προηγουμένως
Το ρεπορτάζ ξεκινά με το ότι «η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έκανε απεγνωσμένες προσπάθειες να σώσει τη θέση της. Καθώς οι επιζήμιες αποκαλύψεις διαδέχονταν η μία την άλλη, η πρέσβης του προέδρου Τραμπ στην Ελλάδα άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και σε πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού προέδρου, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, σύμφωνα με τα οποία φαινόταν να χρησιμοποιεί τη θέση της για προσωπικό όφελος».
Κατά τη WSJ η κυρία Γκιλφόιλ ανησυχούσε για τη θέση της ήδη από τα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, όταν αποκαλύφθηκε πως προωθούσε μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, ενώ συνεργαζόταν στενά με τον βασικό λομπίστα της. «Η πρέσβειρα άρχισε να τηλεφωνεί σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και επιφανείς υποστηρικτές του Τραμπ, συχνά τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αθήνα, ζητώντας τη στήριξή τους», ανέφεραν οι ίδιες πηγές στην αμερικανική εφημερίδα.
Το δημοσίευμα αναφέρει, ακόμα, πως «όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε δεύτερη έρευνα, αποκαλύπτοντας γραπτά μηνύματα που έδειχναν ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από δωρητή του Τραμπ, κατά την περίοδο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της πέρυσι, η Γκιλφόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου και υποστήριξε ότι τα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη».
Οι αξιωματούχοι δεν πίστεψαν τους ισχυρισμούς της, γράφει η Wall Street Journal, συμπληρώνοντας πως «μετά τη δημοσίευση τρίτου ρεπορτάζ της εφημερίδας, το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο η Γκιλφόιλ είχε αποδεχθεί μετακινήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη και φιλοξενία σε ορισμένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης από τον εφοπλιστή Νικόλα Τσάκο, η ατμόσφαιρα στην πρεσβεία με τη λευκή μαρμάρινη πρόσοψη έγινε ολοένα και πιο τεταμένη».
Η αμερικανική εφημερίδα περιγράφει ότι η μέχρι πρότινος Αμερικανίδα πρέσβης «προσπαθούσε με επιμονή να εντοπίσει ποιοι διέρρεαν τις πληροφορίες που την είχαν μετατρέψει σε αντικείμενο χλευασμού στις βραδινές σατιρικές τηλεοπτικές εκπομπές των ΗΠΑ. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση, κατηγορούσε υπαλλήλους της πρεσβείας και μέλη της προσωπικής της ασφάλειας».
Επικαλούμενη επισκέπτες στο Jefferson House, την κατοικία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα, «την οποία είχε διακοσμήσει με μεγάλες προσωπογραφίες της», η WSJ γράφει «παρατήρησαν ότι κοιτούσε πάνω από τους ώμους τους προς την τηλεόραση, που έπαιζε χωρίς ήχο, παρακολουθώντας τις ειδήσεις για τα ολοένα αυξανόμενα πολιτικά της προβλήματα. Κάποια στιγμή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Γκιλφόιλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της ιστοσελίδας Breitbart News στην Ουάσιγκτον, ζητώντας τη βοήθειά του ώστε να ασκήσει πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους υπέρ της ενώ παράλληλα, προσπαθούσε να διατηρήσει μια εικόνα κανονικότητας».
Για του λόγου το αληθές στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα η κυρία Γκιλφόιλ δημοσίευσε στα social media φωτογραφία στην οποία πόζαρε με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα, με αφορμή την εθνική εορτή της Ισπανίας, γράφοντας: «Feliz Fiesta Nacional!» ενώ στο Instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Λάρα Τραμπ, τη νύφη του Αμερικανού προέδρου, για τα γενέθλιά της.
I had wonderful evening with my dear friend Ambassador Jorge Domecq @EmbEspAtenas celebrating Spain’s National Day! The U.S. greatly values our deep transatlantic alliance and enduring partnership with Spain and Greece as we work together for regional peace and security. ¡Feliz… pic.twitter.com/01hg9mjFOG— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 12, 2026
«Ακόμη και νωρίς το πρωί της Τρίτης, διαβεβαίωνε συνεργάτες της ότι θα κατάφερνε να ξεπεράσει το σκάνδαλο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Όμως ο πρόεδρος Τραμπ έχανε την υπομονή του» γράφει η WSJ.
Περιγράφοντας τι συνέβη κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας χθες, Τρίτη για την πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακάρια, η εφημερίδα γράφει ότι ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ που της έδωσε εντολή να ανακοινώσει δημοσίως ότι ζητούσε από τη Γκιλφόιλ να παραιτηθεί, χωρίς, σύμφωνα με μια από τις πηγές, ο Ντόναλντ Τραμπ να μιλήσει απευθείας με την μέχρι τότε πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα πριν λάβει την απόφασή του.
BREAKING: US ambassador to Greece Guilfoyle has been asked to resign, White House says pic.twitter.com/zvdN1okCpX— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 13, 2026
Οι ανώτεροι συνεργάτες του προέδρου εμφανίζονταν ολοένα και πιο δυσαρεστημένοι από τα αρνητικά δημοσιεύματα, καθώς ανησυχούσαν ότι θα ενίσχυαν την εντύπωση της εκμετάλλευσης δημόσιων αξιωμάτων για προσωπικό όφελος, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
«Το κύμα αρνητικών δημοσιευμάτων ανέτρεψε τον προσεκτικό σχεδιασμό του υπουργού Εξωτερικών και προκάλεσε πονοκέφαλο στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, οι οποίοι έσπευσαν να ανασυνθέσουν τις δραστηριότητές της σε μια περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ουάσιγκτον» συνεχίζει το δημοσίευμα.
Από το Fox News στην πρεσβεία της ΑθήναςΗ πολιτική κατάρρευση της Γκιλφόιλ, γράφει η αμερικανική εφημερίδα, ήρθε έπειτα από μια ασυνήθιστη διαδρομή μέχρι τον διορισμό της ως πρέσβειρας.
Πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, και πρώην βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο, η Γκιλφόιλ έγινε παρουσιάστρια στο Fox News και στη συνέχεια άρχισε να διατηρεί σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, περίπου στα μέσα της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε πριν από την αποχώρηση του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, στο τέλος της πρώτης του θητείας. Όταν η σχέση τους διαλύθηκε, ο Τραμπ την επέλεξε ως εκπρόσωπό του στην Αθήνα.
Με δύο εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και τον στιλίστα Fancy James να τη συνοδεύει διαρκώς στα ταξίδια της, η Γκιλφόιλ έγινε χαρακτηριστικό σύμβολο της νέας σχολής αμερικανικής διπλωματίας επί Τραμπ, η οποία συνδυάζει τη διασημότητα, τις επιχειρήσεις και τη γεωπολιτική.
Παράλληλα, ανέλαβε κεντρικό ρόλο σε μια προτεραιότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που απασχολεί διαδοχικούς προέδρους από την εποχή του Μπαράκ Ομπάμα: να πειστούν οι ευρωπαϊκές χώρες, που παραδοσιακά αγόραζαν φυσικό αέριο από τη Ρωσία, να πληρώνουν υψηλότερο τίμημα για αμερικανικό αέριο.
Η Γκιλφόιλ ταξίδεψε σε ολόκληρα τα Βαλκάνια, προσπαθώντας να πείσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της ελληνικής εταιρείας, της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος και ο βασικός λομπίστας τη μετέφεραν συχνά με ιδιωτικά αεροσκάφη και συμμετείχαν μαζί της σε συναντήσεις.
Η απομάκρυνσή της δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της διπλωματικής εκστρατείας που αποσκοπεί στη διοχέτευση αμερικανικού αερίου μέσω αγωγών οι οποίοι παλαιότερα μετέφεραν ρωσική ενέργεια, γράφει η Wall Street Journal.
Κατά το δημοσίευμα «ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πλέον πρόθυμος να κρατήσει αποστάσεις από μια πρέσβειρα που κάποτε διαφήμιζε την πρόσβασή της στο Οβάλ Γραφείο, αλλά τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με αιτήματα για έρευνες από Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι ενδέχεται να αποκτήσουν την πλειοψηφία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές».
Όπως υπενθυμίζεται τον Μάρτιο, ο πρόεδρος είχε τιμήσει τη Γκιλφόιλ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την ελληνική εθνική επέτειο, αποκαλώντας την «φίλη μου εδώ και πολύ καιρό» και «πηγή έμπνευσης», την Τρίτη όμως έλεγε γι' αυτή σε δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Νομίζω ότι είχε σχέση με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».
Donald Trump in March: Kimberly Guilfoyle has been my friend for a long time. I love calling her Kimberlay. That’s my little pet name, right? But you are the greatest...— Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) October 13, 2026
Trump today: She was not a member of my family. She dated my son a long time ago. pic.twitter.com/mhXCemydDG
Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα και η αποκάλυψη για τα 100.000 δολάριαΟ υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι ανώτεροι συνεργάτες του βρίσκονταν περίπου στα μισά της διαδρομής προς την Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, όταν πληροφορήθηκαν ότι η Wall Street Journal ετοιμαζόταν να δημοσιεύσει ρεπορτάζ που αποκάλυπτε ότι η Γκιλφόιλ είχε ζητήσει να καταβληθούν 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express από τον Έρικ Ντίτερς, δωρητή του Τραμπ και πρώην υποψήφιο για το Κογκρέσο.
Η Γκιλφόιλ περίμενε τον Ρούμπιο στον διάδρομο προσγείωσης ενώ η ομάδα του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προετοίμαζε τη σημαντική ομιλία για τον δυτικό πολιτισμό, την οποία επρόκειτο να εκφωνήσει την επόμενη ημέρα στην Ακρόπολη.
Ήταν μια προσεκτικά οργανωμένη εκδήλωση, την οποία οι συνεργάτες του φοβούνταν ότι θα μπορούσε να επισκιάσει η αντιπαράθεση, σύμφωνα με ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, συμπληρώνοντας ότι «οι αποκαλύψεις τούς αιφνιδίασαν και προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια. Καθώς προσπαθούσαν να εκτιμήσουν τις πιθανές συνέπειες, επικοινωνούσαν με αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον».
Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρούμπιο είχε υπερασπιστεί τη Γκιλφόιλ, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετικά αποτελεσματική υποστηρικτή» της πολιτικής ατζέντας του Τραμπ και τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «την εκτιμούσε ιδιαίτερα».
Κατά την προσγείωσή του στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ υποδέχθηκε τον κ. Ρούμπιο με αγκαλιές και φιλιά καθώς, όπως γράφει η WSJ, έδειχνε πρόθυμη να διαλύσει κάθε υπόνοια ρήξης με Αμερικανό ΥΠΕΞ δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από την αγκαλιά τους και άλλες κοινές στιγμές.
Welcome to Athens, @SecRubio! 🇺🇸🇬🇷— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026
It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s… pic.twitter.com/YSkipb5JMd
Πηγές μεταφέρουν ότι συνεργάτες του Τραμπ είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της ακόμη και όσο ο Ρούμπιο βρισκόταν στην Ελλάδα, ωστόσο, κατά τη WSJ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν ήθελε οποιαδήποτε κίνηση εναντίον της Γκιλφόιλ να επισκιάσει την επίσκεψή του.
«Πριν ο πρόεδρος αποφασίσει να ζητήσει την παραίτησή της, κυβερνητικοί αξιωματούχοι είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο να καλέσουν τη Γκιλφόιλ πίσω από την Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει με τον Ρούμπιο και άλλους αξιωματούχους, με στόχο να την οδηγήσουν σε αποχώρηση από τη θέση της» προστίθεται στο πλαίσιο αυτό.
Οι πολιτικές αντιδράσεις στην ΕλλάδαΗ αντιπαράθεση μεταφέρθηκε γρήγορα και στην ελληνική πολιτική σκηνή. Για ημέρες, ελληνικά ΜΜΕ δημοσίευαν στα πρωτοσέλιδά τους μεγάλες φωτογραφίες της Γκιλφόιλ και αναφορές στο σκάνδαλο. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε απαντήσεις, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσον η Γκιλφόιλ είχε χρησιμοποιήσει τη θέση της για την προώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων και ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τις ενεργειακές και αμυντικές συμφωνίες. Ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης έθεσαν επίσης το ερώτημα εάν οι Έλληνες αξιωματούχοι είχαν αντιδράσει επαρκώς στη συμπεριφορά της.
Πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Γκιλφόιλ προσπαθούσε να περιορίσει τις συνέπειες της αρνητικής δημοσιότητας. Στις αρχές του μήνα, ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εάν μπορούσε να πετύχει την απόσυρση από το διαδίκτυο ενός άρθρου της βρετανικής ταμπλόιντ Daily Mail, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση. Το επίμαχο άρθρο της βρετανικής ιστοσελίδας υποστήριζε ότι δεν είχε πληρώσει λογαριασμό ύψους 1.586 ευρώ (1.768 δολαρίων) για δύο κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο.
Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη ρώτησαν εάν μπορούσε να προσκομίσει απόδειξη εξόφλησης του λογαριασμού, αλλά εκείνη δεν προσκόμισε κάποια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Τα ενεργειακά σχέδια και οι συμφωνίες στα ΒαλκάνιαΜέσα σε λίγους μήνες, η Γκιλφόιλ συνέβαλε στο να συγκεντρωθούν περίπου έξι χώρες, από την Αλβανία μέχρι τη Ρουμανία και την Ουκρανία, οι οποίες υπέγραψαν μνημόνια κατανόησης ή άλλες δηλώσεις που σηματοδοτούσαν την πρόθεσή τους να αγοράσουν αμερικανικό φυσικό αέριο.
Οι συμφωνίες αυτές αφορούσαν κυρίως τη μεταφορά αερίου μέσω της ελληνικής εταιρείας Aktor και της κοινοπραξίας της με ελληνική ενεργειακή εταιρεία που υποστηρίζεται από το κράτος.
Το υπουργείο Ενέργειας της Αλβανίας δηλώνει τώρα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, ότι δεν έχει πειστεί πλήρως πως η σχετική συμφωνία θα είναι οικονομικά βιώσιμη και αναμένει ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας. Παράλληλα η κρατική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, Naftogaz Group, δήλωσε στη Wall Street Journal ότι έχει διακόψει τις διαπραγματεύσεις της, ενώ η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ρουμανίας, Transgaz, ανέφερε ότι το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί έχει λήξει.
«Οι δικηγόροι της Aktor δήλωσαν ότι η εικοσαετής συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αλβανία είναι "δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη" και υπόκειται σε διεθνή διαιτησία. Η εταιρεία ανέφερε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για συμβάσεις άμεσης παράδοσης φυσικού αερίου (spot contracts) και ότι αναμένει να συνεχιστούν και οι συνομιλίες με τη Ρουμανία» συνεχίζει το άρθρο.
Η ανακοίνωση παραίτησης και η προσθήκη για την ΕλλάδαΗ Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, με την οποία ανακοίνωσε την παραίτησή της, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της προς τον Τραμπ.
Χαρακτήρισε τη θητεία της στην Αθήνα τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της, απορρίπτοντας παράλληλα ως ψευδείς τις κατηγορίες εναντίον της.
Η ανάρτηση τροποποιήθηκε λίγο αργότερα, προκειμένου να προστεθεί μία φράση που αρχικά απουσίαζε: «Η βαθύτερη και ειλικρινέστερη ευγνωμοσύνη μου προς τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και για το γεγονός ότι με υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες».
Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of…— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026
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