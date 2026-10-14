Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
«Δεν έχω καταφέρει να απαντήσω στα παιδιά μας γιατί δεν γίνεται να ζωντανέψεις ξανά»: Το συγκινητικό μήνυμα της Δώρας Τσαμπάζη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη
«Δεν έχω καταφέρει να απαντήσω στα παιδιά μας γιατί δεν γίνεται να ζωντανέψεις ξανά»: Το συγκινητικό μήνυμα της Δώρας Τσαμπάζη για τα 4 χρόνια από τον θάνατο του Αλέξανδρου Νικολαΐδη
«Και εκεί, όσες υπερδυνάμεις κι αν νιώθω ότι απέκτησα, γκρεμίζονται όλες» γράφει η Δώρα Τσαμπάζη
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Ολυμπιονίκης του ταε κβο ντο, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, νικημένος από το σπάνιο είδος καρκίνου, το καρκίνωμα NUT.
Η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη σε μια συγκινητική ανάρτησή της αναφέρεται στην απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη σε ηλικία 43 ετών και στην απάντηση που, όπως γράφει, «δεν έχω καταφέρει να δώσω στα παιδιά μας».
«Τέσσερα χρόνια πριν τέτοια ώρα μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες φεύγεις. Ότι δεν θα σε βρει το πρωί. Έφυγες στην αγκαλιά μου και για αυτό το δώρο θα σε ευχαριστώ πάντα» ξεκινά στην ανάρτησή της η Δώρα Τσαμπάζη.
Συνεχίζει, δε, με συγκλονιστικό τρόπο γράφοντας: «Πολλά κατάφερα χωρίς εσένα, δύσκολα, απίθανα, πράγματα που δεν είχα διανοηθεί ότι θα χρειαστεί να περάσω. Ένα πράγμα όμως δεν έχω καταφέρει, να δώσω μια απάντηση που να αρκεί στα παιδιά μας, γιατί δεν γίνεται να ξανά ζωντανέψεις».
«Και εκεί, όσες υπερδυνάμεις κι αν νιώθω ότι απέκτησα, γκρεμίζονται όλες. Γιατί πάντα σκέφτομαι αγαπημένε μου, ότι το ΚΕΝΟ σου δεν θα γεμίσει ποτέ» καταλήγει η Δώρα Τσαμπάζη για τον σύζυγό της Αλέξανδρο Νικολαΐδη.
Η σύζυγός του Δώρα Τσαμπάζη σε μια συγκινητική ανάρτησή της αναφέρεται στην απώλεια του Αλέξανδρου Νικολαΐδη σε ηλικία 43 ετών και στην απάντηση που, όπως γράφει, «δεν έχω καταφέρει να δώσω στα παιδιά μας».
«Τέσσερα χρόνια πριν τέτοια ώρα μου ανακοίνωναν ότι σε λίγες ώρες φεύγεις. Ότι δεν θα σε βρει το πρωί. Έφυγες στην αγκαλιά μου και για αυτό το δώρο θα σε ευχαριστώ πάντα» ξεκινά στην ανάρτησή της η Δώρα Τσαμπάζη.
Συνεχίζει, δε, με συγκλονιστικό τρόπο γράφοντας: «Πολλά κατάφερα χωρίς εσένα, δύσκολα, απίθανα, πράγματα που δεν είχα διανοηθεί ότι θα χρειαστεί να περάσω. Ένα πράγμα όμως δεν έχω καταφέρει, να δώσω μια απάντηση που να αρκεί στα παιδιά μας, γιατί δεν γίνεται να ξανά ζωντανέψεις».
«Και εκεί, όσες υπερδυνάμεις κι αν νιώθω ότι απέκτησα, γκρεμίζονται όλες. Γιατί πάντα σκέφτομαι αγαπημένε μου, ότι το ΚΕΝΟ σου δεν θα γεμίσει ποτέ» καταλήγει η Δώρα Τσαμπάζη για τον σύζυγό της Αλέξανδρο Νικολαΐδη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα