Eurobank Equities για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση στις τιμές στόχους και νέα περιθώρια ανόδου έως 34%
Eurobank Equities για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση στις τιμές στόχους και νέα περιθώρια ανόδου έως 34%
Για την Alpha Bank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 20,80 ευρώ από 18,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,25 ευρώ από 11,10 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,75 ευρώ από 11,60 ευρώ
Θετικές παραμένουν οι προοπτικές της Eurobank Equities για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς η ισχυρή δυναμική των χορηγήσεων, η ανθεκτικότητα των καθαρών εσόδων από τόκους και η άνοδος των προμηθειών στηρίζουν την κερδοφορία, παρά την ομαλοποίηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης που αναμένεται από το 2027.
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, οι συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount έναντι των ιταλικών και ισπανικών ομοειδών τους, ενώ τα περιθώρια ανόδου προς τις νέες τιμές στόχους κυμαίνονται από περίπου 13% έως 34%. Η σύσταση παραμένει Buy για όλες τις τράπεζες που καλύπτονται, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ως κορυφαία επιλογή. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 20,80 ευρώ από 18,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,25 ευρώ από 11,10 ευρώ. Για την Optima Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 16,55 ευρώ από 11,60 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,75 ευρώ από 11,60 ευρώ.
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Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, οι συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με discount έναντι των ιταλικών και ισπανικών ομοειδών τους, ενώ τα περιθώρια ανόδου προς τις νέες τιμές στόχους κυμαίνονται από περίπου 13% έως 34%. Η σύσταση παραμένει Buy για όλες τις τράπεζες που καλύπτονται, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει ως κορυφαία επιλογή. Για την Alpha Bank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 20,80 ευρώ από 18,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,25 ευρώ από 11,10 ευρώ. Για την Optima Bank η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται στα 16,55 ευρώ από 11,60 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,75 ευρώ από 11,60 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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