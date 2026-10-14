Eurobank Equities για ελληνικές τράπεζες: Αύξηση στις τιμές στόχους και νέα περιθώρια ανόδου έως 34%

Για την Alpha Bank η τιμή στόχος αυξάνεται στα 5,75 ευρώ από 4,95 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 20,80 ευρώ από 18,70 ευρώ και για την Πειραιώς στα 12,25 ευρώ από 11,10 ευρώ, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου στα 12,75 ευρώ από 11,60 ευρώ