Βίντεο: Με γάντια, μάσκα, σκούφο και χειρουργικές κινήσεις έβαζε ατροπίνη η 41χρονη στα τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ουσία προστέθηκε στο αλάτι και το μέλι που ήταν στην κουζίνα - Συνελήφθη μαζί με τους γονείς της