Βίντεο: Με γάντια, μάσκα, σκούφο και χειρουργικές κινήσεις έβαζε ατροπίνη η 41χρονη στα τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι
Βίντεο: Με γάντια, μάσκα, σκούφο και χειρουργικές κινήσεις έβαζε ατροπίνη η 41χρονη στα τρόφιμα του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η ουσία προστέθηκε στο αλάτι και το μέλι που ήταν στην κουζίνα - Συνελήφθη μαζί με τους γονείς της
Βίντεο από κάμερα που είχε τοποθετηθεί στην κουζίνα του σπιτιού του στρατιωτικού γιατρού στο Περιστέρι καταγράφει τη στιγμή που η 41χρονη εν διαστάσει σύζυγός του ρίχνει ατροπίνη σε τρόφιμα, με σκοπό να τον δηλητηριάσει.
Στα βίντεο που ακολουθούν η 41χρονη εμφανίζεται να φορά σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα, ενώ προσθέτει την δηλητηριώδη ουσία σε βάζα με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετεί ξανά στο ντουλάπι της κουζίνας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ουσία προστέθηκε, μεταξύ άλλων, στο αλάτι και το μέλι.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε ένα περιστατικό πριν από περίπου δύο μήνες, σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπίστωσε ότι η 41χρονη είχε ρίξει κρυφά κάποιο υγρό στο ποτήρι του.
Μετά το περιστατικό, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε και να συγκεντρώσει στοιχεία. Το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, παρακολουθώντας ζωντανά την εικόνα από το κλειστό κύκλωμα, είδε τη γυναίκα να επεμβαίνει στα τρόφιμα της κουζίνας, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο με μέλι.
Λίγο αργότερα συνελήφθησαν και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση και φέρονται να την περίμεναν. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα 10 ml ατροπίνης, καθώς και γάντια και μάσκα.
Στα βίντεο που ακολουθούν η 41χρονη εμφανίζεται να φορά σκούφο, γάντια και χειρουργική μάσκα, ενώ προσθέτει την δηλητηριώδη ουσία σε βάζα με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετεί ξανά στο ντουλάπι της κουζίνας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ουσία προστέθηκε, μεταξύ άλλων, στο αλάτι και το μέλι.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεσηΤα πρώτα σημάδια που προκάλεσαν ανησυχία στον στρατιωτικό γιατρό είχαν εμφανιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν άρχισε να παρουσιάζει ύποπτα συμπτώματα έπειτα από γεύματα. Αρχικά, ωστόσο, δεν είχε υποψιαστεί ότι πίσω από αυτά ενδεχομένως βρισκόταν η εν διαστάσει σύζυγός του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα ανήλικο παιδί.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε ένα περιστατικό πριν από περίπου δύο μήνες, σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπίστωσε ότι η 41χρονη είχε ρίξει κρυφά κάποιο υγρό στο ποτήρι του.
Μετά το περιστατικό, αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβαινε και να συγκεντρώσει στοιχεία. Το απόγευμα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου, παρακολουθώντας ζωντανά την εικόνα από το κλειστό κύκλωμα, είδε τη γυναίκα να επεμβαίνει στα τρόφιμα της κουζίνας, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο με μέλι.
Η επέμβαση της Αστυνομίας και οι τρεις συλλήψειςΜόλις αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, ο στρατιωτικός γιατρός επικοινώνησε με την Αστυνομία και κατευθύνθηκε προς το σπίτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακολούθησε την 41χρονη όταν εκείνη απομακρύνθηκε, μέχρι τη στιγμή που αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. την ακινητοποίησαν και της πέρασαν χειροπέδες.
Λίγο αργότερα συνελήφθησαν και οι γονείς της 41χρονης, οι οποίοι βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε κοντινή απόσταση και φέρονται να την περίμεναν. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα 10 ml ατροπίνης, καθώς και γάντια και μάσκα.
Η ουσία που κατασχέθηκε εστάλη στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.
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