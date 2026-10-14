Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Προπονητής στην Τσεχία έγινε viral για τη «μάχη» να μην ρίξει ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ δημοσιογράφου: «Απόλυτος σεβασμός για τον αυτοέλεγχο» του γράφουν
Προπονητής στην Τσεχία έγινε viral για τη «μάχη» να μην ρίξει ούτε βλέμμα στο ντεκολτέ δημοσιογράφου: «Απόλυτος σεβασμός για τον αυτοέλεγχο» του γράφουν
Ο προπονητής της ομάδας της Β' Εθνικής στην Τσεχία, FK Viagem Ústínad Labem, Ντέιβιντ Ολέλα, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση της Σαμπίνα Γιάκσοβα
Viral έγινε η συνέντευξη που έδωσε ο προπονητής της ομάδας της Β' Εθνικής στην Τσεχία, FK Viagem Ústínad Labem, Ντέιβιντ Ολέλα, και η... αγωνιώδης προσπάθειά του να μην ρίξει ούτε ένα βλέμμα στο εντυπωσιακό ντεκολτέ της Σαμπίνα Γιάκσοβα, της καλλονής που επιλέχθηκε από τη διοίκηση του κλαμπ για να παίρνει τις συνεντεύξεις μετά τις αναμετρήσεις.
Η Γιάκσοβα είχε επιλέξει ένα λευκό κοστούμι και ένα τοπ με βαθύ ντεκολτέ, που αναδείκνυε τις εντυπωσιακές καμπύλες της, με τον Ολέλα να παλεύει - και να πετυχαίνει - να μην της ρίξει ούτε ένα βλέμμα.
Το βίντεο προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media με έναν από τους φιλάθλους να γράφει «παλεύει για τη ζωή του» και έναν δεύτερο να προσθέτει «το επίπεδο αυτοσυγκράτησης είναι βιβλικό». Ένας τρίτος σημείωσε «η γυναίκα του παρακολουθεί... απόλυτος σεβασμός για τον έλεγχο του βλέμματός του!».
Η Γιάκσοβα ανέλαβε τη θέση στα τέλη της προηγούμενης σεζόν μετά την αποχώρηση της προκατόχου της Τάνα Μπιστρόνοβα. Όπως είχε δηλώσει «η διοίκηση του συλλόγου επικοινώνησε απευθείας μαζί μου και μου έκανε την πρόταση. Ομολογώ ότι χάρηκα και εξεπλάγην ταυτόχρονα. Το σκέφτηκα για λίγο, αλλά τελικά είπα: γιατί όχι; Θα δοκιμάσω. Ωστόσο, δεν είχα καμία εμπειρία, οπότε έμαθα τα πάντα στην πορεία».
«Στην πραγματικότητα, μου αρέσει να μαθαίνω κάτι καινούργιο, να δοκιμάζω νέα πράγματα και να εξελίσσομαι. Ταυτόχρονα, όλο αυτό είναι πολύ αυθεντικό. Μαθαίνω πώς λειτουργεί ο σύλλογος καθώς προχωράω» έλεγε η Γιάσκοβα η οποία είχε παραδεχθεί ότι οι γνώσεις της για το ποδόσφαιρο ήταν «μάλλον βασικές έως ελάχιστες».
Η Γιάκσοβα είχε επιλέξει ένα λευκό κοστούμι και ένα τοπ με βαθύ ντεκολτέ, που αναδείκνυε τις εντυπωσιακές καμπύλες της, με τον Ολέλα να παλεύει - και να πετυχαίνει - να μην της ρίξει ούτε ένα βλέμμα.
Nie jestem fanem futbolu ale chyba zacznę oglądać pomeczowe wywiady z czeskiej ligi 😎 pic.twitter.com/mmqAU24eQW— Johnny Bravo (@KijWamWUcho) October 10, 2026
Το βίντεο προκάλεσε αρκετά σχόλια στα social media με έναν από τους φιλάθλους να γράφει «παλεύει για τη ζωή του» και έναν δεύτερο να προσθέτει «το επίπεδο αυτοσυγκράτησης είναι βιβλικό». Ένας τρίτος σημείωσε «η γυναίκα του παρακολουθεί... απόλυτος σεβασμός για τον έλεγχο του βλέμματός του!».
Η Γιάκσοβα ανέλαβε τη θέση στα τέλη της προηγούμενης σεζόν μετά την αποχώρηση της προκατόχου της Τάνα Μπιστρόνοβα. Όπως είχε δηλώσει «η διοίκηση του συλλόγου επικοινώνησε απευθείας μαζί μου και μου έκανε την πρόταση. Ομολογώ ότι χάρηκα και εξεπλάγην ταυτόχρονα. Το σκέφτηκα για λίγο, αλλά τελικά είπα: γιατί όχι; Θα δοκιμάσω. Ωστόσο, δεν είχα καμία εμπειρία, οπότε έμαθα τα πάντα στην πορεία».
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«Στην πραγματικότητα, μου αρέσει να μαθαίνω κάτι καινούργιο, να δοκιμάζω νέα πράγματα και να εξελίσσομαι. Ταυτόχρονα, όλο αυτό είναι πολύ αυθεντικό. Μαθαίνω πώς λειτουργεί ο σύλλογος καθώς προχωράω» έλεγε η Γιάσκοβα η οποία είχε παραδεχθεί ότι οι γνώσεις της για το ποδόσφαιρο ήταν «μάλλον βασικές έως ελάχιστες».
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