Ακόμη και με ισόβια κάθειρξη θα τιμωρούνται οι παιδεραστές στο Ουζμπεκιστάν, μετά τον βιασμό 5χρονου σε νηπιαγωγείο
ΚΟΣΜΟΣ
Ουζμπεκιστάν Βιασμός Ανήλικη Σεξουαλική κακοποίηση ισόβια κάθειρξη

Ακόμη και με ισόβια κάθειρξη θα τιμωρούνται οι παιδεραστές στο Ουζμπεκιστάν, μετά τον βιασμό 5χρονου σε νηπιαγωγείο

Βάσει του διατάγματος που υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Σαβκάτ Μιρζιγιάγεφ, ο βιασμός ενός ατόμου κάτω των 14 ετών ή άλλου είδους σεξουαλική βία θα τιμωρείται πλέον με ποινή κάθειρξης 15-25 ετών ή με την ισόβια κάθειρξη

Ακόμη και με ισόβια κάθειρξη θα τιμωρούνται οι παιδεραστές στο Ουζμπεκιστάν, μετά τον βιασμό 5χρονου σε νηπιαγωγείο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Οι δράστες σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος ανηλίκων κάτω των 14 ετών θα αντιμετωπίζουν πλέον το ενδεχόμενο της ποινής της ισόβιας κάθειρξης στο Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με ένα διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος Σαβκάτ Μιρζιγιάγεφ.

Το διάταγμα τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη σύλληψη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενός εργαζομένου σε νηπιαγωγείο στην περιοχή Ναμανγκάν (ανατολικά), ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε ένα πεντάχρονο κορίτσι μέσα στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, όπου διατυπώθηκαν εκκλήσεις υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής για τους δράστες τέτοιων εγκλημάτων.


Βάσει του διατάγματος, ο βιασμός ενός ατόμου κάτω των 14 ετών ή άλλου είδους σεξουαλική βία θα τιμωρείται πλέον «με ποινή κάθειρξης 15-25 ετών ή με την ισόβια κάθειρξη».

Έως σήμερα, η ισόβια κάθειρξη προβλεπόταν μονάχα στην περίπτωση ατόμων υπότροπων σε ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα στη συγκεκριμένη χώρα της Κεντρικής Ασίας, όπου η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF του 2024.

«Οποιοσδήποτε προκαλεί τραυματισμούς ή πόνο σε ένα παιδί θα πρέπει να λογοδοτεί», δήλωσε σήμερα η Σαΐντα Μιρζιγιάγεβα, κόρη του προέδρου και επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, στον λογαριασμό της στο Telegram, ανακοινώνοντας την υπογραφή του διατάγματος πριν από την επίσημη δημοσίευσή του.

Κλείσιμο

Η Μιρζιγιάγεβα είχε επίσης ενώσει τη φωνή της με όσους ζητούσαν την επαναφορά της θανατικής ποινής, μετά τη σύλληψη του εργαζομένου στο νηπιαγωγείο της Ναμανγκάν.

«Κατά τη γνώμη μου, η θανατική ποινή θα πρέπει πράγματι να επιβάλλεται για τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δυστυχώς, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει τότε, ζητώντας την αυστηροποίηση των ποινών.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης