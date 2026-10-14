Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ακόμη και με ισόβια κάθειρξη θα τιμωρούνται οι παιδεραστές στο Ουζμπεκιστάν, μετά τον βιασμό 5χρονου σε νηπιαγωγείο
Βάσει του διατάγματος που υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Σαβκάτ Μιρζιγιάγεφ, ο βιασμός ενός ατόμου κάτω των 14 ετών ή άλλου είδους σεξουαλική βία θα τιμωρείται πλέον με ποινή κάθειρξης 15-25 ετών ή με την ισόβια κάθειρξη
Το διάταγμα τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία, μετά τη σύλληψη, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενός εργαζομένου σε νηπιαγωγείο στην περιοχή Ναμανγκάν (ανατολικά), ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε ένα πεντάχρονο κορίτσι μέσα στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στη χώρα, όπου διατυπώθηκαν εκκλήσεις υπέρ της επαναφοράς της θανατικής ποινής για τους δράστες τέτοιων εγκλημάτων.
В Узбекистане ужесточили наказание за насилие над детьми https://t.co/Qv3y5Rkzqp #uzbekistan #news— UzDaily.uz (@uzdailyuz) October 14, 2026
Βάσει του διατάγματος, ο βιασμός ενός ατόμου κάτω των 14 ετών ή άλλου είδους σεξουαλική βία θα τιμωρείται πλέον «με ποινή κάθειρξης 15-25 ετών ή με την ισόβια κάθειρξη».
Έως σήμερα, η ισόβια κάθειρξη προβλεπόταν μονάχα στην περίπτωση ατόμων υπότροπων σε ορισμένα σεξουαλικά εγκλήματα στη συγκεκριμένη χώρα της Κεντρικής Ασίας, όπου η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα, σύμφωνα με έκθεση της UNICEF του 2024.
«Οποιοσδήποτε προκαλεί τραυματισμούς ή πόνο σε ένα παιδί θα πρέπει να λογοδοτεί», δήλωσε σήμερα η Σαΐντα Μιρζιγιάγεβα, κόρη του προέδρου και επικεφαλής της προεδρικής διοίκησης, στον λογαριασμό της στο Telegram, ανακοινώνοντας την υπογραφή του διατάγματος πριν από την επίσημη δημοσίευσή του.
#Violence against a #child is unacceptable, and the punishment must be severe. The President of Uzbekistan has signed a law introducing amendments to five codes and six laws. Anyone who causes harm or pain to a child will be held accountable — from employees of educational institutions to relatives who commit #violence. There will be no leniency for any crime that results in the death of a minor. From now on, anyone who commits #sexualviolence against a child under the age of 14 will face up to 25 years’ imprisonment or life imprisonment. No statute of limitations will apply to such crimes. A child’s safety cannot depend on circumstances. Anyone who violates the life, health, or dignity of children must know that they will not escape severe punishment.— Saida Mirziyoyeva (@SMirziyoyeva) October 14, 2026
Η Μιρζιγιάγεβα είχε επίσης ενώσει τη φωνή της με όσους ζητούσαν την επαναφορά της θανατικής ποινής, μετά τη σύλληψη του εργαζομένου στο νηπιαγωγείο της Ναμανγκάν.
«Κατά τη γνώμη μου, η θανατική ποινή θα πρέπει πράγματι να επιβάλλεται για τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δυστυχώς, η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει τότε, ζητώντας την αυστηροποίηση των ποινών.
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