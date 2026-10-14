ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ενισχύει την παρουσία στις διεθνείς αγορές ομολόγων μετά την επενδυτική βαθμίδα

Η εταιρεία αποκτά πρόσβαση στη διεθνή αγορά ευρωομολόγων μέσω νέου προγράμματος EMTN, αξιοποιώντας την επενδυτική βαθμίδα από S&P και Moody’s, με δυνατότητα έκδοσης ομολογιών και ευέλικτης άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές