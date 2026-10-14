Υπουργείο Ανάπτυξης: Απλουστεύονται οι διαδικασίες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
Υπουργείο Ανάπτυξης: Απλουστεύονται οι διαδικασίες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών
Για την εγγραφή στο Μητρώο προβλέπεται η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η καταβολή εφάπαξ παραβόλου ύψους 5.000 ευρώ
Επικαιροποιούνται και απλουστεύονται οι διαδικασίες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 6165/12.10.2026) και αναρτήθηκε στη Διαύγεια.
Η απόφαση επικαιροποιεί το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο για την εγγραφή, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη διαγραφή των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών από το σχετικό Μητρώο, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους, βάσει του νόμου 3758/2009.
Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη προσκόμισής τους από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Ειδικότερα, το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από την γενική γραμματεία Εμπορίου και είναι δημόσια προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της. Σε αυτό καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, ο ΑΦΜ, η έδρα, τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε εταιρείας.
Για την εγγραφή στο Μητρώο προβλέπεται η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η καταβολή εφάπαξ παραβόλου ύψους 5.000 ευρώ. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα αντίγραφα ποινικού μητρώου των μελών της διοίκησης και των νόμιμων εκπροσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έναρξη εργασιών, οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με την οικονομική τους επάρκεια, το προσωπικό, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και τον καταγραφικό εξοπλισμό τους. Υπενθυμίζεται ότι η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία προϋπόθεση ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων είναι ύψους 350.000 ευρώ.
Η απόφαση προβλέπει ακόμη την ετήσια επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση εκείνα που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τη διοίκηση. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιείται έλεγχος της τήρησης της προϋπόθεσης για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Σε περίπτωση αλλαγών στη διοίκηση, στη νόμιμη εκπροσώπηση ή στο καταστατικό, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη γενική γραμματεία Εμπορίου και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 30 ημερών. Η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη διαδικασίας διαγραφής από το Μητρώο.
Για τις εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες προβλέπεται ότι διατηρούν την εγγραφή τους χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
Με τη νέα υπουργική απόφαση καταργούνται οι προηγούμενες αποφάσεις του 2009 και του 2012 που ρύθμιζαν τις διαδικασίες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, ενώ παραμένει σε ισχύ το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η απόφαση επικαιροποιεί το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο για την εγγραφή, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη διαγραφή των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών από το σχετικό Μητρώο, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους, βάσει του νόμου 3758/2009.
Στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη προσκόμισής τους από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Ειδικότερα, το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά από την γενική γραμματεία Εμπορίου και είναι δημόσια προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας της. Σε αυτό καταχωρίζονται, μεταξύ άλλων, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, ο ΑΦΜ, η έδρα, τα στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων και τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε εταιρείας.
Για την εγγραφή στο Μητρώο προβλέπεται η υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η καταβολή εφάπαξ παραβόλου ύψους 5.000 ευρώ. Παράλληλα, η αρμόδια υπηρεσία αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα αντίγραφα ποινικού μητρώου των μελών της διοίκησης και των νόμιμων εκπροσώπων, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
Επιπλέον, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την έναρξη εργασιών, οι εταιρείες οφείλουν να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με την οικονομική τους επάρκεια, το προσωπικό, την εκπαίδευση των εργαζομένων, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και τον καταγραφικό εξοπλισμό τους. Υπενθυμίζεται ότι η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία προϋπόθεση ελάχιστων ιδίων κεφαλαίων είναι ύψους 350.000 ευρώ.
Η απόφαση προβλέπει ακόμη την ετήσια επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση εκείνα που αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τη διοίκηση. Στο ίδιο διάστημα πραγματοποιείται έλεγχος της τήρησης της προϋπόθεσης για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Σε περίπτωση αλλαγών στη διοίκηση, στη νόμιμη εκπροσώπηση ή στο καταστατικό, οι εταιρείες υποχρεούνται να ενημερώνουν τη γενική γραμματεία Εμπορίου και να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά εντός 30 ημερών. Η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις μπορεί να οδηγήσει στην έναρξη διαδικασίας διαγραφής από το Μητρώο.
Για τις εταιρείες που είναι ήδη εγγεγραμμένες προβλέπεται ότι διατηρούν την εγγραφή τους χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης.
Με τη νέα υπουργική απόφαση καταργούνται οι προηγούμενες αποφάσεις του 2009 και του 2012 που ρύθμιζαν τις διαδικασίες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, ενώ παραμένει σε ισχύ το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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