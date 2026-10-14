Έλενα Μακρή για Μαζωνάκη: Η οικογένειά του έφτασε στο αμήν και προσπάθησε να τον σώσει - Τι είπε για την επίσκεψή της στο ιατρείο της Καρνεάδου

Η Έλενα Μακρή, έπειτα, αποκάλυψε πως είχε επισκεφτεί τον γιατρό της Καρνεάδου στο παρελθόν, με σκοπό να χάσει κιλά, ωστόσο αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό και απέφυγε να βρεθεί εκεί ξανά στο μέλλον:

Τη δική της εμπειρία στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη θέλησε να μοιραστεί η Έλενα Μακρή , υποστηρίζοντας πως η οικογένειά του είχε φτάσει στα όριά της και προσπαθούσε να τον βοηθήσει. Παράλληλα, περιέγραψε και όσα έζησε στο ιατρείο της Καρνεάδου που επισκέφτηκε ο τραγουδιστής την ημέρα που πέθανε, σημειώνοντας πως η ίδια είχε βρεθεί εκεί πριν από 15 χρόνια.Η χήρα του εκδότη Αντώνη Λυμπέρη, έδωσε συνέντευξη στο «Πρωινό» την Τρίτη 13 Οκτωβρίου , ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, επειδή δεν πρόλαβε να μιλήσει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, βιντεοσκόπησαν τις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν την επόμενη ημέρα.Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Έλενα Μακρή, εάν ο τραγουδιστής δεν είχε απομακρυνθεί από την οικογένειά του, θα είχε σωθεί: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν φίλος μου, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ξεκίνησε. Εξαιρετικό παιδί, πολύ καλό παιδί, μια καρδιά μάλαμα. Τον έχω δει και στην πίστα και εκτός πίστας πώς συμπεριφερόταν. Τον έχω δει στις σκοτεινές στιγμές του. Μία μάνα, ο πατέρας και οι αδελφές του προσπαθούσαν να σώσουν από τον θάνατο το παιδί τους. Ο Γιώργος είχε τέτοιους δαίμονες στο μυαλό του που δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Οι άνθρωποι έφτασαν στο αμήν και προσπάθησαν να τον σώσουν. Και ίσως αν είχε συνδεθεί με τις αδελφές του και τη μητέρα του, πιστέύω ότι θα σωζόταν. Τον φρόντιζαν, τον υπεραγαπούσαν, το είδαμε. Τους ήξερα τόσα χρόνια, δεν ζούσε ο ένας χωρίς τον άλλον», είπε.«Πριν από 15 χρόνια, είχα κρατήσει κάποια κιλά από την εγκυμοσύνη μου που δεν έφευγαν και συμβουλεύτηκα μια φίλη μου και μου είπε να πάω εκεί. Εγώ νόμιζα ότι ήταν διαιτολόγος ο γιατρός. Μετά από 10 λεπτά κατάλαβα ότι μπήκα σε ένα χώρο που θα κλάψω τα χρήματά μου σε λίγη ώρα. Δεν μου πήγε καθόλου η επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο. Κατάλαβα το προφανές, ότι κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τρέφεται με πολύ λίγες, επιλεγμένες τροφές. Και θα έπρεπε να παίρνω 20 σκευάσματα την ημέρα. Ούτε μπήκα στον κόπο να αγοράσω το οτιδήποτε. Έκλαψα τα 350 ευρώ που έδωσα. Τους το είπα νομίζω πληρώνοντας, ότι το θεωρώ απίθανο ποσό. Και επειδή τα χρήματα τα έβγαζα πάντοτε με κόπο, ακόμα το θυμάμαι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το είπα και στον Αντώνη. "Την πάτησα" λέω, "πήγαινα για διαιτολόγο και μου βγήκε κάτι άλλο"», ανέφερε.