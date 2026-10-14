Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο €1,55 το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών, πώς εφαρμόζεται η μείωση στην αντλία
Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο €1,55 το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών, πώς εφαρμόζεται η μείωση στην αντλία
Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης για ολόκληρο τον χειμώνα - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, πότε θα καταβληθεί η αυξημένη προκαταβολή του επιδόματος - Μείωση 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτών στην αμόλυβδη - Αναλυτικά τα νέα μέτρα
Στα 1,55 ευρώ το λίτρο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο, με την έναρξη της διάθεσής του, μετά τη συνολική μείωση των 40 λεπτών. Από αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά τα διυλιστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία αναμένεται να κυμανθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, και ισχύει από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.
Οι μειώσεις στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο diesel, τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια. Η επιδότηση της βενζίνης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.
Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρυσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1,17 εκατ. νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο, περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια.
Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, τα υπουργεία υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος του πετρελαίου μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Η εκτίμηση συνυπολογίζει το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται ξεχωριστά και δεν αποτελεί πρόσθετη έκπτωση στην αντλία.
Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή, αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ.
Οι νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου.
«Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ενημέρωση για τα νέα μέτρα, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο.
Ειδικά για την επιδότηση των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Θάνος Πετραλιάς σημείωσε «είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». «Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass» συμπλήρωσε.
Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, έως 31 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διυλιστήρια.
20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση, 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για κάθε λίτρο diesel κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων.
Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και, συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα.
Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετραλιάς, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης».
Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Καταρχήν, θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην αντλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες – αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη – που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών.
Επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη.
Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ.
Συνεπώς λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα, έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν, να θυμίσω, το fuel pass, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κτλ., και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων που θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.
Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%.
Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ.
Το κόστος αύξησης κατά 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την φετινή χρονική περίοδο.
Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων.
Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30%, διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ.
Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών.
Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης είναι περίπου το 60%, περίπου 750.000 νοικοκυριά. Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρυσι 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά, και 603.000 το ’25-‘26.
Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση.
Πρακτικά, ένα νοικοκυριό – να το πω έτσι – που θα δικαιούταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ, θα λάβει φέτος 1040 ευρώ.
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή που ανέρχεται σε περίπου 60% του ποσού, αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.
Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που ανέρχεται έως 60% του συνολικού ποσού που έλαβε δικαιούχος πέρυσι, θα λάβει επίσης προσαύξηση κατά 30%».
Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Όπως γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στις ΑΠΕ, η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος, και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χονδρικής στην Ευρώπη.
Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα, το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Και φυσικά, η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και οι ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθενται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».
Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία αναμένεται να κυμανθεί από 1,50 έως 1,60 ευρώ. Η κρατική επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια, και ισχύει από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.
Οι μειώσεις στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο diesel, τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια. Η επιδότηση της βενζίνης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.
Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσηςΞεχωριστά από τις μειώσεις στην αντλία, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, ενώ το ανώτατο επίδομα ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ.
Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρυσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1,17 εκατ. νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο, περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια.
Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, τα υπουργεία υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος του πετρελαίου μπορεί να αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο. Η εκτίμηση συνυπολογίζει το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται ξεχωριστά και δεν αποτελεί πρόσθετη έκπτωση στην αντλία.
Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου και η προκαταβολή, αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ.
Οι νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου.
Παπασταύρου: Aξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια
«Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ενημέρωση για τα νέα μέτρα, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Τσάφο.
Ειδικά για την επιδότηση των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Θάνος Πετραλιάς σημείωσε «είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». «Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass» συμπλήρωσε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις
Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, έως 31 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διυλιστήρια.
20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση, 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για κάθε λίτρο diesel κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων.
Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και, συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.
Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα.
Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετραλιάς, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης».
Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Καταρχήν, θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην αντλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες – αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη – που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών.
Επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη.
Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ.
Συνεπώς λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα, έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν, να θυμίσω, το fuel pass, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κτλ., και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων που θα καταβληθεί 30 Νοεμβρίου και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.
Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%.
Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά με κόστος 173 εκατομμύρια. Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κτλ.
Το κόστος αύξησης κατά 30% βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την φετινή χρονική περίοδο.
Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100 έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων.
Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30%, διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ.
Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών.
Υπολογίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης είναι περίπου το 60%, περίπου 750.000 νοικοκυριά. Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρυσι 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά, και 603.000 το ’25-‘26.
Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση.
Πρακτικά, ένα νοικοκυριό – να το πω έτσι – που θα δικαιούταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ, θα λάβει φέτος 1040 ευρώ.
Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή που ανέρχεται σε περίπου 60% του ποσού, αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.
Σημειώνεται ότι η προκαταβολή που ανέρχεται έως 60% του συνολικού ποσού που έλαβε δικαιούχος πέρυσι, θα λάβει επίσης προσαύξηση κατά 30%».
Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Όπως γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στις ΑΠΕ, η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος, και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χονδρικής στην Ευρώπη.
Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα, το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Και φυσικά, η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και οι ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθενται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα