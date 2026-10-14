Πετρέλαιο θέρμανσης: Στο €1,55 το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών, πώς εφαρμόζεται η μείωση στην αντλία

Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Παπασταύρου: Aξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια

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επιδότηση των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ. Θάνος Πετραλιάς σημείωσε «είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο». «Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass» συμπλήρωσε.





Αναλυτικά οι δηλώσεις







Σταεκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από αύριο, με την έναρξη της διάθεσής του, μετά τη συνολικήΑπό αυτά, τα 20 λεπτά καλύπτει το κράτος και τα υπόλοιπα 20 λεπτά τα διυλιστήρια, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Η τιμή εκκίνησης πριν από τις εκπτώσεις υπολογίζεται περίπου στα 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών. Μετά τη μείωση των 40 λεπτών, η τιμή στην αντλία αναμένεται να κυμανθείΗ κρατική επιδότηση εφαρμόζεταικαι ισχύει από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου.Οι μειώσεις σταδιαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο diesel , τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη , η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια. Η επιδότηση της βενζίνης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.Ξεχωριστά από τις μειώσεις στην αντλία, το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξησηκαι τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.ενώ το ανώτατο επίδομα ανεβαίνειΠρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Αντίστοιχα, ένα νοικοκυριό που έλαβε 800 ευρώ πέρυσι θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Σύμφωνα με τα υπουργεία, την προηγούμενη χρονιά ενισχύθηκαν 1,17 εκατ. νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Για το πετρέλαιο, περίπου 750.000 νοικοκυριά, σχεδόν το 60% όσων το χρησιμοποιούν, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια.Για τους δικαιούχους του αυξημένου επιδόματος, τα υπουργεία υπολογίζουν ότιΗ εκτίμηση συνυπολογίζει το επίδομα, το οποίο καταβάλλεται ξεχωριστά και δεν αποτελεί πρόσθετη έκπτωση στην αντλία.και η, αυξημένη επίσης κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τιςΤο πρόσθετο κόστος της αύξησης υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του επιδόματος να ανεβαίνει από τα 173 στα 225 εκατ. ευρώ.Οι νέες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου.«Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά την ενημέρωση για τα νέα μέτρα, μαζί με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνκαι τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Ειδικά για την