Λένα Δροσάκη για τη μάχη της με τον καρκίνο: Το ανακάλυψα μόνη μου όταν ο γιος μου ήταν τεσσάρων μηνών, εκείνη η περίοδος ήταν μια μαύρη τρύπα
Λένα Δροσάκη για τη μάχη της με τον καρκίνο: Το ανακάλυψα μόνη μου όταν ο γιος μου ήταν τεσσάρων μηνών, εκείνη η περίοδος ήταν μια μαύρη τρύπα
Η ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αλλά και μετά τη γέννα, ενώ αναφέρθηκε και στο διαζύγιο από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη - «Προσπαθούμε να προχωράμε με αξιοπρέπεια και αγάπη», είπε
Μία εξομολόγηση για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της έκανε η Λένα Δροσάκη. Η ηθοποιός μίλησε για την διάγνωσή της με καρκίνο, όταν ο γιος της ήταν τεσσάρων μηνών, δηλώνοντας πως εκείνο το διάστημα αποτελεί για εκείνη μία «μαύρη τρύπα».
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Λένα Δροσάκη ξεκίνησε να περιγράφει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές που σκέφτομαι, που με συγκλονίζουν, που δεν θέλω να τις μοιραστώ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές πολύ τρυφερές. Νομίζω ο Αναστάσης είναι ό,τι, ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Παρά τις δυσκολίες που έχω περάσει, αξίζει τον κόπο. Είχα δύσκολη κύηση, ήμουν στο κρεβάτι για δύο μήνες. Ήμουν τότε σε μία παράσταση που έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πηδούσα από τρία μέτρα σκαλιά... ενώ ήμουν στους πρώτους μήνες. Στο τέλος απλώς έβγαινα και περπατούσα, έλεγα τα λόγια μου και ξανάμπαινα μέσα, διότι δεν γινόταν... Μετά έμεινα δύο μήνες στο κρεβάτι. Ήταν και η περίοδος καραντίνας και ο Αλέξανδρος τότε δούλευε... Φοβόμουν μην κολλήσω κάτι. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, λίγο μετά έγινε η διάγνωσή της με καρκίνο: «Όταν ο γιος μου ήταν 4 μηνών, αντιλήφθηκα κάτι στο στήθος μου, μόνη μου, με ψηλάφηση. Εκείνη η περίοδος ήταν μια μαύρη τρύπα, διότι μετά αρρώστησε και η μαμά μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν καρκίνος, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια θεραπεία, το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην ατυχία μου, ήμουν τυχερή».
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Η Λένα Δροσάκη τόνισε πως ήταν τυχερή επειδή το ανακάλυψε νωρίς: «Θα μπορούσα να μην το έχω δει, να μην το έχω ανακαλύψει τόσο γρήγορα. Νομίζω όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Αυτή την ατάκα κάποτε την άκουγα και νευρίαζα. Τώρα όμως, συνειδητοποίησα ότι -μπορεί να ακουστεί γραφικό- όντως η υγείας μας είναι ότι πιο πολυτιμότερο έχουμε. Αυτό το διάστημα χανόμαστε με πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε ηρεμία», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ένας χωρισμός, για την ίδια, φέρει πολλές δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο, ωστόσο επιθυμία της είναι να έχει μία πολύ καλή σχέση με τον πρώην σύζυγό της, καθώς πάντα θα τους δένει το παιδί τους: «Ένα διαζύγιο είναι δύσκολο και χωρίς να υπάρχει παιδί. Θεωρώ ότι στην αρχή, επειδή υπάρχει θυμός, υπάρχει απόγνωση, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, υπάρχει θλίψη πόνος, δυστυχώς μπορείς να πεις και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστροφή, δεν έχουν γυρισμό», είπε.
Και πρόσθεσε: «Οπότε, θα μετανιώσεις μετά από ένα διάστημα. Σιχαίνομαι, απεχθάνομαι το να μετανιώνω, διότι δεν μπορείς να το αλλάξεις μετά. Δεν μπορείς να φέρεις πίσω τον χρόνο και να αλλάξεις αυτό που έχεις κάνει. Οπότε χρειάζεται πραγματικά μία αξιοπρέπεια, πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους, διότι υπάρχει και ένα παιδί που θες να του μάθεις κάποια πράγματα. Οπότε δεν λέω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, λέω ότι πρέπει να προσπαθούμε - και αυτό κάνουμε και έχει βοηθήσει και ο ένας τον άλλον σε αυτο - να προχωράμε με αξιοπρέπεια και αγάπη, γιατί παρόλο που έχουμε χωρίσει, είμαστε οικογένεια. Θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Και δεν θέλω να μετανιώνουμε, γιατί δεν αλλάζει».
Όπως επισήμανε στο τέλος η Λένα Δροσάκη, έχει μετανιώσει για καταστάσεις στο παρελθόν, γι' αυτό και έχει αλλάξει πλέον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς: «Βέβαια έχω μετανιώσει, γι' αυτό το αναφέρω. Το δουλεύω μέσα μου», δήλωσε.
Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Λένα Δροσάκη ξεκίνησε να περιγράφει τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της: «Υπάρχουν πολύ δύσκολες στιγμές που σκέφτομαι, που με συγκλονίζουν, που δεν θέλω να τις μοιραστώ. Αλλά υπάρχουν και στιγμές πολύ τρυφερές. Νομίζω ο Αναστάσης είναι ό,τι, ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου. Παρά τις δυσκολίες που έχω περάσει, αξίζει τον κόπο. Είχα δύσκολη κύηση, ήμουν στο κρεβάτι για δύο μήνες. Ήμουν τότε σε μία παράσταση που έκανα πάρα πολλά πράγματα. Πηδούσα από τρία μέτρα σκαλιά... ενώ ήμουν στους πρώτους μήνες. Στο τέλος απλώς έβγαινα και περπατούσα, έλεγα τα λόγια μου και ξανάμπαινα μέσα, διότι δεν γινόταν... Μετά έμεινα δύο μήνες στο κρεβάτι. Ήταν και η περίοδος καραντίνας και ο Αλέξανδρος τότε δούλευε... Φοβόμουν μην κολλήσω κάτι. Αυτή η περίοδος ήταν γεμάτη φόβο», είπε αρχικά.
Όπως εξήγησε, λίγο μετά έγινε η διάγνωσή της με καρκίνο: «Όταν ο γιος μου ήταν 4 μηνών, αντιλήφθηκα κάτι στο στήθος μου, μόνη μου, με ψηλάφηση. Εκείνη η περίοδος ήταν μια μαύρη τρύπα, διότι μετά αρρώστησε και η μαμά μου. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν καρκίνος, αλλά δεν χρειάστηκε να κάνω κάποια θεραπεία, το πρόλαβα πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα στην ατυχία μου, ήμουν τυχερή».
Δείτε το βίντεο
Η Λένα Δροσάκη τόνισε πως ήταν τυχερή επειδή το ανακάλυψε νωρίς: «Θα μπορούσα να μην το έχω δει, να μην το έχω ανακαλύψει τόσο γρήγορα. Νομίζω όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Αυτή την ατάκα κάποτε την άκουγα και νευρίαζα. Τώρα όμως, συνειδητοποίησα ότι -μπορεί να ακουστεί γραφικό- όντως η υγείας μας είναι ότι πιο πολυτιμότερο έχουμε. Αυτό το διάστημα χανόμαστε με πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε ηρεμία», ανέφερε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Ένας χωρισμός, για την ίδια, φέρει πολλές δυσκολίες σε συναισθηματικό επίπεδο, ωστόσο επιθυμία της είναι να έχει μία πολύ καλή σχέση με τον πρώην σύζυγό της, καθώς πάντα θα τους δένει το παιδί τους: «Ένα διαζύγιο είναι δύσκολο και χωρίς να υπάρχει παιδί. Θεωρώ ότι στην αρχή, επειδή υπάρχει θυμός, υπάρχει απόγνωση, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, υπάρχει θλίψη πόνος, δυστυχώς μπορείς να πεις και να κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχουν επιστροφή, δεν έχουν γυρισμό», είπε.
Και πρόσθεσε: «Οπότε, θα μετανιώσεις μετά από ένα διάστημα. Σιχαίνομαι, απεχθάνομαι το να μετανιώνω, διότι δεν μπορείς να το αλλάξεις μετά. Δεν μπορείς να φέρεις πίσω τον χρόνο και να αλλάξεις αυτό που έχεις κάνει. Οπότε χρειάζεται πραγματικά μία αξιοπρέπεια, πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους, διότι υπάρχει και ένα παιδί που θες να του μάθεις κάποια πράγματα. Οπότε δεν λέω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, λέω ότι πρέπει να προσπαθούμε - και αυτό κάνουμε και έχει βοηθήσει και ο ένας τον άλλον σε αυτο - να προχωράμε με αξιοπρέπεια και αγάπη, γιατί παρόλο που έχουμε χωρίσει, είμαστε οικογένεια. Θα είμαστε για πάντα οικογένεια. Και δεν θέλω να μετανιώνουμε, γιατί δεν αλλάζει».
Όπως επισήμανε στο τέλος η Λένα Δροσάκη, έχει μετανιώσει για καταστάσεις στο παρελθόν, γι' αυτό και έχει αλλάξει πλέον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς: «Βέβαια έχω μετανιώσει, γι' αυτό το αναφέρω. Το δουλεύω μέσα μου», δήλωσε.
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