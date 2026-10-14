ΔΕΘ: Προβάδισμα της AKTOR για τη μεγάλη ανάπλαση – Τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού

Η κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε την καλύτερη οικονομική προσφορά – Η μάχη των έξι διεκδικητών και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης