ΔΕΘ: Προβάδισμα της AKTOR για τη μεγάλη ανάπλαση – Τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού
ΔΕΘ: Προβάδισμα της AKTOR για τη μεγάλη ανάπλαση – Τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού
Η κατασκευαστική εταιρεία κατέθεσε την καλύτερη οικονομική προσφορά – Η μάχη των έξι διεκδικητών και η διαδικασία μέχρι την υπογραφή της σύμβασης
Προβάδισμα για την ανάληψη της μεγάλης ανάπλασης της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη αποκτά η AKTOR, η οποία κατέθεσε την καλύτερη οικονομική προσφορά στον διαγωνισμό για το έργο, προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η AKTOR βρέθηκε στην πρώτη θέση με έκπτωση 31%, έναντι 28,5% της ΜΕΤΚΑ, η οποία ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι εκπτώσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων: λίγο πάνω από 17% από την κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ–TRITON, 14% από την ΑΒΑΞ, 11% από την ΤΕΡΝΑ και 7,4% από την ΕΚΤΕΡ.
Η εξέλιξη δίνει σαφές προβάδισμα στην AKTOR, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ακόμη την οριστική ανάθεση του έργου. Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, πριν ακολουθήσει η ανακήρυξη του προσωρινού και στη συνέχεια του οριστικού αναδόχου.
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Με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η AKTOR βρέθηκε στην πρώτη θέση με έκπτωση 31%, έναντι 28,5% της ΜΕΤΚΑ, η οποία ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι εκπτώσεις των υπόλοιπων συμμετεχόντων: λίγο πάνω από 17% από την κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ–TRITON, 14% από την ΑΒΑΞ, 11% από την ΤΕΡΝΑ και 7,4% από την ΕΚΤΕΡ.
Η εξέλιξη δίνει σαφές προβάδισμα στην AKTOR, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ακόμη την οριστική ανάθεση του έργου. Η διαγωνιστική διαδικασία συνεχίζεται με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, πριν ακολουθήσει η ανακήρυξη του προσωρινού και στη συνέχεια του οριστικού αναδόχου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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