Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο diesel, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Παπασταύρου: Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης

Πετραλιάς: Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ

Τσάφος: Η Ελλάδα έχει σημαντικά αναχώματα

Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων:• Η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο.• Η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών).• Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος, με βάση τα παραπάνω, αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο.Δηλαδή, για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος, σε σχέση και με το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο. Για αυτούς τους δικαιούχους, η συνολική ελάφρυνση καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.Πέρα από τη μείωση της τιμής στην αντλία, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα.• Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ.• Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα.• Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης.• Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα.Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην αντλία. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό που θα δικαιούνταν επίδομα 500 ευρώ θα λάβει 650 ευρώ. Ένα νοικοκυριό με επίδομα πέρυσι 800 ευρώ, φέτος θα λάβει 1.040 ευρώ.Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.Το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος της αύξησης του επιδόματος υπολογίζεται σε 52 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αυξάνεται από 173 σε 225 εκατ. ευρώ, βάσει των περσινών δεδομένων.Η νέα παρέμβαση περιλαμβάνει:• 46 εκατ. ευρώ για άμεσες επιδοτήσεις στα καύσιμα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.• 52 εκατ. ευρώ πρόσθετους πόρους για την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο.Η φιλοσοφία των μέτρων είναι σαφής. Από τη μία οριζόντια παρέμβαση για να μειωθούν άμεσα οι τιμές και από την άλλη πρόσθετη, στοχευμένη ενίσχυση για τα νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους πολίτες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην καθημερινότητά τους. Στόχος είναι να συγκρατήσει το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης, να ανακουφίσει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις και να προστατεύσει την αγοραστική δύναμη των οικογενειών.• Επιδοτήσεις καυσίμων στο δίκτυο με συνολικό κόστος 262 εκατ. ευρώ: (α) Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον Απρίλιο και Μάϊο, 15 λεπτά για τον Ιούνιο, 10 λεπτά για τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο και 15 λεπτά για τον Οκτώβριο, (β) επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο δίκτυο με 20 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου και (γ) επιδότηση της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων στο δίκτυο με 10 λεπτά (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Οκτωβρίου.• Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 κατά 30% με εκτιμώμενο κόστος 52 εκατ. ευρώ.• Κάρτα καυσίμων (fuel pass) για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2026 ύψους 60 ευρώ στις νησιωτικές περιοχές και 50 στην υπόλοιπη Ελλάδα με κόστος 113 εκατ. ευρώ.• Επιδότηση λιπασμάτων στο ύψος 15% των τιμολογίων για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για την περίοδο 15 Μαρτίου-31 Αυγούστου 2026, με κόστος 48 εκατ. ευρώ.• Αποζημίωση ακτοπλοϊκών για υποχρεωτικές χρεώσεις εισιτηρίων με ετήσιο κόστος 60 εκατ. ευρώ.• Επιδότηση βιομηχανικού ρεύματος βάσει του πλαισίου CISAF/METSAF, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπό τον όρο τουλάχιστον 50% της επιδότησης να κατευθυνθεί σε επενδύσεις που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και το ενεργειακό κόστος, με εκτιμώμενο κόστος 95 εκατ. ευρώ (επιβαρύνει το 2027).• Έκτακτη ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά παιδί τον Ιούνιο του 2026 που καταλαμβάνει το 80% των οικογενειών με παιδιά (1 εκατ. νοικοκυριά), με κόστος 232 εκατ. ευρώ.• Αύξηση των ορίων εισοδήματος για επιστροφή ενοικίου (από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ και από τα 28.000 στα 35.000 συν 5.000 ευρώ το κάθε παιδί και για μονογονεϊκές 39.000 συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο), καταλαμβάνει το 85% των ενοικιαστών (περίπου 70.000 ενοικιαστές επιπλέον, συνολικά 1 εκατ. ενοικιαστές), με ετήσιο κόστος 25 εκατ. ευρώ.• Το Απρίλιο ανακοινώθηκε διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων των συνταξιούχων που λαμβάνουν τα 250 ευρώ (ώστε να καταλαμβάνει το 85% των συνταξιούχων). Επίσης ανακοινώθηκε η αύξηση της επιδότησης στα 300 ευρώ, με επιπλέον ετήσιο κόστος 215 εκατ. ευρώ. Με την διεύρυνση στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών (2,2 εκατ. δικαιούχοι συνολικά) και την αύξηση σε 400 ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, το επιπλέον κόστος σε σχέση με το 2025 ανέρχεται σε 516 εκατ. ευρώ.Συνολικό κόστος: 1,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων 862 εκατ. έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και 541 εκατ. η μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης συνταξιούχων και της διεύρυνσης της επιστροφής ενοικίου.«Στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας και της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.Με τα νέα μέτρα, αξιοποιούμε τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια για να συγκρατήσουμε το κόστος των καυσίμων και της θέρμανσης. Η ευθύνη μας είναι να μετατρέπουμε τις δυνατότητες της οικονομίας σε απτό, μετρήσιμο όφελος για τους πολίτες. Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία, έως 31 Οκτωβρίου.Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα διυλιστήρια.20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης diesel. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση, 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά για κάθε λίτρο diesel κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδης 95 οκτανίων.Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο και, συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο.Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των διυλιστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Έτσι, καλύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Συγκεκριμένα, στοχευμένα, λελογισμένα.Οι νέες ανακοινώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα γίνουν στο τέλος του Οκτωβρίου. Και θα ήθελα τώρα ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Πετραλιάς, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και εξηγήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης».«Καταρχήν, θα ήθελα να αναφέρω ότι η επιδότηση στην αντλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και την ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι, επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη.Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, λοιπόν, τα μέτρα που ανακοινώνονται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη χρονική περίοδο, η συνολική στήριξη απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 862 εκατομμύρια είναι έκτακτα μέτρα, όπως ήταν και το Fuel Pass, να θυμίσω, η επιδότηση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η επιδότηση λιπασμάτων, ακτοπλοϊκών κ.λπ.Και 541 εκατομμύρια είναι η μόνιμη αύξηση ενίσχυσης συνταξιούχων, που θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου, και της διεύρυνσης επιστροφής ενοικίου. Περνώντας πιο αναλυτικά στο επίδομα θέρμανσης, αυξάνεται για όλη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 εκτάκτως το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι το επίδομα θέρμανσης του 2025-2026 έλαβαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, με κόστος 173 εκατομμύρια.Από τα 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου 604.000 κατανάλωσαν πετρέλαιο, 320.000 ρεύμα, 173.000 φυσικό αέριο και 75.000 λοιπά καύσιμα, όπως καυσόξυλα, πέλετ, υγραέριο κ.λπ. Το κόστος αύξησης κατά 30%, βάσει των περσινών στοιχείων, εκτιμάται σε 52 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, το τελικό κόστος θα διαμορφωθεί από τις κλιματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τη φετινή χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι το επίδομα θέρμανσης ανέρχεται σε 100-1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τον αριθμό των τέκνων.Το ανώτατο ποσό μετά την αύξηση κατά 30% διαμορφώνεται σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν σταθερά, καθώς αυτή η παρέμβαση στοχεύει να ενισχύσει τα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα, ενώ υλοποιείται σε συνδυασμό με την οριζόντια παρέμβαση στο δίκτυο που μόλις αναφέραμε, των 40 λεπτών. Υπολογίστε ότι πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα καταναλώνουν περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιλέξιμα, με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του επιδόματος θέρμανσης, είναι περίπου το 60%, περίπου 750 χιλιάδες νοικοκυριά.Από αυτά, το επίδομα θέρμανσης αιτήθηκαν και έλαβαν πέρυσι 696.341 για το πετρέλαιο ειδικά και 603.000 το 2025-2026. Η αύξηση είναι οριζόντια κατά 30% σε όλες τις μορφές ενέργειας που επιδοτούνται από το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση. Πρακτικά, ένα νοικοκυριό, να το πω έτσι, που θα δικαιούνταν 500 ευρώ, θα λάβει 650 ευρώ.Ένα νοικοκυριό που θα λάμβανε επίδομα 800 ευρώ θα λάβει φέτος 1.040 ευρώ. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η προκαταβολή, που ανέρχεται περίπου στο 60% του ποσού, αναμένεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι η προκαταβολή, που ανέρχεται στο 60% του συνολικού ποσού που έλαβε ο δικαιούχος πέρυσι, θα λάβει επίσης προσαύξηση κατά 30%».«Όπως γνωρίζουν όλοι οι πολίτες, διανύουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακάχειμώνα, όπου βλέπουμε την πίεση στην αγορά του πετρελαίου, του ντίζελ, της βενζίνης, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να είναι πάρα πολύ έντονη σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως ξέρουμε, έχει σημαντικά αναχώματα. Έχουμε μία στροφή στις ΑΠΕ, η οποία μας έχει θωρακίσει από τις ανατιμήσεις στην τιμή του ρεύματος, και βλέπουμε τη χώρα μας να διατηρεί αρκετές μέρες τιμή χαμηλότερη και μερικές φορές σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση τιμή χονδρικής στην Ευρώπη.Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες στην αγορά των καυσίμων είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αύξηση στην τιμή του ντίζελ και στην τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα είναι ανάλογη με την αύξηση που έχουμε δει στον μέσο όρο της Ευρώπης. Άρα, το μείγμα των παρεμβάσεων που έχουμε κάνει εμείς έχει οδηγήσει σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως έχουμε δει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.Και φυσικά, η νέα δέσμη μέτρων αντιμετωπίζει τη μεγάλη ανησυχία που έχει ο κόσμος, που είναι ο χειμώνας που έρχεται και οι ανάγκες για θέρμανση. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Οικονομικών, τα σημερινά μέτρα προστίθενται σε μια σειρά από μέτρα που έχουμε πάρει τους τελευταίους μήνες για να προστατεύσουμε την κοινωνία από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».