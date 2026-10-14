ΗΠΑ: Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Εκρηκτική άνοδος 9,1% στη βενζίνη

Σημαντική επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, με τις αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και συνολικά της ενέργειας να αποτελούν τον βασικό παράγοντα πίσω από τη νέα άνοδο του κόστους διαβίωσης.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,6% σε μηνιαία βάση, έναντι αύξησης 0,4% τον Αύγουστο, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,7%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα.



Η επιτάχυνση αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ενεργειακές τιμές, καθώς η βενζίνη κατέγραψε μηνιαία αύξηση 9,1%, συμβάλλοντας σε περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ανόδου του δείκτη τιμών καταναλωτή.



Την ίδια στιγμή, ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση, όσο και τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσιο επίπεδο επιταχύνθηκε στο 2,6%, από 2,4%.



Η μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καταναλωτή προήλθε από τον ενεργειακό τομέα, όπου οι αυξήσεις εντάθηκαν αισθητά τον Σεπτέμβριο. Ο δείκτης τιμών ενέργειας αυξήθηκε κατά 5,2% σε μηνιαία βάση, έπειτα από άνοδο 2,1% τον Αύγουστο. Ειδικότερα, οι τιμές της βενζίνης ενισχύθηκαν κατά 9,1%, αποτελώντας τον σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα της μηνιαίας αύξησης του πληθωρισμού.



Σε ετήσια βάση, η άνοδος των τιμών της ενέργειας έφτασε το 20,4%, αποτυπώνοντας την ένταση των ανατιμήσεων στον συγκεκριμένο τομέα.

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