Fitch: Η Ελλάδα στις οικονομίες που ξεχωρίζουν δημοσιονομικά στην Ευρώπη – Οι προβλέψεις για το 2027

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί με την Κύπρο και την Πορτογαλία στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αναμένεται να συνεχίσουν να υπεραποδίδουν σε δημοσιονομικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Fitch, η οποία διαπιστώνει έντονη απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την πορεία του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων.



Ο οίκος διατηρεί την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB με σταθερές προοπτικές, επισημαίνοντας ότι η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει τα θεμελιώδη μεγέθη και την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής. Η επόμενη προγραμματισμένη αξιολόγηση της χώρας είναι στις 6 Νοεμβρίου 2026.



Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Fitch τονίζει ότι η κατεύθυνση του δημόσιου χρέους αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες διαφοροποίησης των κρατικών αξιολογήσεων. Ενώ χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία προβλέπεται να εξακολουθούν να εμφανίζουν χρέος άνω του 90% του ΑΕΠ στο τέλος του 2028, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρος κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση, με σταθερή αποκλιμάκωση της αναλογίας χρέους προς ΑΕΠ.



Για την Ελλάδα, η Fitch προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί από 146,1% του ΑΕΠ το 2025 σε 139,3% το 2026, για να υποχωρήσει περαιτέρω στο 134,1% το 2027 και στο 129,4% το 2028. Σε σχέση με το 2024, όταν βρισκόταν στο 154,2%, πρόκειται για πτώση σχεδόν 25 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε τέσσερα χρόνια.

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