Ξέσπασε σε κλάματα ο Χρήστος Χολίδης: Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν, με εμένα το παράκανε

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Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Χρήστου Χολίδη για τον πατέρα του



Ο Χρήστος Χολίδης είχε ανακοινώσει πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του την Κυριακή 10 Μαΐου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο σαν να το είχε γράψει ο γιος του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου», ανέφερε.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos_cholidis (@christos_cholidis)

Ο Χρήστος Χολίδης είχε ανακοινώσει πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του την Κυριακή 10 Μαΐου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο σαν να το είχε γράψει ο γιος του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, με την απώλεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο τραγουδιστής δήλωσε πως άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του στα 47 του: «Έκανα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και το πρωί είχε μπει ο πατέρας μου στην εντατική κι εγώ το βράδυ έπρεπε να χαμογελάω και να τραγουδάω. Ίσως είναι από τις φορές που γέλασα τόσο πολύ επιτηδευμένα, για να μην καταλάβει κάποιος ότι έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν είχα κάποια απώλεια, δεν το είχα ζήσει ποτέ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, άκουσα τον ήχο του κλάματός μου».