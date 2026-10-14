Ξέσπασε σε κλάματα ο Χρήστος Χολίδης: Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν, με εμένα το παράκανε
Ξέσπασε σε κλάματα ο Χρήστος Χολίδης: Λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν, με εμένα το παράκανε
Ο τραγουδιστής μίλησε για την απώλεια του πατέρα του λίγο πριν γεννήσει η σύζυγός του - «Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, άκουσα τον ήχο του κλάματός μου», είπε
Σε κλάματα ξέσπασε ο Χρήστος Χολίδης μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα της ζωής του, δηλώνοντας πως «ο Θεός το παράκανε» στην περίπτωσή του.
Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, προβλήθηκε ένα βίντεο για τη ζωή του τραγουδιστή, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του. Αμέσως μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Χρήστος Χολίδης προσπάθησε να μιλήσει, ωστόσο δεν τα κατάφερνε και έμεινε να σκουπίζει τα δάκρυά του από το πρόσωπό του.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως συνέβησαν πολλά μαζί, καθώς πέρα από την εισαγωγή του πατέρα του στο νοσοκομείο και τον θάνατό του, έπρεπε να είναι δυνατός για τη σύζυγό του που ήταν έγκυος, αλλά και για τη μητέρα και τις αδελφές του: «Απλά τον τελευταίο καιρό έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, από τον Φεβρουάριο. Καμιά φορά λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν... Δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Με εμένα λίγο το παράκανε. Γιατί την ίδια εποχή που πέρναγα αυτό, έπρεπε να τραγουδάω, έπρεπε να διαχειριστώ μία έγκυο γυναίκα στον μήνα της και τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου που ήταν στα κάγκελα κι εγώ έπαιζα θέατρο σε όλους αυτούς και δεν είμαι ηθοποιός. Ήταν πολύ δύσκολο...», εξήγησε.
«Ευτυχώς έκανα τα πράγματα όπως ήθελα να τα κάνω, αργότερα, γιατί μας έλεγε από πριν πώς θέλει να τον θάψουν και όλα αυτά. Και τα έκανα όπως ήθελε», συμπλήρωσε ο Χρήστος Χολίδης.
Ο τραγουδιστής απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για να αποχαιρετίσει δημόσια τον πατέρα του, σημειώνοντας πως ήταν ένας τρόπος να ενημερώσει τον κόσμο, ώστε να σταματήσουν να τον ρωτούν διαρκώς για την κατάστασή του και να βιώνει τον ίδιο πόνο κάθε φορά: «Δεν είμαι παιδί του Instagram και του TikTok και επειδή με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν πώς πάει, γιατί ο μπαμπάς ήταν τρεις μήνες στην εντατική... έπρεπε συνέχεια να επαναλαμβάνω ότι "έφυγε". Και κάποιος από την εταιρεία μου λέει "πρέπει να ανεβάσεις κάτι, να το μάθει ο κόσμος, να σταματήσει να επαναλμβάνεται αυτός ο πόνος". Και έκανα αυτό...», είπε.
Ο Χρήστος Χολίδης, την ώρα που η ανάρτηση έπαιζε στην οθόνη, δεν σταμάτησε να δακρύζει, με τον ίδιο να λέει αμέσως μετά: «Για άλλο λόγο ήρθα... Με έχετε τσακίσει... Τι γίνεται;».
Όπως ανέφερε, με την απώλεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο τραγουδιστής δήλωσε πως άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του στα 47 του: «Έκανα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και το πρωί είχε μπει ο πατέρας μου στην εντατική κι εγώ το βράδυ έπρεπε να χαμογελάω και να τραγουδάω. Ίσως είναι από τις φορές που γέλασα τόσο πολύ επιτηδευμένα, για να μην καταλάβει κάποιος ότι έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν είχα κάποια απώλεια, δεν το είχα ζήσει ποτέ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, άκουσα τον ήχο του κλάματός μου».
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Χρήστου Χολίδη για τον πατέρα του
Ο Χρήστος Χολίδης είχε ανακοινώσει πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του την Κυριακή 10 Μαΐου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο σαν να το είχε γράψει ο γιος του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου», ανέφερε.
Στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, προβλήθηκε ένα βίντεο για τη ζωή του τραγουδιστή, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του. Αμέσως μετά την προβολή του αποσπάσματος, ο Χρήστος Χολίδης προσπάθησε να μιλήσει, ωστόσο δεν τα κατάφερνε και έμεινε να σκουπίζει τα δάκρυά του από το πρόσωπό του.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως συνέβησαν πολλά μαζί, καθώς πέρα από την εισαγωγή του πατέρα του στο νοσοκομείο και τον θάνατό του, έπρεπε να είναι δυνατός για τη σύζυγό του που ήταν έγκυος, αλλά και για τη μητέρα και τις αδελφές του: «Απλά τον τελευταίο καιρό έχω περάσει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, από τον Φεβρουάριο. Καμιά φορά λένε ότι ο Θεός στέλνει στους δυνατούς προβλήματα για να τα λύνουν... Δεν ξέρω, κάπως έτσι το λένε. Με εμένα λίγο το παράκανε. Γιατί την ίδια εποχή που πέρναγα αυτό, έπρεπε να τραγουδάω, έπρεπε να διαχειριστώ μία έγκυο γυναίκα στον μήνα της και τους γονείς μου, τη μητέρα μου και τις αδελφές μου που ήταν στα κάγκελα κι εγώ έπαιζα θέατρο σε όλους αυτούς και δεν είμαι ηθοποιός. Ήταν πολύ δύσκολο...», εξήγησε.
«Ευτυχώς έκανα τα πράγματα όπως ήθελα να τα κάνω, αργότερα, γιατί μας έλεγε από πριν πώς θέλει να τον θάψουν και όλα αυτά. Και τα έκανα όπως ήθελε», συμπλήρωσε ο Χρήστος Χολίδης.
Ο τραγουδιστής απάντησε για την ανάρτηση που έκανε για να αποχαιρετίσει δημόσια τον πατέρα του, σημειώνοντας πως ήταν ένας τρόπος να ενημερώσει τον κόσμο, ώστε να σταματήσουν να τον ρωτούν διαρκώς για την κατάστασή του και να βιώνει τον ίδιο πόνο κάθε φορά: «Δεν είμαι παιδί του Instagram και του TikTok και επειδή με έπαιρναν τηλέφωνο και με ρωτούσαν πώς πάει, γιατί ο μπαμπάς ήταν τρεις μήνες στην εντατική... έπρεπε συνέχεια να επαναλαμβάνω ότι "έφυγε". Και κάποιος από την εταιρεία μου λέει "πρέπει να ανεβάσεις κάτι, να το μάθει ο κόσμος, να σταματήσει να επαναλμβάνεται αυτός ο πόνος". Και έκανα αυτό...», είπε.
Ο Χρήστος Χολίδης, την ώρα που η ανάρτηση έπαιζε στην οθόνη, δεν σταμάτησε να δακρύζει, με τον ίδιο να λέει αμέσως μετά: «Για άλλο λόγο ήρθα... Με έχετε τσακίσει... Τι γίνεται;».
Όπως ανέφερε, με την απώλεια που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, ο τραγουδιστής δήλωσε πως άκουσε για πρώτη φορά το κλάμα του στα 47 του: «Έκανα πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη και το πρωί είχε μπει ο πατέρας μου στην εντατική κι εγώ το βράδυ έπρεπε να χαμογελάω και να τραγουδάω. Ίσως είναι από τις φορές που γέλασα τόσο πολύ επιτηδευμένα, για να μην καταλάβει κάποιος ότι έχω πάθει τέτοιο πράγμα. Γιατί δεν είχα κάποια απώλεια, δεν το είχα ζήσει ποτέ. Σε αυτή την ηλικία που είμαι τώρα, άκουσα τον ήχο του κλάματός μου».
Η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του Χρήστου Χολίδη για τον πατέρα του
Ο Χρήστος Χολίδης είχε ανακοινώσει πως έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του την Κυριακή 10 Μαΐου, δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες του, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο σαν να το είχε γράψει ο γιος του: «Μόνο εγώ έλειπα. Ήρθαν όλοι να σου πουν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω το μπαμπά γιατί ήσουν σπουδαίος. Θα μου πουν ότι ξεκίνησες ξυπόλητος απ ένα χωριό της Κατερίνης, με ένα ακορντεόν στον ώμο και όνειρα κατέβηκες στην Αθήνα, Κατάφερες να διασκεδάζεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσοτερες φορές χωρίς λεφτά γιατί τότε ήταν φτωχοί άνθρωποι. Αργοτερα το 1973 εγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε τώρα μπορώ να πεθάνω. Αλλα εσύ περίμενες εμένα να έρθω στο κόσμο να δεις το όνομα σου να συνεχίζεται. Δυστυχώς δεν με πρόλαβες παππού για λίγες εβδομάδες. Ο μπαμπάς θα μου πει ότι θα φροντίσει για όλα και ότι δε θα ξεχαστείς γιατί ησουν σπουδαίος. Και ο μπαμπάς ό,τι λέει το κάνει. Αντίο παππού. Χάρης Χωλίδης του Χρήστου», ανέφερε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα